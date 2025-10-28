“พอล บิยา” ชนะเลือกตั้ง ปธน. แคเมอรูน ดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่ 8
พอล บิยา ชนะเลือกตั้ง ปธน. แคเมอรูน ดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่ 8 ท่ามกลางเสียงคัดค้านของผู้นำฝ่ายค้านที่อ้างว่าตนเป็นผู้ชนะ
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่านาย พอล บิยา ประธานาธิบดีแคเมอรูนชนะการเลือกตั้ง ถือเป็นชัยชนะครั้งที่ 8 ติดต่อกัน ท่ามกลางเสียงครหาและการตั้งคำถามของประชาชน
โดยนายบิยา วัย 92 ปี ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำที่อายุมากที่สุดในโลกและดำรงตำแหน่งมานาน 43 ปี ได้คะแนนเสียงร้อยละ 53.7 เหนือนายอิสสา ทชิโนมา บาคารี ผู้นำฝ่ายค้านที่ได้คะแนนเสียงร้อยละ 35.2
ทั้งนี้นายบาคารียืนกรานว่าเขาเป็นผู้ชนะเลือกตั้งในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามพรรคขบวนการประชาธิปไตยประชาชนแคเมอรูน ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง
นายบิยากล่าวหลังผลเลือกตั้งว่าเขาขอบคุณประชาชนที่เชื่อมั่นเขาอีกครั้ง และเขาตั้งเป้าว่าเขามุ่งมั่นที่จะสร้างแคเมอรูนที่สงบสุข สามัคคี และเจริญรุ่งเรือง
อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งที่รุนแรงและนองเลือด โดยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้สนับสนุนนายบาคารี ได้ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามชุมนุมประท้วง และปะทะกับเจ้าหน้าที่หลายครั้ง ซึ่งอ้างอิงจากผู้สื่อข่าวในท้องที่ระบุว่ามีประชาชนที่รวมตัวที่บ้านพักของนายบาคารีถูกยิงเสียชีวิตหลายศพ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” เข้าพบ กกต.ถกจัดประชามติ ร่าง รธน.ยกเลิก MOU 43-44 วันเดียวเลือกตั้ง
- วินาทีประวัติศาสตร์! “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” ได้รับเลือก เป็นนายกหญิงญี่ปุ่นคนแรก
- “ทรัมป์” ไม่ปิดโอกาส ลงชิงเก้าอี้ ปธน. สมัยที่ 3 เมินรัฐธรรมนูญ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: