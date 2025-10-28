เด็กนิวซีแลนด์วัย 13 เล่นพิเรนทร์ กลืนแม่เหล็กเกือบ 100 ชิ้น สุดท้ายพบเนื้อเยื่อเน่า ต้องผ่าตัด
วัยรุ่นชาวนิวซีแลนด์ต้องเข้ารับการผ่าตัด หลังกลืน “แม่เหล็ก” ร่วม 100 ชิ้น จากร้านค้าออนไลน์ สุดท้ายปวดท้องรุนแรง แพทย์พบเนื้อเยื่อบางส่วนเน่า ต้องตัดออก
เด็กชายวัย 13 ปี ในนิวซีแลนด์ ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่อย่างเร่งด่วน หลังจากกลืนแม่เหล็กกำลังสูงที่ซื้อมาจากแพลตฟอร์ม Temu เข้าไปในร่างกายถึง “เกือบ 100 ชิ้น” แพทย์ต้องตัดเอาส่วนหนึ่งของลำไส้ของเด็กชายออก เนื่องจากแม่เหล็กดูดติดกันจนทำให้เกิดเนื้อตาย
เด็กชายรายนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล Tauranga หลังจากมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงติดต่อกันนาน 4 วัน
รายงานของคณะแพทย์ในวารสาร New Zealand Medical Journal เปิดเผยว่า “เด็กชายแจ้งว่าเขาได้กลืนแม่เหล็กกำลังสูง (นีโอดิเมียม) ขนาด 5×2 มม. เข้าไปประมาณ 80 ถึง 100 ชิ้น เมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อน”
แม่เหล็กกำลังสูง (Neodymium) เหล่านี้ถูกสั่งซื้อมาจาก Temu ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์สัญชาติจีน โดยแม่เหล็กรูปทรงเม็ดเล็กๆ ได้ดูดติดกันเป็ แถบยาว 4 แถบ อยู่ภายในลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ของเด็กชาย
“แถบแม่เหล็กเหล่านี้ดูเหมือนจะติดกันในส่วนที่แยกกันของลำไส้ เนื่องมาจากแรงแม่เหล็ก” รายงานระบุ แรงกดดันจากการดูดติดกันทำให้เกิดภาวะเนื้อตาย (Necrosis) ในลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ถึงสี่บริเวณ
ศัลยแพทย์ต้องทำการผ่าตัดเพื่อนำแม่เหล็กออก และตัดส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อตายออกทั้งหมด เด็กชายกลับบ้านได้หลังจากพักฟื้นในโรงพยาบาล 8 วัน
คณะผู้เขียนบทความชี้ว่า “กรณีนี้ไม่ได้เน้นย้ำถึงอันตรายจากการกลืนแม่เหล็กเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอันตรายจากตลาดออนไลน์สำหรับประชากรเด็กและเยาวชนของเราด้วย”
แพทย์เตือนว่า การผ่าตัดลำไส้ในลักษณะนี้อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนในอนาคต เช่น ลำไส้อุดตัน, ไส้เลื่อนหน้าท้อง และอาการปวดเรื้อรัง
ทาง Temu ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ และระบุว่ากำลังเริ่มดำเนินการสอบสวนภายใน และติดต่อผู้เขียนบทความเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในท้องถิ่น ซึ่งแม่เหล็กกำลังสูงเหล่านี้ถูกสั่งห้ามจำหน่ายในนิวซีแลนด์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2013 แล้ว
อ้างอิง : www.mirror.co.uk
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
