“อนุทิน” สั่งสอบปม 7 ชื่อนักการเมืองเอี่ยวสแกมเมอร์ ถ้ามีชื่อดำเนินการแน่นอน
อนุทิน สั่งสอบ 7 ชื่อนักการเมืองเอี่ยวสแกมเมอร์ ถ้ามีชื่อดำเนินการแน่นอน ถ้าหากเจอหลักฐานจริงจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์สืบเนื่องจากที่มีรายงานว่า “เดือด! นายกฯ เกาหลีใต้เผยรายชื่อนักการเมืองไทย 7 ราย พัวพันเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา ตอนนี้รายชื่อทั้งหมดอยู่ในมือนักข่าวแล้ว…”
โดยนายอนุทิน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ กระทรวงการต่างประเทศ และทีมงาน สืบหาข้อเท็จจริง ขออย่ากังวลหากมีรายชื่อมา เราก็จะดำเนินการ และหากมีหลักฐานใดที่ทำผิดกฏหมาย ก็จะดำเนินคดีอยู่แล้ว ไม่มีข้อยกเว้น และย้ำว่าอย่ากังวลเรื่องนี้
เมื่อถามว่า เมื่อวันที่ได้โทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ทางเกาหลีใต้ได้มีการแจ้งเรื่องดังกล่าวด้วยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ท่านยังไม่ได้แจ้งเรื่องนี้กับตน และไม่ได้พูดเรื่องนี้เลย ตนถึงได้บอกว่าให้รอการตรวจสอบก่อน พร้อมถามกลับว่า ข่าวที่เกิดขึ้นมาจากเพจใช่หรือไม่
หากมาจากเพจ เราก็ต้องตรวจสอบ เพราะตนเพิ่งได้หารือกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เมื่อวันศพฤหัสบดี ที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุย แต่หากเรื่องนี้เป็นความจริงตนก็จะมีโอกาสได้พบกับผู้นำเกาหลีใต้ ในการประชุมเอเปกอีกสองอาทิตย์ และหากมีการเปิดเผยชื่อออกมาก่อน ก็จะดำเนินการตรวจสอบ ว่าหากมีหลักฐานก็ต้องดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา
เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่หากจะให้ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการตรวจสอบที่เกาหลีใต้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมประชุมเอเปก แต่นายอนุทิน ยังฟังคำถามไม่จบ ก็พูดต่อทันทีว่า ”สั่งแล้วครับสั่งแล้ว เดี๋ยวเอา LINE ให้ดูเลยว่าสั่งไปแล้ว และให้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยในเกาหลีใต้ตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วย
เมื่อถามต่อว่า ประชาชนรอดูท่าทีเชิงรุกของรัฐบาลในการปราบปราม สแกมเมอร์และ อาชญากรรมออนไลน์ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพียงสัปดาห์เดียว หลังจากที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาทำงาน ก็มีรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ กระทรวงดิจิทัลฯ เข้ามา ว่าสามารถดำเนินการจับกุมได้37รายและอยู่ระหว่างดำเนินการขยายผลต่างๆอีกมากมาย และวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมชุดใหญ่เรื่องการปรับสแกมเมอร์ เพื่อมอบหมายให้แต่ละหน่วยงาน ดำเนินการต่อยอด จากสิ่งที่เขาทำไว้อยู่แล้ว
เมื่อถามว่าหลายประเทศได้จับมือกันคว่ำบาตร และบรรยากาศทางการเงิน กลับบริษัทของกัมพูชาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับสแกมเมอร์ ไทยจะร่วมด้วยหรือไม่ และวันพรุ่งนี้จะมีการนำเรื่องนี้เข้าร่วมหารือด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่าง เรื่องสแกมเมอร์ถือเป็นวาระของภูมิภาคนี้ วาระของโลกด้วยซ้ำ เราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือในการปราบปราม ทุกวิถีทางและเต็มรูปแบบ
ส่วนมาตรการตัดเน็ต และการขนส่งน้ำมันที่รัฐบาลชุดที่แล้วทำไว้กับฝั่งเมียนมา จะมีการ นำมาใช้ในการปราบสแกมเมอร์ กับฝั่งกัมพูชาด้วยหรือไม่ นายกฯ ถามกลับว่า ไฟถูดตัดไหมครับ ทุกวันนี้หากเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราก็ดำเนินการอยู่แล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพจดัง แฉ นายกเกาหลีบอก นักการเมืองไทย 7 คน เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา
- สถานทูตเกาหลี ยืนยันเอง นายกเกาหลีไม่ได้พูดนักการเมืองไทยเอี่ยวสแกมเมอร์
- ย้อนฟัง “รังสิมันต์” บอกมีนักการเมืองไทยเปิดบัญชีในกัมพูชา มากกว่า 7 คน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: