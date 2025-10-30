กมธ.ทหาร วอน กัน จอมพลัง ตอบรับคำเชิญ ชี้แจงบทบาทในพื้นที่ไทย-กัมพูชา
กมธ.ทหาร วอน กัม จอมพลัง ตอบรับคำเชิญ ชี้แจงบทบาทในพื้นที่ไทย-กัมพูชา เพื่อให้ทราบชัดเจนว่าแท้จริงแล้วกองทัพขาดอะไร
นายชยพล สท้อนดี สส.กทม.พรรคประชาชน โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “พรุ่งนี้ (30 ต.ค.68) มีไลฟ์ให้ชมกันสด ๆ จากที่ประชุมอย่าพลาด!
กมธ.ทหาร สภาผู้แทนราษฎร เชิญ กัน จอมพลัง และกองทัพ ชี้แจงบทบาทในพื้นที่ไทย-กัมพูชา 30 ต.ค.68 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ปูเสื่อรอกัน”
ก่อนที่จะเขียนข้อความเฟซบุ๊กต่อว่า “วันพรุ่งนี้ ทางกมธ.การทหารต้องการตามหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์การบริหารทรัพยากรของกองทัพในเหตุการณ์ความขัดแย้งชายแดน ไทย-กัมพูชา ด้วยความที่การสื่อสารของหลายฝ่ายไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดความสับสนถึงสถานการณ์ที่แท้จริงว่าสรุปแล้วกองทัพขาดหรือไม่ขาดอะไร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณของกระทรวงกลาโหมกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปีจากภาษีประชาชนที่ถูกอนุมัติเพื่อดำรงสภาพความพร้อมรบ หากกองทัพไม่ได้พร้อมรบจริง ยังมีสิ่งขาดเหลือมากมายที่ต้องอาศัยภาคประชาชนสนับสนุนตามที่ปรากฏตามสื่อ เราจะได้ช่วยกันดูว่าควรต้องปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้กองทัพสามารถมีสมรรถนะตามเป้าหมายได้
แต่ในขณะเดียวกัน กองทัพเองก็ชี้แจงว่าไม่เคยขาด ไม่เคยขอ ไม่เคยรับ และไม่เคยใช้สิ่งของบริจาคใด ๆ จากภาคประชาชน ทำให้ต้องสงสัยเหมือนกันว่าแล้วที่ประชาชนระดมทุนและสิ่งของกันมากมายไปให้กองทัพตามที่เข้าใจว่าขาดแคลน มันคือสูญเปล่าหรืออะไรคือเรื่องจริงกันแน่
ผมอยากให้คุณ กันจอมพลัง ช่วยตอบรับคำเชิญสักที เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทางฝั่งตัวเอง ตามที่กมธ.การทหารได้พยายามติดต่อไปทุกช่องทางเท่าที่จะหาได้ ทั้งเพจส่วนตัว เพจมูลนิธิ ไลน์ที่ระบุว่าให้ใช้ติดต่องาน เบอร์โทรศัพท์ 4 เบอร์เท่าที่เราจะหาเจอ ทั้งหมดนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวคุณกันเอง และเพื่อสนับสนุนการทำงานของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทับซ้อนจนต้องเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ”
