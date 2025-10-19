ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่งสอบปม 7 ชื่อนักการเมืองเอี่ยวสแกมเมอร์ ถ้ามีชื่อดำเนินการแน่นอน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ต.ค. 2568 13:12 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2568 13:12 น.
64
แฟ้มภาพ

อนุทิน สั่งสอบ 7 ชื่อนักการเมืองเอี่ยวสแกมเมอร์ ถ้ามีชื่อดำเนินการแน่นอน ถ้าหากเจอหลักฐานจริงจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา

นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์สืบเนื่องจากที่มีรายงานว่า “เดือด! นายกฯ เกาหลีใต้เผยรายชื่อนักการเมืองไทย 7 ราย พัวพันเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา ตอนนี้รายชื่อทั้งหมดอยู่ในมือนักข่าวแล้ว…”

โดยนายอนุทิน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ กระทรวงการต่างประเทศ และทีมงาน สืบหาข้อเท็จจริง ขออย่ากังวลหากมีรายชื่อมา เราก็จะดำเนินการ และหากมีหลักฐานใดที่ทำผิดกฏหมาย ก็จะดำเนินคดีอยู่แล้ว ไม่มีข้อยกเว้น และย้ำว่าอย่ากังวลเรื่องนี้
เมื่อถามว่า เมื่อวันที่ได้โทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ทางเกาหลีใต้ได้มีการแจ้งเรื่องดังกล่าวด้วยหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ท่านยังไม่ได้แจ้งเรื่องนี้กับตน และไม่ได้พูดเรื่องนี้เลย ตนถึงได้บอกว่าให้รอการตรวจสอบก่อน พร้อมถามกลับว่า ข่าวที่เกิดขึ้นมาจากเพจใช่หรือไม่

หากมาจากเพจ เราก็ต้องตรวจสอบ เพราะตนเพิ่งได้หารือกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เมื่อวันศพฤหัสบดี ที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุย แต่หากเรื่องนี้เป็นความจริงตนก็จะมีโอกาสได้พบกับผู้นำเกาหลีใต้ ในการประชุมเอเปกอีกสองอาทิตย์ และหากมีการเปิดเผยชื่อออกมาก่อน ก็จะดำเนินการตรวจสอบ ว่าหากมีหลักฐานก็ต้องดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา

เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่หากจะให้ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการตรวจสอบที่เกาหลีใต้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมประชุมเอเปก แต่นายอนุทิน ยังฟังคำถามไม่จบ ก็พูดต่อทันทีว่า ”สั่งแล้วครับสั่งแล้ว เดี๋ยวเอา LINE ให้ดูเลยว่าสั่งไปแล้ว และให้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยในเกาหลีใต้ตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วย

เมื่อถามต่อว่า ประชาชนรอดูท่าทีเชิงรุกของรัฐบาลในการปราบปราม สแกมเมอร์และ อาชญากรรมออนไลน์ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพียงสัปดาห์เดียว หลังจากที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาทำงาน ก็มีรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ กระทรวงดิจิทัลฯ เข้ามา ว่าสามารถดำเนินการจับกุมได้37รายและอยู่ระหว่างดำเนินการขยายผลต่างๆอีกมากมาย และวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมชุดใหญ่เรื่องการปรับสแกมเมอร์ เพื่อมอบหมายให้แต่ละหน่วยงาน ดำเนินการต่อยอด จากสิ่งที่เขาทำไว้อยู่แล้ว

เมื่อถามว่าหลายประเทศได้จับมือกันคว่ำบาตร และบรรยากาศทางการเงิน กลับบริษัทของกัมพูชาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับสแกมเมอร์ ไทยจะร่วมด้วยหรือไม่ และวันพรุ่งนี้จะมีการนำเรื่องนี้เข้าร่วมหารือด้วยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่าง เรื่องสแกมเมอร์ถือเป็นวาระของภูมิภาคนี้ วาระของโลกด้วยซ้ำ เราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือในการปราบปราม ทุกวิถีทางและเต็มรูปแบบ
ส่วนมาตรการตัดเน็ต และการขนส่งน้ำมันที่รัฐบาลชุดที่แล้วทำไว้กับฝั่งเมียนมา จะมีการ นำมาใช้ในการปราบสแกมเมอร์ กับฝั่งกัมพูชาด้วยหรือไม่ นายกฯ ถามกลับว่า ไฟถูดตัดไหมครับ ทุกวันนี้หากเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เราก็ดำเนินการอยู่แล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เตรียมให้พร้อม! เปิดเช็กลิสต์ ที่ต้องทำก่อนลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; 20 ต.ค.นี้ เศรษฐกิจ

เตรียมให้พร้อม! เปิดเช็กลิสต์ ที่ต้องทำก่อนลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” 20 ต.ค.นี้

3 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ไล่ออก! หนุ่มจอดกระบะ ขวางรถพยาบาล ทำผู้ป่วยวิกฤติเสียชีวิต

6 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 19 ต.ค.68 ทองคำแท่ง-รูปพรรณ ขึ้นลงหยุดที่บาทละเท่าไหร่ ?

19 นาที ที่แล้ว
กฐินสามัคคี คือ ข่าว

“เข้าใจการทอดกฐินให้ถูกต้อง” ถวายยังไง ? สาระสำคัญพิธีอยู่ที่ผ้า พิเศษต่างจาก “ทอดผ้าป่า” หลายข้อ

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ แมนยู ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานส่งของทำร้ายสาวพิการ ข่าวอาชญากรรม

นรกส่งมาเกิด ! 2 ผัวเมียพนง.ส่งของ รุมยำสาวพิการ-ถอดขาเทียมทิ้งอ้างกลัวหนี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. คาดเลือกตั้งซ่อม สส.กาญจนบุรี เขต 4 รู้ผลวันนี้ไม่เกิน 3 ทุ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่งสอบปม 7 ชื่อนักการเมืองเอี่ยวสแกมเมอร์ ถ้ามีชื่อดำเนินการแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิเวอร์พูลพบแมนยูรายชื่อผู้เล่น ข่าวกีฬา

อโมริม เตรียมเดิมพันครั้งใหญ่ ส่ง “อูการ์เต้” ลงตัดเกมลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ลิเวอร์พูลแดงเดือด ข่าวกีฬา

หนุ่มเมืองจันท์ อดไม่ไหว ! หลังหัวหน้ามาร์คคัมแบ็กปชป. หล่นวรรคทอง “ผมดูบอลอังกฤษ-ฟังเทย์เลอร์ สวิฟต์”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส แอสตัน วิลล่า ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถานทูตเกาหลี ยืนยันเอง นายกเกาหลีไม่ได้พูดนักการเมืองไทยเอี่ยวสแกมเมอร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” รีบแถลง ข้อตกลงหยุดยิง 28 ต.ค. ไม่ทำให้เขมรเสียดินแดน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จับได้แล้ว หนุ่มเขมรปล้นร้านทอง เจอตัวที่จันทบุรี กำลังจะหนีออกนอกประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เตือนอย่ากดลิงก์ไม่น่าเชื่อถือ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสในวันพรุ่งนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ย้อนฟัง “รังสิมันต์” บอกมีนักการเมืองไทยเปิดบัญชีในกัมพูชา มากกว่า 7 คน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แห่แชร์ คนไทยในอังกฤษ เล่านาทีชีวิต “ถูกผลักให้รถบัสชน” หดหู่โดนทำร้ายซ้ำก่อนได้คนช่วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจญี่ปุ่น รวบหนุ่มขายภาพโป๊ดารา ทำขึ้นจาก AI รายได้นับล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล ยืนยันไทยไม่มีแผนปล่อยตัว 18 เชลยศึก ย้ำข้อตกลง 4 ข้อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มือเบสวง limp bizkit เสียชีวิตเพราะ บันเทิง

ปิดตำนาน “หัวใจ” แห่ง Limp Bizkit แซม ริเวอร์ส มือเบสผู้ร่วมก่อตั้งวง ลาโลกวัย 48 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคโม่ พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 19 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง แฉ นายกเกาหลีบอก นักการเมืองไทย 7 คน เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ไอซ์ รักชนก” เป็นห่วง ผู้สูงอายุโพสต์ “ยสตน.-กัน จอมพลัง” หวั่นเหยื่อสแกมเมอร์

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อธิบาย ทำไมรถพยาบาลไม่เคลื่อนไปข้างหน้า หลังเจอรถจอดขวาง ทำผู้ป่วยดับ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายอินเดียเล่นใหญ่ แกล้งตาย อยากวัดใจมีคนมางานศพกี่คน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ต.ค. 2568 13:12 น.| อัปเดต: 19 ต.ค. 2568 13:12 น.
64
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตรียมให้พร้อม! เปิดเช็กลิสต์ ที่ต้องทำก่อนลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; 20 ต.ค.นี้

เตรียมให้พร้อม! เปิดเช็กลิสต์ ที่ต้องทำก่อนลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” 20 ต.ค.นี้

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2568

ไล่ออก! หนุ่มจอดกระบะ ขวางรถพยาบาล ทำผู้ป่วยวิกฤติเสียชีวิต

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2568

ราคาทองวันนี้ 19 ต.ค.68 ทองคำแท่ง-รูปพรรณ ขึ้นลงหยุดที่บาทละเท่าไหร่ ?

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2568
กฐินสามัคคี คือ

“เข้าใจการทอดกฐินให้ถูกต้อง” ถวายยังไง ? สาระสำคัญพิธีอยู่ที่ผ้า พิเศษต่างจาก “ทอดผ้าป่า” หลายข้อ

เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2568
Back to top button