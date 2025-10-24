“ไอซ์ รักชนก” โผล่จี้ถาม “กัน จอมพลัง” ทำไมต้องโกหกว่าไม่สนิท “ธรรมนัส”
ไอซ์ รักชนก โผล่จี้ถาม กัน จอมพลัง ทำไมต้องโกหกว่าไม่สนิท ธรรมนัส เคยขึ้นเวทีร่วมด้วย อย่าดูถูกประชาชน ประชาชนดูออก
จากกรณีที่ กัน จอมพลัง ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงถึงความโปร่งใสของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ หลังได้เชิญสื่อมวลชนที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งในช่วงหนึ่งพบว่า สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ได้เดินทางไปร่วมงานแถลงด้วย
โดย สส.ไอซ์ ได้ถาม กัน จอมพลัง ถึงความสัมพันธ์ของนายกัน และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ทำไมโกหกออกอากาศ โดยบอกว่าพฤติกรรมที่ผ่านสนิทสนมกันมาตลอด ตัวคุณกันเองก็ได้การสนับสนุนจากคุณธรรมนัส โดยคุณธรรมนัสก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณกัน ในกระทรวงเกษตรหรือเวลาขึ้นเวทีกับพรรคกล้าธรรม ก็สนับสนุนกันมาตลอด ทำไมต้องโกหกมาตลอดว่าไม่สนิทกัน หรือจะใช้คำว่านักการเมืองคนนึง เพื่อเป็นการเบี่ยงเบนประเด็น?
ซึ่ง กัน จอมพลัง ตอบว่าผมก็สนิท คนที่ช่วยสังคมกับผมก็สนิทประมาณนี้ คือผมไม่รู้ว่าคุณไอซ์สนิทต้องเป็นแบบไหน ผมก็สนิทกับพี่ๆคนอื่นแบบนี้ ผมถึงบอกกับเขาว่าผมสนิทกับเขา แต่ผมก็สนิทแบบนี้เช่นเดียวกัน ถ้าคุณไอซ์มองว่าวันนี้การที่ผมสนิทต้องเป็นการช่วยหาเสียง อย่างวันนี้ผมก็ช่วยทางพรรคประชาชน แบบนี้แปลว่าผมต้องช่วยทางการเมืองแบบนี้หรอ ถ้าใครพร้อมช่วยเหลือประชาชน ผมก็พร้อมจะสนิทด้วย
ทั้งนี้ สส.ไอซ์ จี้ว่า มีใครเคยขึ้นเวทีหรือขึ้นไปซัพพอร์ตแบบคุณธรรมนัสไหม พร้อมบอกว่าคุณกันอย่าดูถูกประชาชน ประชาชนดูออก เงินทั้งหมดที่โอนเข้ามากันจอมพลัง คุณกันจอมพลัง จะเป็นเครื่องมือทางการเมือง ของพรรคกล้าธรรมหรือของคุณธรรมนัสรึเปล่า การเป็นว่าพวกเขาไม่รู้ว่าการเป็นฮีโร่ของคุณกัน สุดท้ายจะเอากระแส เอาความนิยมไปสนับสนุนการเงินก้อนไหน สุดท้ายปลายทางไปสนับสนุนคุณธรรมนัส อย่าพูดเลยว่าสนิทกับทุกๆคนๆเท่ากัน ไปดูความหนักเบา ไปดูหน้าเฟซ ทุกคนรู้หมด มันมีความพิเศษ ดังนั้นคำถามของดิชั้นคือทำไมไม่พูดกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ทำไมถึงอยากเบี่ยงเบนประเด็น ทำไมถึงพูดว่าสนิทเท่าๆกัน ทั้งๆที่ไม่ใช่ ทำไมถึงต้องโกหก
กัน จอมพลัง ตอบว่า ผมก็พูดอยู่ว่าผมสนิท แต่ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ใคร
อย่างไรก็ตาม สส.ไอซ์ จี้ต่อว่า คุณกันตั้งคำถามกับคุณโรม ทำไมพูดเรื่องกล้องวงจรปิดแล้ว ทำไมไม่ควักเงินติดกล้องด้วยตัวเอง พูดถึงสองเวที พูดตรงๆว่าเป็นการโจมตีทางการเมือง ทำไมคุณรังสิมันต์ โรมที่มีตอนนี้มีบทบาทปราบปรามเรื่องสแกมเมอร์ ทำไมไม่ถามหน่วยงานรัฐ แต่กลับมาโจมตีคุณโรม ดีที่พูด มีแต่น้ำลาย หลายๆครั้งคุณกันก็โจมตีพรรคประชาชน เบี่ยงเบนสังคม ถึงตั้งคำถามว่าคุณกันกำลังจะเอาคะแนนนิยมโจมตีใครเป็นพิเศษหรือสนับสนุนพรรคการเมืองหรือไม่ พูดกันจริงๆ จะตอบสวยหรูยังไงก็ได้ แต่การกระทำมันไม่สอดคล้องจริงๆ
โดย กัน จอมพลัง กลับมาตอบว่า อยากให้มองกลับว่า การเมืองมาโจมตีรึเปล่า วันนี้ผมสู้กระบวนการตรวจสอบ แต่สิ่งที่ประชาชนเห็น อยากให้เห็นว่ามีนักการเมืองมายุ่งกับผมไหม วันนั้นคุณไอซ์มาแท็กเรียกผมเรื่องสแกมเมอร์ ผมถึงตอบว่าผมยินดีที่จะช่วยทำ ไม่ใช่ผมไม่ทำ ถ้าผมไม่จริงใจ ผมจะช่วยไหม แต่ผมแค่อยากได้คนที่ทำงานจริงจัง ถ้าวันนี้เราไม่จริงจัง เราก็จะเสียเวลากว่า ส่วนของคุณโรม ผมอยู่ริมชายแดน มีคณะคุณโรมไป ผมไม่ได้โจมตีไป ผมสะท้อนจากความจริง ผมไม่ได้เรียกร้องว่าคุณโรมจะต้องเอาเงินตัวเองมาทำ แต่ทหารบอกว่าไม่มี feedback มาเลย ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนมองว่า นักการเมืองต้องพูด เราต้องทำ ผมเป็นห่วงว่าเกิดปัญหาแบบนี้อยู่ ผมก็ยินดีให้ความช่วยเหลือ สุดท้ายกลายเป็นผมโจมตีหรอ ถ้าผมไม่โอเคกับพรรคประชาชน ผมจะช่วยทำไม
เวลาที่ผมขึ้นเป็นเวทีปีใหม่ ถ้าเป็นเวทีการเมืองผมไม่ไป มีคนชวนเล่นการเมืองเยอะ ผมยังไม่ไปเลย แล้วผมควรทำไง ผมควรต้องเลิก เพราะการที่ผมทำมีชาวบ้านชื่นชมผม แต่ก็กลัวว่าจะทำจะทำให้การเมืองฝั่งนั้นดีไม่ดี กลายเป็นจุดเพ่งเล็งว่าผมเป็นตัวอันตรายของการเมือง ถ้าแบบนั้นผมต้องเลิกถึงจะจบ
ทั้งนี้กันจอมพลัง จะไปปรับตามที่ทุกคนต้องการ ทั้งเรื่องการเป็นประธานและมูลนิธิที่จะยกทรัพย์สินให้หากเลิกทำมูลนิธิ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “มูลนิธิกันจอมพลัง” ตอบทำไมเลือก “มูลนิธิธรรมนัส” แจงเหลือเงินกี่บาท
- ไอซ์ รักชนก สงสัย กัน จอมพลัง-ธรรมนัส โกหกออกอากาศ? หลังข้อมูลนิธิแชร์ว่อน
- “บอส ณวัฒน์” ขอเงินบริจาค “มูลนิธิกันจอมพลัง” คืน ฝากถามจะเอาคืนยังไง?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: