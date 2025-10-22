ด่วน! วรภัค ลาออกจาก รมช.คลัง เพื่อความโปร่งใส ยันไม่เกี่ยวสแกมเมอร์
วรภัค ลาออกจากตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง หลังถูกโยงเกี่ยวสแกมเมอร์ โต้ไม่จริง ลาออกเพื่อความโปร่งใส
นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวโยงกับสแกมเมอร์เขมร โดยนายวรภัคกล่าวว่าการลาออกครั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส ไม่ให้เป็นพันธะและอุปสรรคต่อรัฐบาล
นายวรภัค เล่าย้อนว่าตนมีประสบการณ์แวดวงการเงิน การธนาคารกว่า 30 ปี มีโอกาสและความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในสถาบันการเงินชั้นนำทั้งต่างประเทศและไทย
ก่อนที่จะได้รับเชิญให้มาเป็นที่ปรึกษาการคลัง หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ตนได้รับเกียรติให้เข้ารับตำแหน่ง รมช.คลัง รับใช้ประเทศชาติ ทั้งที่ส่วนตัวไม่เคยมีความทะเยอทะยานทางการเมือง เพียงอยากใช้ความรู้ประสบทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเท่าที่ทำใด
ตนขอชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีกลุ่มบุคคลพยายามเชื่อมโยงชื่อของตนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ในกัมพูชา ยืนยันไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงต้มตุ๋น หรือธุรกิจผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะกัมพูชาหรือที่ไหนในโลกเลย มีความพยาพยามโยง B.I.C กรุ๊ป และบีไอซีแบงก์กัมพูชา ตนไม่สนับสนุนการทำธุรกรรมผิดกฎหมายใดๆ และจะไม่ปกป้องใครที่ทำผิดกฎหมาย
ส่วนกรณีนายเลียก ยิม ที่ถูกพาดพิงในข่าว ยืนยันตนไม่เคยได้รับตำแหน่งกรรมการบริหารหรือที่ปรึกษาของบีไอซีแบงก์ ไม่เคยรับเงินหรือผลตอบแทนใดๆ และไม่ทราบมาก่อนว่ามีชื่อเป็นที่ปรึกษาอยู่บนเว็บไซต์ของบีไอซีกรุ๊ป และกรณี เบน สมิธ รู้จักในฐานะผู้ปกครองเพราะลูกเรียนโรงเรียนเดียวกัน
นายวรภัคแถลงยืนยันว่า ตนไม่เกี่ยวพันขบวนการหลอกลวง–ฟอกเงินในกัมพูชา พร้อมเตรียมดำเนินคดีผู้ปล่อยข่าวเท็จจริงจังต่อไป
