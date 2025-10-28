ข่าวต่างประเทศ

สั่งอพยพด่วน “พายุเฮอร์ริเคนเมลิสซา” อันตรายสุดของปี 2025 จ่อถล่มจาไมกา

เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 11:14 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 11:15 น.
สั่งอพยพด่วน "พายุเฮอร์ริเคนเมลิสซา" อันตรายสุดของปี 2025 จ่อถล่มจาไมกา

พายุ เฮอร์ริเคนเมลิสซา (Hurricane Melissa) ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างสุดขีด กลายเป็นพายุระดับ 5 อันตรายอย่างยิ่ง มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 281 กม./ชม. ทำให้เมลิสซาเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในโลกของปี 2025

ขณะนี้ พายุกำลังมุ่งหน้าเข้าถล่มประเทศจาเมกา คาดว่าจะขึ้นฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะในช่วงสายของวันอังคาร (ตามเวลาท้องถิ่น) ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐฯ (NHC) ออกคำเตือนถึงผลกระทบหายนะที่อาจเกิดขึ้น

NHC เตือนว่า เมลิสซาจะก่อให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง สูงถึง 13 ฟุต ปริมาณฝนตกสะสมอาจสูงถึง 40 นิ้ว (ประมาณ 1,016 มม.) ในพื้นที่ภูเขา ลมกระโชกแรงอาจสูงถึง 257 กม./ชม.

People take shelter in a school ahead of Hurricane Melissa’s forecast arrival in Old Harbour, Jamaica, Monday, Oct. 27, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix)

คำเตือนระบุว่า ลมที่รุนแรงอาจทำให้โครงสร้างพังทลายราบเป็นหน้ากอง สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้าง ไฟฟ้าอาจดับเป็นเวลานาน ชุมชนต่างๆ อาจถูกตัดขาด

แม้ศูนย์กลางพายุยังอยู่นอกชายฝั่ง แต่แถบฝนด้านนอกของพายุได้เริ่มพัดถล่มจาเมกาแล้ว ทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง ต้นไม้ล้ม ดินถล่ม ไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 3 ราย บาดเจ็บ 13 คน ระหว่างการเตรียมการรับมือพายุ

รัฐบาลจาเมกาได้ออกคำสั่งอพยพภาคบังคับสำหรับประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งที่เปราะบาง นายกรัฐมนตรี แอนดรูว์ โฮลเนส แสดงความกังวลว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ไม่น่าจะสามารถทนต่อพายุที่มีความรุนแรงระดับ 5 ได้

Cooks prepare meals at a shelter set up in a school ahead of Hurricane Melissa’s forecast arrival in Old Harbour, Jamaica, Monday, Oct. 27, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix)

เมลิสซาไม่เพียงแต่เป็นพายุที่แรงที่สุดของปีนี้ แต่ยังเป็นหนึ่งในเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ พายุเคลื่อนตัวช้ามากเพียง 2-3 ไมล์ต่อชั่วโมง ซึ่งหมายความว่าจาเมกาจะต้องเผชิญกับลมแรงจัด ฝนตกหนัก เป็นเวลาหลายชั่วโมง

หลังจากเคลื่อนผ่านจาเมกา คาดว่าเมลิสซาจะยังคงเป็นเฮอริเคนขนาดใหญ่ มุ่งหน้าถล่มทางตะวันออกเฉียงใต้ของคิวบา ในช่วงคืนวันอังคารถึงเช้าวันพุธ จากนั้นจะส่งผลกระทบต่อบาฮามาสต่อไป ทางการคิวบาได้เริ่มอพยพประชาชนแล้วกว่า 119,000 คน ในเมืองซานติอาโก เดอ คิวบา เพื่อเตรียมรับมือ

Clouds cover Kingston, Jamaica, ahead of the forecast arrival of Hurricane Melissa on Sunday, Oct. 26, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix)

นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า การที่เมลิสซาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว (Extreme Rapid Intensification) ได้รับเชื้อเพลิงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่อุ่นผิดปกติในทะเลแคริบเบียน

ข้อมูลระบุว่า อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในเส้นทางของพายุสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2.5 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งนักวิจัยจาก Climate Central คำนวณว่า ภาวะโลกร้อนทำให้มีโอกาสเกิดน้ำทะเลที่ร้อนจัดเช่นนี้เพิ่มขึ้น 500 ถึง 800 เท่า

View of Montego Bay ahead of Hurricane Melissa’s expected arrival in Jamaica, Saturday, Oct. 25, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix)
