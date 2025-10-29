ข่าว

สตม. โต้ปมชาวเกาหลีถูกลักพาตัวในไทย 11 คน ชี้เป็นความพยายามบิดเบือน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 10:33 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 10:33 น.
54

สตม. โต้ปมชาวเกาหลีถูกลักพาตัวในไทย 11 คน ชี้เป็นความพยายามบิดเบือน หลังตรวจแล้วพบว่า 4 คนไม่เคยมีประวัติเดินทางเข้าไทย

จากกรณีที่สำนักข่าว เดอะโคเรียเฮรัลด์ รายงานว่า จากข้อมูลที่ทางกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้เสนอพบว่าจำนวนชาวเกาหลีใต้ที่ถูกลักพาตัวในประเทศไทยในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 11 คน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบช.ในฐานะโฆษก สตม. ได้เปิดเผยว่า พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม.ได้สั่งการให้ บก.สส.สตม ตรวจสอบสถานะของคนเกาหลีใต้ตามรายชื่อที่มีข่าวการถูกลักพาตัวดังกล่าว ในฐานะที่รับผิดชอบการผ่านแดนและคุมการพำนักของคนต่างชาติ

ผลการตรวจสอบล่าสุด พบข้อมูลคนเกาหลีทั้ง 11 คน มีการเข้าและเดินทางออกจากไทย 5 ราย มี 2 รายที่ถูกผลักดันจากไทยกลับเกาหลีใต้ นอกนั้นไม่เคยมีประวัติเดินทางเข้าไทยเลย 4 ราย โดยในรายที่เดินทางเข้าและกลับเกาหลีแล้ว 5 ราย แบ่งเป็น

1.นาย KIM younghyun อายุ 30 ปี เดินทางเข้า 11 เม.ย.68 และเดินทางกลับเกาหลี วันที่ 14 เม.ย.68 เที่ยวบิน KE668 โดยเข้าออกทางสนามบินเชียงใหม่

2.นาย LIM seunghyeon อายุ 34 ปี เดินทางเข้า 23 มี.ค.68 เดินทางกลับเกาหลี วันที่ 16 เม.ย.68 เที่ยวบิน TG652 โดยเข้าออกทางสุวรรณภูมิ

3.นายPARK gunwook อายุ 33 ปี เดินทางเข้า 20 ก.พ.68 กลับเกาหลี วันที่ 4 มิ.ย.68 เที่ยวบิน BX 748 โดยเข้าออกทางสุวรรณภูมิ

4.นายRYU hansu อายุ 30 ปี เดินทางเข้า 7 พ.ค.68 ทางสนามบินดอนเมือง และออกไปกัมพูชา วันที่ 10 พ.ค.68 เที่ยวบิน VZ722 ทางสุวรรณภูมิ

5.นายMR.JEONG kihoon อายุ 37 ปี เดินทางเข้า 22 ส.ค.68 เดินทางกลับเกาหลี วันที่ 25 ก.ค.68 เที่ยวบิน ZE512 โดยเข้าออกทางสุวรรณภูมิ

ส่วนอีก 2 ราย ถูกผลักดันจากไทยกลับเกาหลีใต้คือ

1.นายKIM gyeonghyeon อายุ 30 ปี เดินทางเข้า 31 พ.ค.68 ทางจุดตรวจถาวร บ้านคลองลึก จว.สระแก้ว และถูกจับกุมพร้อมขึ้น Blacklist เป็นแก๊งคอลเซนเตอร์ ก่อนถูกผลักดันกลับเกาหลี วันที่ 1 ก.ค.68 เที่ยวบิน TG656

2.นาย NOH kidong อายุ 34 ปี เดินทางเข้าวันที่ 12 เม.ย.68 ทางสุวรรณภูมิ พบข้อมูลมอบตัว OVERSTAY และถูกผลักดันกลับเกาหลีไปในวันที่ 12 ส.ค.66

ส่วนอีก 4 ราย ไม่มีข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศไทย คือ

นายIN seoungkyo
นายYOOK geunyoung
นายLEE sangwon
นายPARK choonhwan

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว ทาง สตม.จะได้แจ้งให้ทางสถานทูตเกาหลีใต้ทราบต่อไป โดยยืนยันว่า พล.ต.ท.ภาณุมาศฯ ผบช.สตม.ได้มีการสั่งกำชับให้ ด่าน ตม.สนามบิน แจ้งเตือนคนต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ด้วย Free Visa และเดินทางคนเดียว ไม่มีแผนการท่องเที่ยวชัดเจน รวมถึงเดินทางเข้าไทยครั้งแรก ให้ระมัดระวังการถูกหลอกไปทำงานยังประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งแต่ต้นปีมา มีแจ้งเตือนไปแล้วกว่า 5,000 ราย นอกจากนั้น ยังมีการตั้งด่านสกัดร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนติดกับเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ จว.ตาก เพื่อคัดกรองต่างชาติที่พยายามข้ามฝั่งไปเมียนมาร์อีกด้วย ซึ่งเป็นนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติรัฐ พันธุ์เพชร ผบ.ตร.ในการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกราย

โดยครั้งนี้ เป็นอีกครั้งที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนว่า ไทยเป็นพื้นที่อันตราย ที่คนต่างชาติถูกอุ้มข้ามชายแดนไปเป็นสแกมเมอร์ ตั้งแต่กรณีสำนักข่าวอังกฤษชื่อดังที่อ้างชื่อนายโอลี ชาวเอธิโอเปีย ซึ่งไม่พบข้อมูลการเดินทาง หรือกรณี นางแบบสาวชาวเบลรุส ที่บินออกจากไทยไปแล้ว จนมาถึงกรณีคนเกาหลีใต้ 11 ราย นี้ พล.ต.ต.เชิงรณฯ กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บอสณ วัฒน์ ปรึกษาทนายเดชา เผยลิสต์ 50 ชื่อโอนเงินป่วน 0.01 บาท ลั่นต้องมารับคืนเป็นเงินสดที่บริษัท ข่าว

บอส ณวัฒน์ เดือด จ่อฟ้องคนโอนเงินป่วน 1 สตางค์ ทนายชี้โทษ 2 แสน

2 นาที ที่แล้ว
รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน ข่าว

รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สโลวาเกีย เล็งใช้กฎหมาย จำกัดความเร็วผู้ใช้ทางเท้า ห้ามเกิน 6 กม./ชม.

7 นาที ที่แล้ว
เทศบาลเชียงใหม่รื้อดอกไม้พ่นสีดำทับ เตรียมปรับปรุงใหม่ ข่าว

รื้อแล้ว ดอกไม้พ่นสีดำงานยี่เป็ง เร่งแก้ไขก่อนเปิดงาน เทศบาลน้อมรับทุกความเห็น

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก กลุ่มลิงทดลองติดเชื้อหลุดหนีในมิสซิสซิปปี หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกคว่ำ

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สตม. โต้ปมชาวเกาหลีถูกลักพาตัวในไทย 11 คน ชี้เป็นความพยายามบิดเบือน

28 นาที ที่แล้ว
&quot;พิพัฒน์&quot; คอนเฟิร์ม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ เศรษฐกิจ

“พิพัฒน์” คอนเฟิร์ม “คนละครึ่งพลัส” จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ

37 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ย้ำไม่ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกจัดงานลอยกระทง ชื่นชมคอนเสิร์ต Blackpink

45 นาที ที่แล้ว
หลวงปู่ปราโมทย์ลาออกจากเจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ชลบุรี ข่าว

สาเหตุ หลวงปู่ปราโมทย์ ลาออก เจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ยันไม่ได้หนีสีกา-โกงเงิน

52 นาที ที่แล้ว
ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68 บันเทิง

ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68

55 นาที ที่แล้ว
ใบปอ ทะลุวัง 112 ข่าว

ศาลให้ประกัน “ใบปอ ทะลุวัง” หลังโดนคดี 112 วางหลักทรัพย์ 1 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก พร้อมปล่อยเชลยศึก 18 นาย เมื่อกัมพูชาทำตามข้อตกลง 4 ข้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขั้นตอนค้นหาผ่าน www.คนละครึ่งพลัส.com และแอปฯ พร้อมทริคกรองร้านค้าที่เข้าร่วม และช่วงเวลาใช้สิทธิ 06.00-23.00 น. เศรษฐกิจ

วิธีหาร้าน “คนละครึ่งพลัส” ใกล้ฉัน เช็กได้ที่เว็บ-แอปเป๋าตัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทศบาลเชียงใหม่ทาสีขาวทับขอบถนนขาว-แดง ข่าว

ดราม่าซ้ำ เทศบาลเชียงใหม่ ทาสีทับเส้นขาว-แดง ชาวเน็ตเมนต์สนั่น อายแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รัฐบาลชวนใช้ “คนละครึ่งพลัส” วันแรก “อนุทิน” แย้มเฟส 2 มาแน่ จ่อเก็บตกคนแก่-คนจน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลเกาหลีใต้จวกยับ “ฮุน มาเนต” มาสาย 9 นาที ปล่อย ปธน. นั่งรอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ส.บอลไทย โร่ขอโทษเวียดนาม หลังใช้ธงชาติผิดในการจับสลากฟุตซอล U19 ชิงแชมป์อาเซียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำได้ไหม? อยู่คนละที่แต่ ถ่าย QR Code ส่งให้คนมีสิทธิ &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; สแกนจ่ายแทน เศรษฐกิจ

ทำได้ไหม? อยู่คนละที่แต่ ถ่าย QR Code ส่งให้คนมีสิทธิ ‘คนละครึ่งพลัส’ สแกนจ่ายแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ไลฟ์ปล่อยของวันแรก ยอดทะลุ 7 ล้าน ลุยต่อวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยสาเหตุ คนละครึ่งพลัส ต้องสร้าง QR Code ใหม่ทุกครั้ง ตอนจ่ายเงิน เศรษฐกิจ

เฉลยสาเหตุ คนละครึ่งพลัส ต้องสร้าง QR Code ใหม่ทุกครั้ง ตอนจ่ายเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้จัดคอนเสิร์ต ถูกสั่งยกเลิกงาน เสียหาย 2 ล้าน ได้รับคำปลอบ “ให้คิดว่าซื้อหวยผิด”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! เครื่องบินท่องเที่ยวตกในเคนยา ตาย 11 ศพ ไม่มีผู้รอดชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หงส์ไทย พร้อมรับผิดชอบ หากพิสูจน์ได้ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ ส่งผลกระทบสุขภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เลขาพรรคส้ม รับไม่ได้ หลังมีคลิป ส.อบจ. ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนทุกวัน กี่วันสิทธิ์หมด เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ใช้เต็มวงเงินจะหมดภายในกี่วัน? เปิดลิสต์ร้านที่เข้าร่วม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 10:33 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 10:33 น.
54
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สโลวาเกีย เล็งใช้กฎหมาย จำกัดความเร็วผู้ใช้ทางเท้า ห้ามเกิน 6 กม./ชม.

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

ระทึก กลุ่มลิงทดลองติดเชื้อหลุดหนีในมิสซิสซิปปี หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกคว่ำ

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
&quot;พิพัฒน์&quot; คอนเฟิร์ม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ

“พิพัฒน์” คอนเฟิร์ม “คนละครึ่งพลัส” จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

“อนุทิน” ย้ำไม่ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกจัดงานลอยกระทง ชื่นชมคอนเสิร์ต Blackpink

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
Back to top button