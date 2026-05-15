ประวัติ “ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง” อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผลงานเด่น ประสบการณ์แน่น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 13:40 น.
เปิดประวัติ “ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง” อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผลงานโดดเด่น ประสบการณ์แน่น เส้นทางจากวิศวกร สู่ผู้นำด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนสถาปนิกด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของประเทศ รับผิดชอบการวางกฎหมาย ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ เสียง กากของเสีย และสารอันตราย พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบและเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การขับเคลื่อนภารกิจระดับชาตินี้จำเป็นต้องอาศัยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษคนปัจจุบัน คือผู้ที่ก้าวขึ้นมารับหน้าที่สำคัญนี้ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในสายงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท: Msc. of Engineering Science (Groundwater Studies) The University of New South Wales
  • ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy Faculty of Engineering Department of Civil Engineering (Water Resources Management) The University of Bristol

ประสบการณ์การทำงาน

  • 9 ก.ย. 2541: วิศวกรรังวัด 3 กองรังวัด กรมทรัพยากรธรณี
  • 1 ธ.ค. 2551: วิศวกรปฏิบัติการ กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  • 4 ธ.ค. 2553: วิศวกรชำนาญการ กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  • 29 ส.ค. 2556: วิศวกรชำนาญการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  • 10 ก.ค. 2558: วิศวกรชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  • 4 ส.ค. 2560: ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  • 27 ธ.ค. 2562: ผู้อำนวยการระดับสูง สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง
ผลงานโดดเด่นและรางวัลเกียรติยศ

ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง ได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการบริหารงานระดับประเทศ ผลงานและรางวัลที่ ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง ได้รับมีดังนี้

  • พัฒนาแนวคิด “การบริหารจัดการน้ำบาดาลเชิงพื้นที่” พร้อมเสนอแนวคิด “DGR New Look” และสร้างทีม T-Team ที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
  • ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ออกแบบแนวทางบริหารโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก
  • พ.ศ. 2557: รางวัลผู้มีผลงานดี โครงการ “เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • พ.ศ. 2558: รางวัลความเป็นเลิศ “ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” จากสำนักงาน ก.พ.ร.

ก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง ย้ายมาดูแลงานด้านมลพิษโดยตรงผ่านตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งและการจัดการมลพิษทางน้ำ ในปี 2567 ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปี 2568 ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ” อย่างเต็มภาคภูมิ

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

