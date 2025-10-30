“พรรคไทรวมพลัง” ออกแถลงขอโทษ หลัง สส. สวมชุดชมพูเข้าประชุมสภา
พรรคไทรวมพลัง ออกแถลงขอโทษ หลัง สส. สวมชุดชมพูเข้าประชุมสภา ชี้เพิ่งลงพื้นที่มา และชุดสูทมาถึงไม่ทันเวลาที่ สส. ต้องลงมติ
จากกรณีที่สังคมออนไลน์ได้ตั้งคำถามถึงความเหมาะสม สืบเนื่องจากที่มีภาพของนาย สมศักดิ์ บุญประชม สส.อุบลราชธานี พรรคไทรวมพลัง สวมเสื้อผ้าไทยสีชมพู เข้าประชุมสภาฯ ในช่วงที่ไว้อาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้น
โดยทาง พรรคไทรวมพลัง ได้ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊กว่า “ในนามของพรรคไทรวมพลัง กราบขออภัยที่ปรากฏภาพการแต่งกายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อาจทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความไม่สบายใจ และขอยืนยันถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ตามที่มีสำนักข่าวหลายสำนักนำเสนอภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคไทรวมพลังในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 34 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2568 และเผยแพร่ข้อความในข่าวที่ทำให้ทางพรรคไทรวมพลัง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่ง และเกรงว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจผิด โดยที่ผ่านมาพรรคไทรวมพลังยืนหยัดทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่ พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความจงรักภักดีและเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้
1. การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัย ในช่วงเวลาประมาณ 11:08 น.
2. นายสมศักดิ์ บุญประชุม สส.อุบลราชธานี ได้เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยอากาศยาน สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG21 โดยเกิดการ Delay ตั้งแต่ต้นทาง จากเดิมต้องถึง กทม.ช่วงก่อน 10:00 น.
(09.45น.) แต่ล่าช้าประมาณ 1 ชั่วโมง ทำให้ในช่วงเวลาที่ สส. ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยในสภานั้น เป็นช่วงที่นายสมศักดิ์ เพิ่งเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 11.10 น. และนายสมศักดิ์ มาถึงสภา 12.15 น.
3. ช่วงเช้าก่อนเดินทาง นายสมศักดิ์ แต่งกายชุดผ้าไหมสีชมพูลงพื้นที่ อีกทั้งเนื่องจากเดินทางกลับจากติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน และอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี และการก่อสร้างถนนป้องกันชายแดนที่กำลังดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่รับผิดชอบ แล้วรีบเดินทางมาที่สภาทันที เนื่องจากจะต้องเข้าลงมติผ่านร่างกฎหมายสำคัญ
4. เกิดความผิดพลาดเรื่องประสานงาน เกี่ยวกับชุด ของ สส. ทำให้ชุดสูท ที่เหมาะสมสำหรับการไว้อาลัย มาถึงไม่ทันเวลาที่ สส.สมศักดิ์ ต้องเข้าโหวตลงมติ
5. สส.สมศักดิ์ สวมเสื้อสีชมพูเข้าไปในห้องประชุมสภา ในช่วงเวลาการพิจารณาร่างกฎหมาย เพื่อรีบเข้าไปแสดงตนและลงมติในช่วงเวลาสั้นๆ เพราะองค์ประชุมสภาวันนี้น้อยมีโอกาสล่ม ก่อนจะออกมาเปลี่ยนเป็นชุดสูทที่เหมาะสมสำหรับการไว้อาลัย และอยู่ร่วมการประชุมสภาจนปิดการประชุม
ดังนั้น ข้อมูลที่สำนักข่าวเผยแพร่ ถือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า สส.สมศักดิ์ ไม่ยืนถวายความอาลัย และยังสวมชุดที่ผิดต่อกาลเทศะ ถือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยใช้สื่อโฆษณาทำให้เสื่อมเสียต่อนายสมศักดิ์ และพรรคไทรวมพลังเป็นอย่างมาก
ทีมกฎหมายของพรรคฯ ขอความร่วมมือให้ทุกสำนักข่าว กรุณา “หยุดเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ” พร้อมรับผิดชอบด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงตามที่พรรคไทรวมพลังได้ชี้แจง นำเสนอข่าวภายใต้หลักจรรยาบรรณสื่อมวลชนที่ดี พรรคฯ พร้อมจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเหมาะสมเพื่อความยุติธรรมต่อไป”
