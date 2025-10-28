“ทรัมป์” ไม่ปิดโอกาส ลงชิงเก้าอี้ ปธน. สมัยที่ 3 เมินรัฐธรรมนูญ
โดนัลด์ ทรัมป์ เผยไม่ปิดโอกาส ลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสมัยที่ 3 เมินรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่าห้ามลงสมัครเลือกตั้งเกิน 2 สมัย
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าเขาไม่ตัดโอกาสที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 3 โดยระบุว่า “เขาอยากจะทำแบบนั้น”
อย่างไรก็ตามนายทรัมป์ยืนกรานว่าเขาจะไม่ลงสมัครในฐานะตำแหน่งรองประธานาธิบดี ซึ่งผู้สนับสนุนชี้ว่าเป็นช่องโหว่ทางรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ที่ห้ามไม่ให้ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งเกินสองสมัย ซึ่งนายทรัมป์ระบุว่าไอเดียดังกล่าว “น่ารักเกินไป” และเขารู้สึกว่า “ไม่ถูกต้อง”
ทั้งนี้นายทรัมป์ ไม่ได้บอกว่าเขาจะทำอย่างไรเพื่อให้สามารถลงสมัครชิงเก้าอี้เป็นสมัยที่ 3 ได้
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ สตีฟ แบนนอน อดีตหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ทำเนียบขาวและที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดี ให้สัมภาษณ์ว่ามีแผนที่จะให้ นายทรัมป์ สามารถลงสมัครชิงเก้าอี้ได้อีกวาระ
สำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่ 22 ของสหรัฐอเมริกา ได้ระบุว่า ห้ามไม่ให้ประธานาธิบดีลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สาม
และหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสองในสาม หรือต้องมีการประชุมใหญ่เพื่อร่างรัฐธรรมนูญโดยสภานิติบัญญัติของรัฐสองในสาม ซึ่งเป็นกระบวนการที่ถือว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
