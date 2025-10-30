ขุดประวัติ หมอราดน้ำร้อนใส่อกเด็ก 3 ขวบ แผลเหวอะ รักษาช้าถึงตาย เจอข้อมูลอึ้ง
คืบหน้าเรื่องราวสุดสะเทือนใจ พ่อชาวลาวเข้าร้องขอความเป็นธรรม อ้างว่าคลินิกแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หมอราดน้ำร้อน ใส่อก ลูกชายวัย 3 ขวบครึ่ง ผิดพลาดจนแผลแผลพุพองอาการสาหัสน่ากลัวมาก หลังจากเด็กมีอาการช็อกเพราะฉีดยา
นายพุดสะโม เปิดเผยไทม์ไลน์ว่าเมื่อวันที่ 24 ต.ค. ญาติพา ด.ช.เอ ไปรักษาที่คลินิกดังกล่าว เนื่องจากเด็กมีไข้สูง เมื่อไปถึง ผู้หญิงคนหนึ่งในคลินิกซักประวัติ ก่อนส่งไปพบชายที่อ้างว่าเป็นแพทย์ แจ้งว่าจะฉีดยา ให้เด็กไปนอนรอที่เตียง ต่อมาผู้หญิงคนเดิมนำยามาฉีดให้ 1 เข็ม ให้รอดูอาการ 10 นาที
ปรากฏว่าเด็กเกิดอาการช็อก ผู้หญิงคนดังกล่าวจึงเรียกหมอมาดู หมอได้สั่งให้ผู้หญิงนำผ้ามารองที่หน้าอกเด็ก แล้วเทน้ำอุ่น ใส่ผ้า เมื่ออาการเด็กไม่ดีขึ้น ชายคนเดิมกลับสั่งให้ผู้หญิงนำน้ำร้อนมาเทราดตรงผ้าบนหน้าอกเด็ก แต่เด็กยังนิ่ง จึงสั่งให้นำน้ำร้อนมาอีกแก้ว เพื่อเทราดซ้ำ
จังหวะนั้น ญาติเห็นท่าไม่ดี จึงรีบปัดแก้วน้ำร้อนทิ้ง ทำให้น้ำร้อนหกไปถูกผู้หญิงคนนั้น ไม่นานเด็กก็ฟื้น คลินิกจึงให้ยากลับบ้าน แจ้งให้ไปทำแผลเอง
พอกลับถึงบ้าน เด็กมีอาการปวดแสบปวดร้อน นอนร้องครวญครางทั้งคืน วันรุ่งขึ้นมีเจ้าหน้าที่จากคลินิกมาทำแผลให้ที่บ้าน ระหว่างทำแผล เด็กเจ็บปวดร้องไห้ตลอดเวลา ผู้ปกครองทนเห็นลูกทรมานไม่ไหว จึงตัดสินใจพาไปโรงพยาบาลปลวกแดง แต่แพทย์เห็นว่าอาการหนัก จึงส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลระยองทันที
เมื่อถึงโรงพยาบาลระยอง แพทย์ต้องนำเด็กเข้าห้องไอซียู (ICU) ทันที แพทย์ระบุว่า “หากพาเด็กมารักษาช้ากว่านี้ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต” สภาพของเด็กมีแผลพุพองรุนแรงบริเวณหน้าอก ลำตัว กับแผ่นหลัง
คลินิกปัดรับผิดชอบ อ้างรู้จักคนใหญ่โต
เมื่อเด็กอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว ญาติได้ย้อนกลับไปที่คลินิกดังกล่าว เพื่อสอบถามความรับผิดชอบ แต่ทางคลินิกกลับปฏิเสธ กล่าวหาว่าญาติจะมาเรียกร้องเอาเงิน ยิ่งไปกว่านั้น ทางคลินิกยังอ้างว่ามีญาติเป็นอัยการ กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทำให้ครอบครัวผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัว ไม่กล้าต่อสู้ เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงตัดสินใจปรึกษาทนายความ เข้าร้องเรียนมูลนิธิเป็นหนึ่ง และเข้าแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว
วันที่ 29 ต.ค.2568 พ่อของเด็กได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ่อวิน เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย พร้อมกับฝ่ายปกครองท้องที่ลงพื้นที่เพื่อประสานข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวเด็กแล้ว
ด้านตำรวจระบุว่า กำลังอยู่ระหว่างเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบถ้อยคำ จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยระหว่างนี้คลินิกที่เกี่ยวข้องยังคงเปิดให้บริการตามปกติ และงดให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชน
ขณะที่เพจ Drama-addict เผยข้อมูลน่าตกใจว่า “เคสนี้ พอไปหาข้อมูลเพิ่ม เจออะไรที่แปลกมากหลายชั้น
1. หมอ คนที่พ่อเขาไปร้องเรียน เป็นหมอจริงๆ จบแพทย์จริงๆ มีชื่อปรากฏในเว็บแพทย์สภา อายุมากกว่าจ่าเยอะด้วย
2. พอลองไปดูรีวิวของคลินิคแห่งนี้ใน google map ย้อนหลังไปสองปี เจออะไรแปลกๆโคตรเยอะเลย
โคตรแปลก เดี๋ยวรอสื่อขุดกันต่อ แต่ขอยืนยันว่า ตามหลักการแพทย์แผนปัจจุบัน เด็กชัก ไม่มีการใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนช่วยเด็กแน่นอน”
เมื่อผู้สื่อข่าวตรวจสอบรีวิวของคลินิก ที่ตั้งอยู่ที่บ่อวิว พบคนไข้ที่เคยมาใช้บริการร้องเรียนถึงการรักษาของหมอเป็นจำนวนมาก ไล่ไปอย่างน้อย 2 ปีก่อน แต่ล่าสุดรีวิวลบทั้งหมดถูกลบออกหมดแล้ว
หมอเด็กชี้ “ราดน้ำร้อน” ร่างกายเด็ก เสี่ยงไตวายเฉียบพลัน
หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า แพทย์เจ้าของเพจให้ความรู้ชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กวิเคราะห์กรณีข่าวนี้ รู้สึกสงสารเด็กอย่างมาก การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลอันตรายร้ายแรงถึงขั้น “ไตวาย”
หมอม็อด ยืนยันว่า การราดน้ำร้อนลงบนร่างกายเด็ก ไม่มีอยู่ในวิธีรักษา ของการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือแม้แต่การแพทย์แผนจีน การกระทำเช่นนี้มีเพียง “แผนของหมอเถื่อน หมอปลอม” เท่านั้น เพราะน้ำร้อนทำให้ผิวหนังไหม้ เกิดเป็นบาดแผล ไม่สามารถเรียกว่าการรักษาได้
2 สาเหตุ แผลไหม้ ทำไตวาย
หมอม็อด อธิบายความเชื่อมโยงว่า เหตุใดแผลไหม้จึงทำให้ “ค่าไตสูงผิดปกติ” หรือเกิดภาวะไตวายได้ ซึ่งมี 2 กลไกหลัก
- กล้ามเนื้อถูกทำลาย แผลไหม้ที่รุนแรงจะทำให้เซลล์กล้ามเนื้อถูกทำลาย ในกล้ามเนื้อมีสารที่ชื่อ “ไมโอโกลบิน” (Myoglobin) เมื่อเซลล์แตก สารนี้จะรั่วไหลออกมาในกระแสเลือดปริมาณมาก มันจะไหลไปที่ไตเพื่อรอขับออก แต่หากมีมากเกินไป สารนี้จะเข้าไปอุดตันท่อไต ทำให้ไตไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เกิดภาวะไตวาย
- ภาวะขาดน้ำรุนแรง เด็กมีไข้สูงอยู่แล้ว ร่างกายจึงมีการสูญเสียน้ำ เมื่อมีแผลไหม้ขนาดใหญ่เกิดขึ้นอีก หมอม็อดเปรียบเทียบว่าแผลไหม้เหมือน “รูรั่วที่น้ำไหลออกตลอดเวลา” ทำให้ร่างกาย “เสียน้ำ” อย่างรุนแรง เมื่อน้ำในร่างกายลดลง เลือดจึงไหลเวียนไม่ดี ไตก็ทำงานไม่ไหว เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ไตวาย
เตือนภัย เช็กชื่อหมอ ก่อนรักษา
สิ่งที่น่ากลัวคือ ปัจจุบันมีคนที่อ้างว่าเป็นหมอจำนวนมาก ทั้งที่ไม่ได้เป็นหมอจริง หรือเป็นหมอจริงแต่ไม่ได้เป็นหมอเฉพาะทางตามที่แอบอ้าง
หมอม็อด แนะนำว่า ก่อนพาเด็กไปรักษากับใคร ควรตรวจสอบชื่อกับ “แพทยสภา” ก่อนเสมอ หมอทุกคนในประเทศไทยจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนของแพทยสภา สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ หากหาชื่อไม่เจอ ให้ระวังว่าอาจไม่ใช่หมอจริง ไม่ควรฝากชีวิตลูกไว้กับคนเหล่านั้น
