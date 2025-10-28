จบดราม่า กัน จอมพลัง โอนเงินคืน บอส ณวัฒน์ จะไปซื้อน้ำพริกแจกคนก็ได้ ขอแยกย้าย
ขอพูดบ้าง ‘กัน จอมพลัง’ แจงปมเงินบริจาคมูลนิธิ โอนเงิน 5 หมื่นคืน ‘บอส ณวัตน์’ ที่รับบริจาคให้ทหาร ลั่น เงินที่เคยคืนจะไปซื้อน้ำพริกแจกคนก็แล้วแต่ อยากแยกย้ายไปทำมาหากิน
ตามกันต่อกับประเด็นเดือดระหว่าง บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เจ้าของเวทีมิสแกรนด์ ที่ออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินบริจาคของมูลนิธิ กัน จอมพลัง มีความโปร่งหรือไม่ หลังจากที่มีการเผยแพร่เอกสาร ถ้าหากมูลนิธิล้มเลิกทรัพย์จะถูกส่งต่อไป มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ เจ้าตัวจึงอยากขอเงินบริจาค 50,000 บาทที่เคยโอนเข้ามูลนิธิคืน เพราะไม่อยากข้องเกี่ยวหากมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต
ล่าสุด หนุ่มกันออกมาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุด หลังจากที่ บอส ณวัฒน์ ต้องการเงินบริจาคคืนจากมูลนิธิโดยตรง เพราะ กัน จอมพลัง เสนอว่าจะนำเงินส่วนตัวคืนเงิน แต่อีกฝ่ายสวนกลับมาว่า ไม่ต้องการรับเงินส่วนตัวของใคร เผยว่า “ตอนนี้ผมได้โอนเงินส่วนตัวคืนให้ 50,000 บาท ตามที่คุณณวัฒน์ เจ้าของมิสแกรนด์ขอเงินบริจาคช่วยชายแดนคืนจากมูลนิธิ กัน จอมพลัง ผมได้โอนเงินคืนกลับไปที่บัญชีที่คุณณวัฒน์เปิดขอบริจาคเอาเงินให้ทหาร หลังจากที่ผมนำเงินส่วนตัวโอนคืนไป คุณณวัฒน์ก็บอกออกมาอีกว่าไม่รับเงินผม จะรับเงินมูลนิธิ ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าเงินที่คุณณวัฒน์ให้มาน่าจะเอาไปทำถนนหรือเอาไปทำประโยชน์ให้กับชายแดนแล้ว เพราะผ่านมาเป็นเดือนแล้ว ซึ่งมูลนิธิก็ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่รอสร้างอยู่ ไม่ว่าจะเป็นบังเกอร์หรืออะไรต่าง ๆ นาน ไม่เป็นไรครับ เอาที่คุณณวัฒน์สบายใจ
ผมโอนเงินให้มูลนิธิ กัน จอมพลัง ช่วยสู้ โดยเขียนด้านล่างไว้ว่า ขอบริจาคให้มูลนิธิ กัน จอมพลัง ให้นำเงินคืนคุณณวัฒน์ ซึ่งตอนนี้รอดำเนินการให้ถูกต้องแล้วให้คืนไปเลยครับ ส่วนเงินที่ผมให้บริษัทคุณณวัฒน์ตั้งแต่แรก 50,000 บาท ผมไม่เอาคืน คุณณวัฒน์จะเอาไปซื้อน้ำพริกแจกคน หรือ จะเอาไปทำอะไรแล้วแต่เลย เราทุกคนจะได้แยกย้ายกันออกไปทำมาหากิน
สำหรับเอฟซีท่านใดที่อยากช่วยผม วันที่ 28 ต.ค.นี้ ผมจะไลฟ์ปล่อยของ มีเจ้าของแบรนด์หลายคนมาช่วยผมเยอะแยะมากมาย มี fc หลายคนที่รอดู เดี๋ยวเรารอเจอกันวันที่ 29 สำหรับ 100,000 บาท หากใครอยากช่วยผมเอฟซีมาเจอกันในไลฟ์ปล่อยของก็แล้วกัน เราจะได้ไปทำงานทำมาหากินกัน”
ก่อนหน้านี้ กัน จอมพลัง ออกมาโพสต์ข้อความนัดเหล่าเอฟซีที่ต้องการสนับสนุนต้องตน โดยจะมีการเปิดไลฟ์ปล่อยของวันที่ 28 ตุลาคม 2568 หากใครต้องการเข้าไปรับชม สามารถติดตามได้ที่ช่อง TikTok : guntouch
“ผมเริ่ม LIVE ปล่อยของวันแรกวันที่ 28 ตั้งแต่เวลาบ่าย 3 แบรนด์มาเพียบจัดยาว ๆ ถึงเที่ยงคืนดูได้ที่ช่อง ตต กันจอมพลัง ท่านใดอยากสนับสนุนเจอกันครับ”
