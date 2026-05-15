ประวัติ “ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง” อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผลงานเด่น ประสบการณ์แน่น

เปิดประวัติ “ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง” อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผลงานโดดเด่น ประสบการณ์แน่น เส้นทางจากวิศวกร สู่ผู้นำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสถาปนิกด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศ รับผิดชอบการวางกฎหมาย ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง กากของเสีย และสารอันตราย พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบและเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การขับเคลื่อนภารกิจระดับชาตินี้จำเป็นต้องอาศัยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษคนปัจจุบัน คือผู้ที่ก้าวขึ้นมารับหน้าที่สำคัญนี้ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในสายงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท: Msc. of Engineering Science (Groundwater Studies) The University of New South Wales
- ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy Faculty of Engineering Department of Civil Engineering (Water Resources Management) The University of Bristol
ประสบการณ์การทำงาน
- 9 ก.ย. 2541: วิศวกรรังวัด 3 กองรังวัด กรมทรัพยากรธรณี
- 1 ธ.ค. 2551: วิศวกรปฏิบัติการ กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- 4 ธ.ค. 2553: วิศวกรชำนาญการ กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- 29 ส.ค. 2556: วิศวกรชำนาญการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- 10 ก.ค. 2558: วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- 4 ส.ค. 2560: ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- 27 ธ.ค. 2562: ผู้อำนวยการระดับสูง สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผลงานโดดเด่นและรางวัลเกียรติยศ
ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง ได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการบริหารงานระดับประเทศ ผลงานและรางวัลที่ ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง ได้รับมีดังนี้
- พัฒนาแนวคิด “การบริหารจัดการน้ำบาดาลเชิงพื้นที่” พร้อมเสนอแนวคิด “DGR New Look” และสร้างทีม T-Team ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ออกแบบแนวทางบริหารโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก
- พ.ศ. 2557: รางวัลผู้มีผลงานดี โครงการ “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พ.ศ. 2558: รางวัลความเป็นเลิศ “ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” จากสำนักงาน ก.พ.ร.
ก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด
ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง ย้ายมาดูแลงานด้านมลพิษโดยตรงผ่านตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งและการจัดการมลพิษทางน้ำ ในปี 2567 ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปี 2568 ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ” อย่างเต็มภาคภูมิ
