เพจดังแจงร้านค้า “คนละครึ่งพลัส” ไม่ต้องตกใจ เงินเข้า 2 รอบ เช้า-เย็น

เพจ อนุวัต จัดให้ สรุปตารางเงินเข้าร้านถุงเงิน ย้ำส่วนลูกค้าเข้า ตี 2 ส่วนรัฐตาม 17:30 น. ของวันถัดไป ชี้เป็นระบบปกติ
วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก อนุวัต จัดให้ ได้โพสต์อธิบาย “ตารางเข้าบัญชีของร้านค้าถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เพื่อลดความสับสนของร้านค้า
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า เงินจะเข้าบัญชีร้านค้าในวันถัดไป (T+1) หลังจากรับเงินจากลูกค้า โดยจะแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ ดังนี้
- รอบที่ 1 (ส่วนของลูกค้า) : เงินจาก G-Wallet ของลูกค้า จะเข้าบัญชีร้านค้าในช่วง ตี 2 (02:00 น.) เป็นต้นไป
- รอบที่ 2 (ส่วนของรัฐ) : เงินส่วนที่รัฐร่วมจ่าย จะเข้าบัญชีร้านค้าในช่วงเย็น เวลา 17:30 น. (5 โมงเย็นครึ่ง) เป็นต้นไป
ข้อมูลนี้สอดคล้องกับคำอธิบายทางการของโครงการ กรณีสั่งผ่านเดลิเวอรี (T+3) สำหรับออเดอร์ที่สั่งผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี เงินจะเข้าบัญชีร้านค้าช้ากว่าปกติ คือ T+3 (วันที่ 3 หลังจากรับออเดอร์) แต่ยังคงแบ่งจ่าย 2 รอบเวลาเดิม คือ ตี 2 และ 17:30 น. ของวันที่ครบกำหนด
หากยอด “รัฐ” ไม่เข้า หากร้านค้าตรวจสอบยอดหลังเวลา 19:00 น. แล้วพบว่ายอดเงินส่วนของรัฐยังไม่เข้า แนะนำให้ตรวจสอบสถานะโอนเงินในแอปฯ “ถุงเงิน” ก่อน และหากยังพบปัญหา ให้ติดต่อ Krungthai Contact Center 02-111-1111 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
