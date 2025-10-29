“เต้ มงคลกิตติ์” ขอเงินคืน 5 พันบาท หลังบริจาคให้ “มูลนิธิกันจอมพลัง”
เต้ มงคลกิตติ์ ขอเงินคืนรอบสอง เป็นจำนวน 5,000 บาท หลังบริจาคให้ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ถ้าได้คืนจะนำไปสมทบซื้อข้าวแจกพี่น้องประชาชน
นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ อดีต สส.พรรคไทยศรีวิไลย์ และอดีตที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก ขอเงินบริจาคจากมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้คืนอีกครั้ง โดยระบุว่า “เดิม ผมตั้งใจสนับสนุน โอนให้ คุณกัน จอมพลัง ตัวจริง ไปช่วยซื้อตู้คอนเทรนเนอร์กั้นชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อ 8 ต.ค.68 จำนวน 5,000 บาท โดยคิดว่า คุณกัน เป็น ประธานมูลนิธิ จึงเชื่อใจ สนับสนุนไป
ต่อมา ทราบว่า คุณกัน ไม่ใช่ประธานมูลนิธิ เป็นท่านอื่น ถ้าคุณกันเป็น ประธานเอง ผมจะไม่ขอคืน ปัจจุบัน ผมยังไม่ทราบว่า คุณกัน จะมาเป็นประธานมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ หรือไม่
ดังนั้น ผมจะขออนุญาต เอาเงิน 5,000 บาท คืน โดยให้ มูลนิธิ โอนคืนมา เพราะผมจะนำเงินไปสมทบ ไปซื้อข้าว+กับ+น้ำเปล่า สัก 200 ชุด แจกประชาชนชาวบางบาล ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมขังนานมาก น่าจะเป็นประโยชน์ได้โดยตรงกว่า ขอบคุณครับ”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เต้ มงคลกิตติ์ ระบุว่า “ทราบจากสื่อว่าประธานมูลนิธิ ไม่ใช่คุณกันจอมพลัง กรรมการก็ไม่ใช่ ผมรู้สึกไม่ดี ใจจริงอยากได้เงินคืน เพราะว่าเอาไปบริจาคช่วยน้ำท่วมโดยตรงดีกว่า ดูมีลับลมคมใน มันแปลกๆ มันทำให้ความรู้สึกคนที่ศรัทธามันหายไป โดยปกติผมชอบบริจาคอยู่แล้ว ใครทำดีผมก็ช่วยตลอดอยู่แล้ว แต่ในมุมผม ถ้ามูลนิธิกันจอมพลังไม่ใช่ของคุณกันจอมพลังเป็นประธานแล้วเนี่ย ผมก็จะไม่บริจาค ที่บริจาคไปแล้วก็แล้วๆไป แต่ในใจไม่อยากบริจาค”
