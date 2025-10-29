ข่าว

รื้อแล้ว ดอกไม้พ่นสีดำงานยี่เป็ง เร่งแก้ไขก่อนเปิดงาน เทศบาลน้อมรับทุกความเห็น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 10:41 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 10:43 น.
55
เทศบาลเชียงใหม่รื้อดอกไม้พ่นสีดำทับ เตรียมปรับปรุงใหม่

เทศบาลเชียงใหม่รื้อดอกไม้พ่นสีดำออกหมด นำกลับไปปรับปรุง น้อมรับทุกความเห็น ยันงานยี่เป็งยังคงวัฒนธรรมเดิม เร่งดำเนินการให้เสร็จทันก่อนเปิดงานยี่เป็ง 2568

ความคืบหน้าสุด หลังเกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์กรณีพ่นสีสเปรย์สีดำทับประติมากรรมดอกไม้และผีเสื้อประดับไฟบริเวณเกาะกลางถนนเชิงสะพานนวรัฐ และ ทาสีขาวทับเส้นขอบถนนขาว-แดงที่เป็นสัญลักษณ์จราจร ล่าสุด มีการรื้อดอกไม้ประดับงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุด เทศบาลนครเชียงใหม่น้อมรับทุกความคิดเห็น พร้อมที่จะปรับปรุงให้เสร็จทันก่อนพิธีเปิดงาน

เพจเฟซบุ๊ก วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่ รายงานว่า “หลังเสียงสะท้อนจากประชาชน… เทศบาลนครเชียงใหม่ขยับทันที! จุดดอกไม้ ถนนท่าแพ การตกแต่งเมืองในงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2568 ถูกนำกลับไปปรับปรุงใหม่อีกครั้ง หลังประชาชนหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องสีสันและอัตลักษณ์ของล้านนา

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เผยว่า เทศบาลน้อมรับทุกความคิดเห็นและพร้อมปรับให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งความอาลัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้แนวคิดสายธารแห่งพระเมตตา ไหว้สาพระพันปีหลวง ทวยราษฎร์ทั้งปวงล้วนสดุดี ภักดีสถิตในใจนิรันดร์

ตอนนี้อยู่ระหว่างปรับโคมไฟและซุ้มประดับให้สะท้อนเอกลักษณ์ล้านนา สมพระเกียรติ และให้เสร็จทันก่อนพิธีเปิดงาน”

นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากประชาชนทุกท่าน และขอยืนยันว่ายี่เป็งเชียงใหม่ปีนี้จะเป็นงานที่งดงาม สมพระเกียรติ และเคารพในทุกมุมมองของผู้คน

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปร่วมงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2568 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2568 โดยกิจกรรมที่ยังคงจัดให้มี ประกอบด้วย การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานฯ, การประกวดการจัดซุ้มประตูป่า , การประกวดประดิษฐ์สะเปาล้านนา, พิธีขอขมาแม่น้ำปิง, การประกวดโคมยี่เป็งล้านนา, การปล่อยกระทงสาย, พิธีตั้งธรรมหลวง, การประกวดกระทงฝีมือใบตอง-ดอกไม้สด และ พิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่สั่งรื้อดอกไม้พ่นสีดำงานยี่เป็ง
ภาพจาก Facebook : วิทยุจราจร จราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่

