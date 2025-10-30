ข่าว

“พรรคไทรวมพลัง” ออกแถลงขอโทษ หลัง สส. สวมชุดชมพูเข้าประชุมสภา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 08:18 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 08:18 น.
95

พรรคไทรวมพลัง ออกแถลงขอโทษ หลัง สส. สวมชุดชมพูเข้าประชุมสภา ชี้เพิ่งลงพื้นที่มา และชุดสูทมาถึงไม่ทันเวลาที่ สส. ต้องลงมติ

จากกรณีที่สังคมออนไลน์ได้ตั้งคำถามถึงความเหมาะสม สืบเนื่องจากที่มีภาพของนาย สมศักดิ์ บุญประชม สส.อุบลราชธานี พรรคไทรวมพลัง สวมเสื้อผ้าไทยสีชมพู เข้าประชุมสภาฯ ในช่วงที่ไว้อาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้น

โดยทาง พรรคไทรวมพลัง ได้ออกแถลงการณ์ผ่านเฟซบุ๊กว่า “ในนามของพรรคไทรวมพลัง กราบขออภัยที่ปรากฏภาพการแต่งกายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อาจทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความไม่สบายใจ และขอยืนยันถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ตามที่มีสำนักข่าวหลายสำนักนำเสนอภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดพรรคไทรวมพลังในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 34 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2568 และเผยแพร่ข้อความในข่าวที่ทำให้ทางพรรคไทรวมพลัง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่ง และเกรงว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจผิด โดยที่ผ่านมาพรรคไทรวมพลังยืนหยัดทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่ พรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความจงรักภักดีและเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

1. การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัย ในช่วงเวลาประมาณ 11:08 น.

2. นายสมศักดิ์ บุญประชุม สส.อุบลราชธานี ได้เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยอากาศยาน สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG21 โดยเกิดการ Delay ตั้งแต่ต้นทาง จากเดิมต้องถึง กทม.ช่วงก่อน 10:00 น.
(09.45น.) แต่ล่าช้าประมาณ 1 ชั่วโมง ทำให้ในช่วงเวลาที่ สส. ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยในสภานั้น เป็นช่วงที่นายสมศักดิ์ เพิ่งเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 11.10 น. และนายสมศักดิ์ มาถึงสภา 12.15 น.

3. ช่วงเช้าก่อนเดินทาง นายสมศักดิ์ แต่งกายชุดผ้าไหมสีชมพูลงพื้นที่ อีกทั้งเนื่องจากเดินทางกลับจากติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน และอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี และการก่อสร้างถนนป้องกันชายแดนที่กำลังดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่รับผิดชอบ แล้วรีบเดินทางมาที่สภาทันที เนื่องจากจะต้องเข้าลงมติผ่านร่างกฎหมายสำคัญ

4. เกิดความผิดพลาดเรื่องประสานงาน เกี่ยวกับชุด ของ สส. ทำให้ชุดสูท ที่เหมาะสมสำหรับการไว้อาลัย มาถึงไม่ทันเวลาที่ สส.สมศักดิ์ ต้องเข้าโหวตลงมติ

5. สส.สมศักดิ์ สวมเสื้อสีชมพูเข้าไปในห้องประชุมสภา ในช่วงเวลาการพิจารณาร่างกฎหมาย เพื่อรีบเข้าไปแสดงตนและลงมติในช่วงเวลาสั้นๆ เพราะองค์ประชุมสภาวันนี้น้อยมีโอกาสล่ม ก่อนจะออกมาเปลี่ยนเป็นชุดสูทที่เหมาะสมสำหรับการไว้อาลัย และอยู่ร่วมการประชุมสภาจนปิดการประชุม

ดังนั้น ข้อมูลที่สำนักข่าวเผยแพร่ ถือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า สส.สมศักดิ์ ไม่ยืนถวายความอาลัย และยังสวมชุดที่ผิดต่อกาลเทศะ ถือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยใช้สื่อโฆษณาทำให้เสื่อมเสียต่อนายสมศักดิ์ และพรรคไทรวมพลังเป็นอย่างมาก

ทีมกฎหมายของพรรคฯ ขอความร่วมมือให้ทุกสำนักข่าว กรุณา “หยุดเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ” พร้อมรับผิดชอบด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงตามที่พรรคไทรวมพลังได้ชี้แจง นำเสนอข่าวภายใต้หลักจรรยาบรรณสื่อมวลชนที่ดี พรรคฯ พร้อมจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเหมาะสมเพื่อความยุติธรรมต่อไป”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” สั่งกองทัพสหรัฐฯ ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ 30 ปี

4 นาที ที่แล้ว
ประวัติ จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ ภรรยา อนุทิน ชาญวีรกุล ข่าว

ประวัติ ‘จ๋า ธนนนท์’ ผู้กุมหัวใจนายก ‘อนุทิน’ ย้อนเส้นทางรักต่างวัยเกือบ 20 ปี

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกทรพีวัย 9 ขวบแทงแม่ดับ หลังถูกด่าซนเกินไป แม่ร่ำไห้ขอกอดสุดท้ายก่อนสิ้นใจ

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกนายกฯ สวน “ขัตติยา” เคลมเก่งปม “อนุทิน” สั่งงานบนเครื่อง 7 ชั่วโมง

18 นาที ที่แล้ว
รัฐบาลขู่ฟัน ร้านค้า-ปชช.หัวหมอ แลกสิทธิ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เป็นเงินสด ระวังเจอโทษหนัก เศรษฐกิจ

รัฐบาลขู่ฟัน ร้านค้า-ปชช.หัวหมอ แลกสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” เป็นเงินสด ระวังเจอโทษหนัก

19 นาที ที่แล้ว
สิ้นแล้ว “วิโรจน์ เปาอินทร์” อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จากไปวัย 91 ปี ข่าว

สิ้นแล้ว “วิโรจน์ เปาอินทร์” อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จากไปวัย 91 ปี

21 นาที ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

วิธีจองโรงแรม “เที่ยวดีมีคืน 2568” ยังไง ให้ลดหย่อนภาษีได้จริง

25 นาที ที่แล้ว
สส.พรรคประชาชน ชี้ภริยานายกฯ คุกคามเสรีภาพสื่อ ข่าว

สส.ประชาชน ซัดแรง ภริยานายกฯ พูด ‘จะจำไว้แล้วนะ’ คล้ายหยอกล้อแต่คุกคามสื่อ

30 นาที ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

สถาบันสุขภาพเด็กฯ แนะวิธีปฐมพยาบาล เด็กชักจากไข้สูง ที่ถูกต้องและปลอดภัย

32 นาที ที่แล้ว
&quot;ก้อง ศรันย์&quot; พ่อค้าส้มตำ โดนถล่มหนัก หลังแคะจมูก-ล้วงเป้ากลางไลฟ์ เจ้าตัวยันแค่คอนเทนต์ บันเทิง

“ก้อง ศรันย์” ทัวร์ถล่มหนัก หลังแคะจมูก-ล้วงเป้ากลางไลฟ์ เจ้าตัวยันแค่คอนเทนต์

41 นาที ที่แล้ว
ชัดเจน! เจนนี่ รัชนก พูดเอง ยังไม่ให้เงิน 3 ล้าน แม่เกตุ ลั่น ต้องทำข้อตกลงกันก่อน บันเทิง

เจนนี่ รัชนก พูดเอง ยังไม่ให้เงิน 3 ล้าน แม่เกตุ ลั่น ต้องทำข้อตกลงกันก่อน

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? “เบียร์เดอะวอยซ์” แชร์รูปนายกสมาคม ขอให้ติดต่อกลับ มีเรื่องสำคัญ

53 นาที ที่แล้ว
หน้าจอคนละครึ่งพลัสขึ้นแบบนี้หมายถึงอะไร เศรษฐกิจ

รีบเช็ก คนละครึ่งพลัส แอปฯ เป๋าตัง ขึ้นข้อความนี้ ยังได้สิทธิ์ไหม แก้ยังไง

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.ญี่ปุ่นจับกุมชายวัย 85 ปี หลังแทงคนแปลกหน้ากลางถนน คิดว่าเป็นมิจฉาชีพมารับเงิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ ท่านเปา อัปเดต คดีหมอราดน้ำร้อนเด็ก พบ คลินิกจดทะเบียนถูกต้อง แต่คาดว่า หมอป่วยนานไม่รักษา ชาวเน็ตจี้ &quot;ถอนใบประกอบวิชาชีพ&quot; ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก! หมอราดน้ำร้อนเด็ก 3 ขวบ ที่แท้เป็น “หมอจริง” เพจดังคาด ป่วยทางจิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แต่งตั้ง เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ เป็นที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่ ข่าวการเมือง

ในหลวง มีพระบรมราชวินิจฉัย แต่งตั้ง ดร.เศรษฐพุฒิ อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติ เป็นที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ศาลพิพากษา NewJeans ยกเลิกสัญญาไม่ชอบธรรม ยังเป็นศิลปินเครือ ADOR

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่ากดเด็ดขาด! มิจฉาชีพ ส่งลิงก์ปลอมรับเน็ตฟรี หลอกดูดข้อมูล อ้างถวายอาลัย พระพันปีหลวง ข่าว

อย่ากดเด็ดขาด! มิจฉาชีพ ส่งลิงก์ปลอม แจกเน็ตฟรี หลอกดูดข้อมูล อ้างถวายอาลัย พระพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลการจับสลาก คาราบาว คัพ 2025/26 รอบ 8 ทีมสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่หมี ผู้ก่อตั้งกลุ่มนี่ตัวอะไรเสียชีวิต ข่าว

เศร้า ‘พี่หมี’ ผู้ก่อตั้งเพจ ‘นี่ตัวอะไร’ เสียชีวิต เผยสาเหตุจากไป ทั้งที่อายุยังน้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาการล่าสุด จอย T-Skirt หลังเข้ารับรักษา มะเร็งปากมดลูก ระยะ 4

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 ตุลาคม 2568 ร่วงหนัก 1000 บาท จับตาธนาคารกลางสหรัฐฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เผชิญหน้า “สีจิ้นผิง” ครั้งแรกในรอบ 6 ปี หารือชี้ชะตาเศรษฐกิจโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ อนุวัต จัดให้ สรุปตารางเงินเข้าร้านถุงเงิน ย้ำส่วนลูกค้าเข้า ตี 2 ส่วนรัฐตาม 17:30 น. ของวันถัดไป ชี้เป็นระบบปกติ เศรษฐกิจ

เพจดังแจงร้านค้า “คนละครึ่งพลัส” ไม่ต้องตกใจ เงินเข้า 2 รอบ เช้า-เย็น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอราดน้ำร้อนใส่อกเด็ก 3 ขวบ แผลเหวอะ รักษาช้าถึงตาย อึ้งซ้ำ หลังขุดประวัติหมอ ข่าวอาชญากรรม

ขุดประวัติ หมอราดน้ำร้อนใส่อกเด็ก 3 ขวบ แผลเหวอะ รักษาช้าถึงตาย เจอข้อมูลอึ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 08:18 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 08:18 น.
95
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ทรัมป์” สั่งกองทัพสหรัฐฯ ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ 30 ปี

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

ลูกทรพีวัย 9 ขวบแทงแม่ดับ หลังถูกด่าซนเกินไป แม่ร่ำไห้ขอกอดสุดท้ายก่อนสิ้นใจ

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

โฆษกนายกฯ สวน “ขัตติยา” เคลมเก่งปม “อนุทิน” สั่งงานบนเครื่อง 7 ชั่วโมง

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
รัฐบาลขู่ฟัน ร้านค้า-ปชช.หัวหมอ แลกสิทธิ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เป็นเงินสด ระวังเจอโทษหนัก

รัฐบาลขู่ฟัน ร้านค้า-ปชช.หัวหมอ แลกสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” เป็นเงินสด ระวังเจอโทษหนัก

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
Back to top button