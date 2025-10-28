ข่าวต่างประเทศ

พ่อกระโดดน้ำโชว์ลูกสาว ไม่รู้สระตื้น หัวกระแทกพื้น เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 21:30 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 16:10 น.
62
พ่อกระโดดน้ำในสระตื้น 110 ซม. โชว์ลูกสาวก่อนเสียชีวิต

สลด ครูสอนกีฬาโชว์กระโดดน้ำให้ลูกสาวดู ไม่รู้สระลึกแค่ 110 ซม. หัวกระแทกพื้นเสียชีวิต ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุ ครอบครัวเตรียมฟ้อง อ้าง จนท. กู้ภัยล่าช้า ผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือ

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์น่าสลดใจ เกิดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งในเมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน กรณีของ นายหู (Hu) ครูสอนกีฬาวัย 36 ปี เสียชีวิตลงหลังจากพยายามแสดงท่ากระโดดน้ำในบริเวณสระน้ำตื้นที่มีความลึกเพียง 110 เซนติเมตร ต่อหน้าลูกสาววัย 7 ขวบของเขาเอง

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 18 ตุลาคม 2568 จากภาพกล้องวงจรปิดของสนามกีฬา เผยให้เห็นนาทีที่นายหูลงมือทำท่ากระโดดน้ำในบริเวณน้ำตื้น คาดว่านายหูไม่ได้ระมัดระวังความลึกของน้ำ ทำให้ศีรษะกระแทกกับพื้นสระอย่างแรงจน กระดูกสันหลังส่วนคอหัก หลังจากกระโดดน้ำไม่นาน ร่างของเขาก็ลอยขึ้นมาเหนือน้ำในสภาพตัวแข็งทื่อ ไม่เคลื่อนไหวใด ๆ

ในตอนแรก ลูกสาววัย 7 ขวบของเขายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่หลังจากนั้นก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติจึงพยายามดึงพ่อขึ้นจากน้ำ ต่อมานายหูถูกนำตัวขึ้นฝั่งและส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่หลังจากต่อสู้เพื่อยื้อชีวิตนานถึง 5 วัน เขาก็เสียชีวิตในที่สุด

ครอบครัวของผู้เสียชีวิตออกมากล่าวโทษและเตรียมฟ้องร้องสนามกีฬา อ้างว่าการเสียชีวิตของนายหูมีสาเหตุมาจากการกู้ภัยที่ล่าช้าของเจ้าหน้าที่ในสนามกีฬา ทางครอบครัวเผยว่า หลังจากนายหูกระโดดน้ำ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ใช้เวลาถึง 16 นาทีกว่าจะเริ่มเข้าให้ความช่วยเหลือและกู้ภัยอย่างจริงจัง

ครูพละโดดน้ำเจอสระตื้นเสียชีวิต
ภาพจาก : ettoday

ด้านผู้ประกอบการสนามกีฬาได้ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า ในตอนแรกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเห็นนายหูลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ำจึงเดินเข้าไปสอบถามอาการ แต่เนื่องจากเขาไม่ตอบสนอง เจ้าหน้าที่จึงเข้าใจผิดว่าเขากำลังเล่นสนุกกับลูกสาวอยู่

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการย้ำว่า แม้สาเหตุหลักของการเสียชีวิตจะไม่ได้มาจากความผิดของสนามกีฬาโดยตรง แต่ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนทั้งหมด และพร้อมที่จะรับผิดชอบตามความเหมาะสม

ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดและสรุปความรับผิดชอบอย่างละเอียดต่อไป

ข้อมูลจาก : ettoday

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
พ่อกระโดดน้ำในสระตื้น 110 ซม. โชว์ลูกสาวก่อนเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

พ่อกระโดดน้ำโชว์ลูกสาว ไม่รู้สระตื้น หัวกระแทกพื้น เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

4 ปีหลังหนีตายตาลิบัน ทีมฟุตบอลหญิงอัฟกานิสถาน ลงแข่งนัดแรกในฐานะ “ผู้ลี้ภัย”

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วนที่สุด! กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือใหม่ ไม่พูดถึงห้ามจัดงานรื่นเริงแล้ว

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แห่เตือน “อย่าพิมพ์ May” ในเฟซบุ๊ก โผล่คลิปช็อกตาตั้ง

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็กนิวซีแลนด์วัย 13 เล่นพิเรนทร์ กลืนแม่เหล็กเกือบ 100 ชิ้น สุดท้ายพบเนื้อเยื่อเน่า ต้องผ่าตัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 1/11/68 ฟันเลขปิงปอง 2 ตัว กระซิบเลขชอบเน้น ๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังถูกหามส่งรพ.อาการทรุดหนัก บันเทิง

ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ ป่วยมะเร็ง เสียชีวิตกะทันหัน ในวัย 76 ปี หลังอาการทรุดหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อตาลันต้า พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 28 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เร่งเก็บคืน ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 ล็อตปนเปื้อน ยืนยันผลิตได้มาตรฐาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ เศรษฐกิจ

ราคาทองร่วงหนัก จับสัญญาณ โอกาสต่ำกว่า 4 หมื่น เป็นไปได้แค่ไหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พร้อมแล้ว! กรมทางหลวง เปิดวิ่งฟรี ‘มอเตอร์เวย์ M81’ ตลอด 24 ชม. เริ่ม 31 ต.ค.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว แม่น้ำหนึ่ง แจกเลขเด็ด ขันน้ำมนต์ งวด 1 พฤศจิกายน 2568 เลขเด็ด

ส่องด่วนโชคอยู่แค่เอื้อม แม่น้ำหนึ่ง เปิดเลขเด็ด ขันน้ำมนต์ งวด 1/11/68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“เดอะ ตุ๊ก” รับมีส่วนสั่งปลด ‘อิชิอิ’ ลั่นพร้อมลาออก หากทีมชาติไทยชวดลุยเอเชียนคัพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา เตือนหลัง อย. เปิดผลการตรวจสอบ ยาดมหงส์ไทย สูตร 2 สี่ยงเชื้อรา-จุลินทรีย์ปนเปื้อน ข่าว

อ.เจษฎ์ เคยเตือนแล้ว ยาดมสมุนไพร เสี่ยงจุลินทรีย์-เชื้อราปนเปื้อน แนะวิธีใช้ปลอดภัย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
SenateThailand today 2025 ข่าวการเมือง

ด่วน! สว. รวมกัน ฟันผิด นันทนา ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรม ยื่นป.ป.ช.ฟันต่อ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลชเช่ พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 28 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปืนกล ต สุรัตน์ ประวัติ ข่าวกีฬา

ปืนกล ต.สุรัตน์ อดีตยอดมวย 5 สถาบัน ประวัติผลิกพัน โผล่ทำเว็บพนันเงินทะลุ 100 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบดมินตัน

“หมิว พรปวีณ์” โพสต์แล้ว หลังหวนติดทีมชาติลุยซีเกมส์ ยันอยากให้วงการแบดมินตันไทยพัฒนา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กที่นี่ วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิ 200 บาท/คน/วัน เริ่มลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์ 20-26 ต.ค. 68 เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ ย้ำ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค 68 วันแรก จ่าย-เติมเงินยังไง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เซบาสเตียน พาลูก ๆ เที่ยวสวนสนุก สุดอบอุ่น พร้อมสาวข้างกายที่ทุกคนคุ้นตา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK มีโอกาสรับบทราพันเซลฉบับคนแสดง ใน Tangled ข่าวต่างประเทศ

ลุ้นหนัก ลิซ่า BLACKPINK รับบท ราพันเซล ใน Rapunzel ภาพจำใหม่เจ้าหญิงผมทอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยามาล นักเตะเก่งสุดโลก ข่าวกีฬา

ลามีน ยามาล เจอมรสุม อดีตประธานบาร์ซ่าจวกแรง! หลังปากพล่อยก่อนกลาซิโก้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทศบาลเชียงใหม่ แจงดราม่า พ่นสีดำทับดอกไม้ งานยี่เป็ง 2568 ช่วงไว้อาลัย ยันยังแต่งไม่เสร็จ ข่าว

เทศบาลเชียงใหม่ แจงดราม่า พ่นสีดำทับดอกไม้ งานยี่เป็ง 2568 ช่วงไว้อาลัย ยันยังแต่งไม่เสร็จ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฝ่ายจัดยืนยัน “ฟุตบอลจตุรมิตรฯ ครั้งที่ 31” แข่งขันตามกำหนดเดิม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่องดูสรรพคุณ ยาดมหงส์ไทย สูตร 1 สูตร 2 ต่างกันอย่างไร

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 21:30 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 16:10 น.
62
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

4 ปีหลังหนีตายตาลิบัน ทีมฟุตบอลหญิงอัฟกานิสถาน ลงแข่งนัดแรกในฐานะ “ผู้ลี้ภัย”

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

ด่วนที่สุด! กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือใหม่ ไม่พูดถึงห้ามจัดงานรื่นเริงแล้ว

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

แห่เตือน “อย่าพิมพ์ May” ในเฟซบุ๊ก โผล่คลิปช็อกตาตั้ง

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
ฝ้า

ฝ้า คืออะไร ? เกิดจากอะไร ? รักษาฝ้าอย่างไรให้หาย ? รวมวิธีดูแลผิวหน้าให้กลับมากระจ่างใส

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
Back to top button