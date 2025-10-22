หญิงข้ามเพศอินเดีย 24 คน ซดน้ำยาล้างพื้น หวังฆ่าตัวตายหมู่ เรียกร้องความเป็นธรรม
หญิงข้ามเพศอินเดีย 24 คน ซดน้ำยาล้างพื้น หวังฆ่าตัวตายหมู่ เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับหญิงข้ามเพศที่ถูกข่มขืน เคราะห์ดีตำรวจช่วยทัน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เว็บไซต์ มาเธอร์ชิป รายงานว่า หญิงข้ามเพศจำนวน 24 คน ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในรัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย หลังจากที่ทั้งหมดพยายามจะฆ่าตัวตายหมู่ ด้วยการดื่มน้ำยาล้างพื้น
โดยการพยายามฆ่าตัวตายหมู่นี้เป็นการเรียกร้องความเป็นธรรม สืบเนื่องจากที่มีหญิงข้ามเพศถูกข่มขืนและแบล็คเมล์ โดยนักข่าวในพื้นที่จำนวน 2 คน
ซึ่งจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกวินาทีที่กลุ่มคนดังกล่าวได้ยกขวดน้ำยาลางพื้นดื่ม ก่อนตำรวจจะได้รับแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวจากประชาชนในพื้นที่ จึงรีบลงพื้นที่ตรวจสอบและรีบนำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาล โดยทั้งหมดอาการคงที่แล้ว
ทางตำรวจยืนยันว่าพวกเขาจะสอบสวนโดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นอกจากนี้ทางกลุ่มหญิงข้ามเพศได้ส่งมอบหลักฐานเพื่อเอาผิดผู้ก่อเหตุ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุข่มขืนหญิงข้ามเพศทั้งสองคนแล้ว
