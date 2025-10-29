สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายอาลัย
สภากาชาดไทย ประกาศจัด งานกาชาด 2568 ปรับรูปแบบให้เหมาะสมช่วงถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระพันปีหลวง
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society ได้ประกาศยืนยันจัด งานกาชาด 2568 ในวันที่ 11-21 ธันวาคม 2568 ณ สวนลุมพินี ตั้งเวลา 11.00-22.00 น. โดยจะปรับรูปแบบงานตามความเหมาะสมกับช่วงถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระพันปีหลวง
“สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ ยังคงจัด งานกาชาด ประจำปี 2568 ปรับรูปแบบการจัดงานในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” วันที่ 11-21 ธันวาคม 2568 ณ สวนลุมพินี เวลา 11.00-22.00 น. และบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.iredcross.org
ภายในงานจะมีการออกร้าน การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย นิทรรศการ “69 ปี พระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” การจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย การเสี่ยงโชค การจำหน่ายอาหาร การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.iredcross.org”
อ้างอิงจาก : FB สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society
