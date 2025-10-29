ข่าวต่างประเทศ

ระทึก กลุ่มลิงทดลองติดเชื้อหลุดหนีในมิสซิสซิปปี หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกคว่ำ

เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 10:33 น.
อย่างกับเรื่องราวในหนัง เมื่อมีรายงานว่ากลุ่มลิงทดลองที่ติดเชื้อไวรัสหลายชนิด หลุดหนีออกจากรถบรรทุกที่เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำในมิสซิสซิปปี

เมื่อวานนี้ (28 ตุลาคม) เกิดเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อกลุ่มลิงแสม (Rhesus Monkeys) ที่ใช้ในการทดลองหลุดหนีออกจากรถบรรทุก หลังประสบอุบัติเหตุชนกันบนทางหลวงสายหลัก Interstate 59 ในรัฐมิสซิสซิปปี

กรมตำรวจเมืองแจสเปอร์ เคาน์ตี เปิดเผยผ่านโพสต์ใน Facebook ว่า รถบรรทุกที่บรรทุกลิงแสมจากมหาวิทยาลัยทูเลน (Tulane University) ในรัฐลุยเซียนา ประสบอุบัติเหตุเมื่อบ่ายวันอังคารที่ผ่านมา โดยกรมตำรวจเตือนว่า ลิงเหล่านี้ติดเชื้อไวรัสหลายชนิด รวมถึงไวรัสตับอักเสบซี และโควิด-19 จึงอาจเป็นความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อมนุษย์

ตำรวจแจสเปอร์ เคาน์ตี ระบุในโพสต์โซเชียลมีเดียว่า: “ลิงเหล่านี้มีน้ำหนักประมาณ 40 ปอนด์ (ราว 18 กิโลกรัม) มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อมนุษย์ และต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ในการจัดการ”

อย่างไรก็ตาม แอนดรูว์ ยอว์น โฆษกของมหาวิทยาลัยทูเลน ได้ออกแถลงการณ์ที่แตกต่างออกไป โดยยืนยันว่า “ลิงเหล่านี้เป็นของหน่วยงานอื่นและไม่ได้ติดเชื้อ เรากำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสัตว์ไปให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น”

เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเปิดเผยว่า ลิงทั้งหมดถูกกำจัดไปเกือบหมดแล้ว ในช่วงเย็นวันอังคาร โดยกรมตำรวจระบุว่า “เรายังคงค้นหาลิงอีกหนึ่งตัวที่ยังคงหลบหนีอยู่”

อ้างอิง : www.theguardian.com

 

