พ่อกระโดดน้ำโชว์ลูกสาว ไม่รู้สระตื้น หัวกระแทกพื้น เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
สลด ครูสอนกีฬาโชว์กระโดดน้ำให้ลูกสาวดู ไม่รู้สระลึกแค่ 110 ซม. หัวกระแทกพื้นเสียชีวิต ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุ ครอบครัวเตรียมฟ้อง อ้าง จนท. กู้ภัยล่าช้า ผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือ
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์น่าสลดใจ เกิดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งในเมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน กรณีของ นายหู (Hu) ครูสอนกีฬาวัย 36 ปี เสียชีวิตลงหลังจากพยายามแสดงท่ากระโดดน้ำในบริเวณสระน้ำตื้นที่มีความลึกเพียง 110 เซนติเมตร ต่อหน้าลูกสาววัย 7 ขวบของเขาเอง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 18 ตุลาคม 2568 จากภาพกล้องวงจรปิดของสนามกีฬา เผยให้เห็นนาทีที่นายหูลงมือทำท่ากระโดดน้ำในบริเวณน้ำตื้น คาดว่านายหูไม่ได้ระมัดระวังความลึกของน้ำ ทำให้ศีรษะกระแทกกับพื้นสระอย่างแรงจน กระดูกสันหลังส่วนคอหัก หลังจากกระโดดน้ำไม่นาน ร่างของเขาก็ลอยขึ้นมาเหนือน้ำในสภาพตัวแข็งทื่อ ไม่เคลื่อนไหวใด ๆ
ในตอนแรก ลูกสาววัย 7 ขวบของเขายังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่หลังจากนั้นก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติจึงพยายามดึงพ่อขึ้นจากน้ำ ต่อมานายหูถูกนำตัวขึ้นฝั่งและส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่หลังจากต่อสู้เพื่อยื้อชีวิตนานถึง 5 วัน เขาก็เสียชีวิตในที่สุด
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตออกมากล่าวโทษและเตรียมฟ้องร้องสนามกีฬา อ้างว่าการเสียชีวิตของนายหูมีสาเหตุมาจากการกู้ภัยที่ล่าช้าของเจ้าหน้าที่ในสนามกีฬา ทางครอบครัวเผยว่า หลังจากนายหูกระโดดน้ำ เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ใช้เวลาถึง 16 นาทีกว่าจะเริ่มเข้าให้ความช่วยเหลือและกู้ภัยอย่างจริงจัง
ด้านผู้ประกอบการสนามกีฬาได้ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า ในตอนแรกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเห็นนายหูลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ำจึงเดินเข้าไปสอบถามอาการ แต่เนื่องจากเขาไม่ตอบสนอง เจ้าหน้าที่จึงเข้าใจผิดว่าเขากำลังเล่นสนุกกับลูกสาวอยู่
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการย้ำว่า แม้สาเหตุหลักของการเสียชีวิตจะไม่ได้มาจากความผิดของสนามกีฬาโดยตรง แต่ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนทั้งหมด และพร้อมที่จะรับผิดชอบตามความเหมาะสม
ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดและสรุปความรับผิดชอบอย่างละเอียดต่อไป
ข้อมูลจาก : ettoday
