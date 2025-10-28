สั่งอพยพด่วน “พายุเฮอร์ริเคนเมลิสซา” อันตรายสุดของปี 2025 จ่อถล่มจาไมกา
พายุ เฮอร์ริเคนเมลิสซา (Hurricane Melissa) ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างสุดขีด กลายเป็นพายุระดับ 5 อันตรายอย่างยิ่ง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 281 กม./ชม. ทำให้เมลิสซาเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในโลกของปี 2025
ขณะนี้ พายุกำลังมุ่งหน้าเข้าถล่มประเทศจาเมกา คาดว่าจะขึ้นฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะในช่วงสายของวันอังคาร (ตามเวลาท้องถิ่น) ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐฯ (NHC) ออกคำเตือนถึงผลกระทบหายนะที่อาจเกิดขึ้น
NHC เตือนว่า เมลิสซาจะก่อให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง สูงถึง 13 ฟุต ปริมาณฝนตกสะสมอาจสูงถึง 40 นิ้ว (ประมาณ 1,016 มม.) ในพื้นที่ภูเขา ลมกระโชกแรงอาจสูงถึง 257 กม./ชม.
คำเตือนระบุว่า ลมที่รุนแรงอาจทำให้โครงสร้างพังทลายราบเป็นหน้ากอง สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้าง ไฟฟ้าอาจดับเป็นเวลานาน ชุมชนต่างๆ อาจถูกตัดขาด
แม้ศูนย์กลางพายุยังอยู่นอกชายฝั่ง แต่แถบฝนด้านนอกของพายุได้เริ่มพัดถล่มจาเมกาแล้ว ทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง ต้นไม้ล้ม ดินถล่ม ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 ราย บาดเจ็บ 13 คน ระหว่างการเตรียมการรับมือพายุ
รัฐบาลจาเมกาได้ออกคำสั่งอพยพภาคบังคับสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งที่เปราะบาง นายกรัฐมนตรี แอนดรูว์ โฮลเนส แสดงความกังวลว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ไม่น่าจะสามารถทนต่อพายุที่มีความรุนแรงระดับ 5 ได้
เมลิสซาไม่เพียงแต่เป็นพายุที่แรงที่สุดของปีนี้ แต่ยังเป็นหนึ่งในเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ พายุเคลื่อนตัวช้ามากเพียง 2-3 ไมล์ต่อชั่วโมง ซึ่งหมายความว่าจาเมกาจะต้องเผชิญกับลมแรงจัด ฝนตกหนัก เป็นเวลาหลายชั่วโมง
หลังจากเคลื่อนผ่านจาเมกา คาดว่าเมลิสซาจะยังคงเป็นเฮอริเคนขนาดใหญ่ มุ่งหน้าถล่มทางตะวันออกเฉียงใต้ของคิวบา ในช่วงคืนวันอังคารถึงเช้าวันพุธ จากนั้นจะส่งผลกระทบต่อบาฮามาสต่อไป ทางการคิวบาได้เริ่มอพยพประชาชนแล้วกว่า 119,000 คน ในเมืองซานติอาโก เดอ คิวบา เพื่อเตรียมรับมือ
นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า การที่เมลิสซาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว (Extreme Rapid Intensification) ได้รับเชื้อเพลิงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่อุ่นผิดปกติในทะเลแคริบเบียน
ข้อมูลระบุว่า อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในเส้นทางของพายุสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2.5 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งนักวิจัยจาก Climate Central คำนวณว่า ภาวะโลกร้อนทำให้มีโอกาสเกิดน้ำทะเลที่ร้อนจัดเช่นนี้เพิ่มขึ้น 500 ถึง 800 เท่า
