ระทึก กลุ่มลิงทดลองติดเชื้อหลุดหนีในมิสซิสซิปปี หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกคว่ำ
อย่างกับเรื่องราวในหนัง เมื่อมีรายงานว่ากลุ่มลิงทดลองที่ติดเชื้อไวรัสหลายชนิด หลุดหนีออกจากรถบรรทุกที่เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำในมิสซิสซิปปี
เมื่อวานนี้ (28 ตุลาคม) เกิดเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อกลุ่มลิงแสม (Rhesus Monkeys) ที่ใช้ในการทดลองหลุดหนีออกจากรถบรรทุก หลังประสบอุบัติเหตุชนกันบนทางหลวงสายหลัก Interstate 59 ในรัฐมิสซิสซิปปี
กรมตำรวจเมืองแจสเปอร์ เคาน์ตี เปิดเผยผ่านโพสต์ใน Facebook ว่า รถบรรทุกที่บรรทุกลิงแสมจากมหาวิทยาลัยทูเลน (Tulane University) ในรัฐลุยเซียนา ประสบอุบัติเหตุเมื่อบ่ายวันอังคารที่ผ่านมา โดยกรมตำรวจเตือนว่า ลิงเหล่านี้ติดเชื้อไวรัสหลายชนิด รวมถึงไวรัสตับอักเสบซี และโควิด-19 จึงอาจเป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อมนุษย์
ตำรวจแจสเปอร์ เคาน์ตี ระบุในโพสต์โซเชียลมีเดียว่า: “ลิงเหล่านี้มีน้ำหนักประมาณ 40 ปอนด์ (ราว 18 กิโลกรัม) มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อมนุษย์ และต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ในการจัดการ”
อย่างไรก็ตาม แอนดรูว์ ยอว์น โฆษกของมหาวิทยาลัยทูเลน ได้ออกแถลงการณ์ที่แตกต่างออกไป โดยยืนยันว่า “ลิงเหล่านี้เป็นของหน่วยงานอื่นและไม่ได้ติดเชื้อ เรากำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสัตว์ไปให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น”
เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่า ลิงทั้งหมดถูกกำจัดไปเกือบหมดแล้ว ในช่วงเย็นวันอังคาร โดยกรมตำรวจระบุว่า “เรายังคงค้นหาลิงอีกหนึ่งตัวที่ยังคงหลบหนีอยู่”
