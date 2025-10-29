สตม. โต้ปมชาวเกาหลีถูกลักพาตัวในไทย 11 คน ชี้เป็นความพยายามบิดเบือน
สตม. โต้ปมชาวเกาหลีถูกลักพาตัวในไทย 11 คน ชี้เป็นความพยายามบิดเบือน หลังตรวจแล้วพบว่า 4 คนไม่เคยมีประวัติเดินทางเข้าไทย
จากกรณีที่สำนักข่าว เดอะโคเรียเฮรัลด์ รายงานว่า จากข้อมูลที่ทางกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้เสนอพบว่าจำนวนชาวเกาหลีใต้ที่ถูกลักพาตัวในประเทศไทยในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 11 คน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบช.ในฐานะโฆษก สตม. ได้เปิดเผยว่า พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.ได้สั่งการให้ บก.สส.สตม ตรวจสอบสถานะของคนเกาหลีใต้ตามรายชื่อที่มีข่าวการถูกลักพาตัวดังกล่าว ในฐานะที่รับผิดชอบการผ่านแดนและคุมการพำนักของคนต่างชาติ
ผลการตรวจสอบล่าสุด พบข้อมูลคนเกาหลีทั้ง 11 คน มีการเข้าและเดินทางออกจากไทย 5 ราย มี 2 รายที่ถูกผลักดันจากไทยกลับเกาหลีใต้ นอกนั้นไม่เคยมีประวัติเดินทางเข้าไทยเลย 4 ราย โดยในรายที่เดินทางเข้าและกลับเกาหลีแล้ว 5 ราย แบ่งเป็น
1.นาย KIM younghyun อายุ 30 ปี เดินทางเข้า 11 เม.ย.68 และเดินทางกลับเกาหลี วันที่ 14 เม.ย.68 เที่ยวบิน KE668 โดยเข้าออกทางสนามบินเชียงใหม่
2.นาย LIM seunghyeon อายุ 34 ปี เดินทางเข้า 23 มี.ค.68 เดินทางกลับเกาหลี วันที่ 16 เม.ย.68 เที่ยวบิน TG652 โดยเข้าออกทางสุวรรณภูมิ
3.นายPARK gunwook อายุ 33 ปี เดินทางเข้า 20 ก.พ.68 กลับเกาหลี วันที่ 4 มิ.ย.68 เที่ยวบิน BX 748 โดยเข้าออกทางสุวรรณภูมิ
4.นายRYU hansu อายุ 30 ปี เดินทางเข้า 7 พ.ค.68 ทางสนามบินดอนเมือง และออกไปกัมพูชา วันที่ 10 พ.ค.68 เที่ยวบิน VZ722 ทางสุวรรณภูมิ
5.นายMR.JEONG kihoon อายุ 37 ปี เดินทางเข้า 22 ส.ค.68 เดินทางกลับเกาหลี วันที่ 25 ก.ค.68 เที่ยวบิน ZE512 โดยเข้าออกทางสุวรรณภูมิ
ส่วนอีก 2 ราย ถูกผลักดันจากไทยกลับเกาหลีใต้คือ
1.นายKIM gyeonghyeon อายุ 30 ปี เดินทางเข้า 31 พ.ค.68 ทางจุดตรวจถาวร บ้านคลองลึก จว.สระแก้ว และถูกจับกุมพร้อมขึ้น Blacklist เป็นแก๊งคอลเซนเตอร์ ก่อนถูกผลักดันกลับเกาหลี วันที่ 1 ก.ค.68 เที่ยวบิน TG656
2.นาย NOH kidong อายุ 34 ปี เดินทางเข้าวันที่ 12 เม.ย.68 ทางสุวรรณภูมิ พบข้อมูลมอบตัว OVERSTAY และถูกผลักดันกลับเกาหลีไปในวันที่ 12 ส.ค.66
ส่วนอีก 4 ราย ไม่มีข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศไทย คือ
นายIN seoungkyo
นายYOOK geunyoung
นายLEE sangwon
นายPARK choonhwan
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว ทาง สตม.จะได้แจ้งให้ทางสถานทูตเกาหลีใต้ทราบต่อไป โดยยืนยันว่า พล.ต.ท.ภาณุมาศฯ ผบช.สตม.ได้มีการสั่งกำชับให้ ด่าน ตม.สนามบิน แจ้งเตือนคนต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ด้วย Free Visa และเดินทางคนเดียว ไม่มีแผนการท่องเที่ยวชัดเจน รวมถึงเดินทางเข้าไทยครั้งแรก ให้ระมัดระวังการถูกหลอกไปทำงานยังประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ต้นปีมา มีแจ้งเตือนไปแล้วกว่า 5,000 ราย นอกจากนั้น ยังมีการตั้งด่านสกัดร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนติดกับเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ จว.ตาก เพื่อคัดกรองต่างชาติที่พยายามข้ามฝั่งไปเมียนมาร์อีกด้วย ซึ่งเป็นนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพชร ผบ.ตร.ในการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกราย
โดยครั้งนี้ เป็นอีกครั้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่า ไทยเป็นพื้นที่อันตราย ที่คนต่างชาติถูกอุ้มข้ามชายแดนไปเป็นสแกมเมอร์ ตั้งแต่กรณีสำนักข่าวอังกฤษชื่อดังที่อ้างชื่อนายโอลี ชาวเอธิโอเปีย ซึ่งไม่พบข้อมูลการเดินทาง หรือกรณี นางแบบสาวชาวเบลรุส ที่บินออกจากไทยไปแล้ว จนมาถึงกรณีคนเกาหลีใต้ 11 ราย นี้ พล.ต.ต.เชิงรณฯ กล่าว
