“อนุทิน” เข้าพบ กกต.ถกจัดประชามติ ร่าง รธน.ยกเลิก MOU 43-44 วันเดียวเลือกตั้ง
นายกฯ “อนุทิน” ยกคณะเข้าพบ กกต. หารือรวบประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และประชามติยกเลิก MOU 43-44 ให้จัดขึ้นในวันเดียวกับการเลือกตั้ง สส.
24 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางเข้าพบคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เพื่อหารือแนวทางสำคัญในการจัดการออกเสียงประชามติ
วาระสำคัญในการหารือครั้งนี้ คือการเตรียมการจัดทำประชามติใน 2 ประเด็นใหญ่ ประเด็นแรกคือการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และประเด็นที่สองคือการทำประชามติเพื่อขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจ (MOU) 2 ฉบับ ที่รัฐบาลไทยเคยทำไว้กับรัฐบาลกัมพูชา เกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก (MOU ปี 2543) และพื้นที่อ้างสิทธิ์ในไหล่ทวีปทับซ้อนกัน (MOU ปี 2544)
รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะจัดการออกเสียงประชามติทั้งสองเรื่องดังกล่าว ให้เกิดขึ้นในวันเดียวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป การเข้าพบ กกต. ในครั้งนี้ จึงเป็นการหารือเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก กกต. เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
ในการประชุมครั้งนี้ คณะของนายกรัฐมนตรีประกอบด้วยบุคคลสำคัญหลายคน เช่น นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีนายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. พร้อมด้วยกรรมการ กกต. ทั้ง 7 คน และนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ให้การต้อนรับและเข้าร่วมหารืออย่างพร้อมเพรียง
