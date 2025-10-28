ข่าวต่างประเทศ

เด็กนิวซีแลนด์วัย 13 เล่นพิเรนทร์ กลืนแม่เหล็กเกือบ 100 ชิ้น สุดท้ายพบเนื้อเยื่อเน่า ต้องผ่าตัด

Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 20:10 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 15:53 น.
67

วัยรุ่นชาวนิวซีแลนด์ต้องเข้ารับการผ่าตัด หลังกลืน “แม่เหล็ก” ร่วม 100 ชิ้น จากร้านค้าออนไลน์ สุดท้ายปวดท้องรุนแรง แพทย์พบเนื้อเยื่อบางส่วนเน่า ต้องตัดออก

เด็กชายวัย 13 ปี ในนิวซีแลนด์ ต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่อย่างเร่งด่วน หลังจากกลืนแม่เหล็กกำลังสูงที่ซื้อมาจากแพลตฟอร์ม Temu เข้าไปในร่างกายถึง “เกือบ 100 ชิ้น” แพทย์ต้องตัดเอาส่วนหนึ่งของลำไส้ของเด็กชายออก เนื่องจากแม่เหล็กดูดติดกันจนทำให้เกิดเนื้อตาย

เด็กชายรายนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล Tauranga หลังจากมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงติดต่อกันนาน 4 วัน

รายงานของคณะแพทย์ในวารสาร New Zealand Medical Journal เปิดเผยว่า “เด็กชายแจ้งว่าเขาได้กลืนแม่เหล็กกำลังสูง (นีโอดิเมียม) ขนาด 5×2 มม. เข้าไปประมาณ 80 ถึง 100 ชิ้น เมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อน”

แม่เหล็กกำลังสูง (Neodymium) เหล่านี้ถูกสั่งซื้อมาจาก Temu ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์สัญชาติจีน โดยแม่เหล็กรูปทรงเม็ดเล็กๆ ได้ดูดติดกันเป็ แถบยาว 4 แถบ อยู่ภายในลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ของเด็กชาย

“แถบแม่เหล็กเหล่านี้ดูเหมือนจะติดกันในส่วนที่แยกกันของลำไส้ เนื่องมาจากแรงแม่เหล็ก” รายงานระบุ แรงกดดันจากการดูดติดกันทำให้เกิดภาวะเนื้อตาย (Necrosis) ในลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ถึงสี่บริเวณ

ศัลยแพทย์ต้องทำการผ่าตัดเพื่อนำแม่เหล็กออก และตัดส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อตายออกทั้งหมด เด็กชายกลับบ้านได้หลังจากพักฟื้นในโรงพยาบาล 8 วัน

คณะผู้เขียนบทความชี้ว่า “กรณีนี้ไม่ได้เน้นย้ำถึงอันตรายจากการกลืนแม่เหล็กเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอันตรายจากตลาดออนไลน์สำหรับประชากรเด็กและเยาวชนของเราด้วย”

แพทย์เตือนว่า การผ่าตัดลำไส้ในลักษณะนี้อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนในอนาคต เช่น ลำไส้อุดตัน, ไส้เลื่อนหน้าท้อง และอาการปวดเรื้อรัง

ทาง Temu ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจ และระบุว่ากำลังเริ่มดำเนินการสอบสวนภายใน และติดต่อผู้เขียนบทความเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในท้องถิ่น ซึ่งแม่เหล็กกำลังสูงเหล่านี้ถูกสั่งห้ามจำหน่ายในนิวซีแลนด์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2013 แล้ว

อ้างอิง : www.mirror.co.uk

 

