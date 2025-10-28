นายกแอลเบเนีย แจ้งข่าว รมต.เอไอ ตั้งท้อง เตรียมให้กำเนิดลูก 83 คน
นายกแอลเบเนีย แจ้งข่าว “ดิเอลลา” รมต.เอไอ คนแรกของโลก ตั้งท้อง เตรียมให้กำเนิดลูก 83 คน โดยลูกๆจะถูกนำไปเป็นผู้ช่วยสมาชิกสภาของรัฐบาล
จากกรณีที่ประเทศแอลเบเนียได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทางการเมือง ด้วยการแต่งตั้ง “ดิเอลลา” (Diella) ซึ่งเป็นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของรัฐบาล ถือเป็น “รัฐมนตรี AI คนแรกของโลก” สร้างเสียงฮือฮาให้ชาวโลกนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สำนักข่าว อินดีเพนเด้นท์ รายงานว่า นายเอดิ รามา นายกรัฐมนตรีแอลเบเนีย ได้ออกมาประกาศเรื่องราวสุดแปลกว่า ดิเอลลา รมต.เอไอ ไดตั้งท้องและจำให้กำเนิดลูก 83 คน โดยจำนวนเลขดังกล่าวคือจำนวนสมาชิกสภาในรัฐบาล ซึ่งลูกของดิเอลลาจะถูกมอบให้สมาชิกสภาใช้เป็นผู้ช่วยต่อไป
นายกแอลเบเนีย กล่าวว่า ผู้ช่วย AI นี้พวกเขาจะจดบันทึกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและจะแจ้งและแนะนำสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับปฏิกิริยาของพวกเขา เด็กๆเหล่านี้จะมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของสหภาพยุโรปและทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกับแม่ของพวกเขา
พร้อมยกตัวอย่างอีกว่า “ถ้าคุณไปดื่มกาแฟแล้วลืมกลับมาทำงาน เด็กคนนี้จะพูดสิ่งที่คุณพูดเมื่อคุณไม่อยู่ที่โถงทางเดิน และจะบอกคุณว่าคุณควรโต้กลับใคร”
สำหรับ “ดิเอลลา” เดิมทีเปิดตัวในเดือนมกราคมในฐานะผู้ช่วยดิจิทัลบนแพลตฟอร์มบริการประชาชน “e-Albania” ก่อนจะถูกยกระดับบทบาทขึ้นมาเป็นรัฐมนตรี โดยดูแลเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐและเอกชน
