ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เซ็นตั้ง 3 คณะอนุกรรมการ ลุยปราบสแกมเมอร์ ไร้ชื่อ “ธรรมนัส”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 11:34 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 11:34 น.
92

อนุทิน เซ็นตั้ง 3 คณะอนุกรรมการ ลุยปราบสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ พบใน 3 คณะนั้นไม่มีชื่อ ธรรมนัส พรหมเผ่า

นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ลงนามในหนังสือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 คณะ เมื่อวันที่ 24 – 25 ต.ค. ที่ผ่านมา

จากการตรวจสอบพบว่า คณะแรก มีชื่อของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เป็นประธานอนุกรรมการฯ โดยมีกรอบอำนาจหน้าที่กำหนด มาตรการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการกระทำงานการความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน พร้อมทั้งติดตามพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะที่ 2 มีชื่อของ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นประธานอนุกรรมการฯ และมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ทำหน้าที่ที่ปรึกษา โดยอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ จะกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมประสานความร่วมมือ และการติดตามประเมินผล วิเคราะห์แนวโน้มการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนคณะชุดที่ 3 มีชื่อของ พล.ต.อ.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงจัดทำองค์ความรู้ป้องกันให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และจัดฝึกอบรมสร้างภาคีเครือข่าย รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า จะมีอีกหนึ่งคณะที่มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธานฯ เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน และการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยคณะดังกล่าว อยู่ระหว่างรอนายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ไม่พบว่าไม่มีชื่อของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นั่งอยู่ในกรรมการทั้ง 3 คณะแต่อย่างใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รองผกก บริษัทญาติบัญชีม้า ข่าวอาชญากรรม

ให้ได้แบบนี้! รวบสีกากีระดับ “รองผกก.” พื้นที่นครบาล ฟันเดือน 7 หลักโยงบริษัทญาติรับเปิดบัญชีม้า

4 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“โรนัลโด้-เมสซี่” คัมแบ็กติดโผ 26 นักเตะลุ้นติดทีมยอดดเยี่ยม FIFPRO 2025

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

DSI ลงเรือเก็บหลักฐานคดี “แตงโม” ครั้งสุดท้าย ปิดคดีเดือนหน้า

10 นาที ที่แล้ว
ใหม่-เต๋อ ยัน จัดงานแต่งตามแพลนเดิม ปรับพิธีสุภาพเรียบง่าย-ลดจำนวนแขก บันเทิง

ใหม่-เต๋อ ยัน จัดงานแต่งตามแพลนเดิม ปรับพิธีสุภาพเรียบง่าย-ลดจำนวนแขก

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น ป.ป.ช. ไต่สวนชี้มูลความผิด “อนุทิน” เหตุลงปฏิญญาสันติภาพกับเขมร

36 นาที ที่แล้ว
ถอดรหัสบุคลิกเศรษฐี งานวิจัยชี้ 5 นิสัย &quot;คนรวย&quot; ทำเหมือนๆ กัน เศรษฐกิจ

ถอดรหัสบุคลิกเศรษฐี งานวิจัยชี้ 5 นิสัย “คนรวย” ทำเหมือนๆ กัน

38 นาที ที่แล้ว
ใบปอทะลุวัง ม112 ข่าว

เปิดสาเหตุลดโทษ “ใบปอ ทะลุวัง” คดี ม.112-พ.ร.บ.คอมพ์ เหลือ 2 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปดราม่า หมิว พรปวีณ์ VS สมาคมแบดฯ เกิดปัญหาอะไร ? ธรรมนัสสั่งอย่าเกิดอีก ต้นตอชัดแล้วฝ่ายนี้!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำคุก &quot;ใบปอ ทะลุวัง&quot; ดคี 112 ไม่รอลงอาญา ทำโพลถึงสถาบัน ข่าวการเมือง

จำคุก “ใบปอ ทะลุวัง” ดคี 112 ไม่รอลงอาญา ทำโพลถึงสถาบัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK โพสต์ภาพถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง บันเทิง

ลิซ่า BLACKPINK โพสต์ภาพถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เรือนจำกลางสหรัฐฯ เผยกำหนดการ “ดิดดี้” พ้นโทษปี 2028 หลังติดคุกคดีค้าประเวณี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กที่นี่ วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิ 200 บาท/คน/วัน เริ่มลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์ 20-26 ต.ค. 68 เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ ย้ำ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค 68 วันแรก จ่าย-เติมเงินยังไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เปิดเสียงเด็ก ม.5 ปมสถานศึกษางดงานรื่นเริง 1 ปี หวั่นกระทบอนาคต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา เผย หลังแจ้ง ก.ศึกษาธิการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เปลี่ยนใจ ปรับรูปแบบงานกิจกรรมเป็น &quot;120 ปี นามพระราชทาน&quot; แทนการยกเลิก หลังผู้ปกครองทักท้วง ข่าว

รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กลับมาจัดงานเหมือนเดิม ใช้ธีมใหม่ เทิดพระเกียรติ ‘พระพันปีหลวง’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 35 ราย ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 35 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เซ็นตั้ง 3 คณะอนุกรรมการ ลุยปราบสแกมเมอร์ ไร้ชื่อ “ธรรมนัส”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“พอล บิยา” ชนะเลือกตั้ง ปธน. แคเมอรูน ดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่ 8

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังถูกหามส่งรพ.อาการทรุดหนัก บันเทิง

ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังอาการทรุดหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งอพยพด่วน &quot;พายุเฮอร์ริเคนเมลิสซา&quot; อันตรายสุดของปี 2025 จ่อถล่มจาไมกา ข่าวต่างประเทศ

สั่งอพยพด่วน “พายุเฮอร์ริเคนเมลิสซา” อันตรายสุดของปี 2025 จ่อถล่มจาไมกา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่ม 28 ต.ค. นี้ Amazon จ่อพนักงานองค์กร 30,000 ตำแหน่งได้รับผลกระทบ มุ่งตัดต้นทุนยุคโควิด และนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน ข่าวต่างประเทศ

Amazon ปลดพนักงาน 3 หมื่นชีวิต ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรับบริจาคเลือดให้ พ.ต.ต.ธีระพงศ์ แก้วหนองเสม็ด ข่าว

รับบริจาคเลือด ช่วย ‘สารวัตรมัน’ อดีตนักมวยชื่อดัง ญาติเผยใช้ไป 20 ถุงไม่พอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัสหมิวพรพรปวีณ์ ข่าวกีฬา

ปัญหา “หมิว” ถอนซีเกมส์ถึงหู ธรรมนัส ฮึ่มสั่งแก้ด่วน ! กำชับหนักอย่าเกิดอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น &quot;เด็กหนุ่มที่สวยที่สุดในโลก&quot; บียอร์น อันเดรเซน เสียชีวิตแล้ว ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว “เด็กหนุ่มที่สวยที่สุดในโลก” งดงามจนญี่ปุ่น วาดเป็นการ์ตูนดัง “บียอร์น อันเดรเซน”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ต๊อบ เถ้าแก่น้อย” ลาออกจากตำแหน่ง CEO โดน กลต. เชือดคดีหุ้น TKN

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังชะลอลงทะเบียนรอบใหม่ (เดิม พ.ย. 68) เพื่อทบทวนเกณฑ์ ขณะที่ผู้มีสิทธิ 13.4 ล้านคน รับเงินพิเศษ 850 บาท/เดือน (พ.ย.-ธ.ค.) ต้องผูกพร้อมเพย์ 19 พ.ย. นี้ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ส่อเลื่อนไป ม.ค. 69 ผู้ถือบัตรเดิมรับ 1.7 พันบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 11:34 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 11:34 น.
92
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รองผกก บริษัทญาติบัญชีม้า

ให้ได้แบบนี้! รวบสีกากีระดับ “รองผกก.” พื้นที่นครบาล ฟันเดือน 7 หลักโยงบริษัทญาติรับเปิดบัญชีม้า

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

“โรนัลโด้-เมสซี่” คัมแบ็กติดโผ 26 นักเตะลุ้นติดทีมยอดดเยี่ยม FIFPRO 2025

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

DSI ลงเรือเก็บหลักฐานคดี “แตงโม” ครั้งสุดท้าย ปิดคดีเดือนหน้า

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
ใหม่-เต๋อ ยัน จัดงานแต่งตามแพลนเดิม ปรับพิธีสุภาพเรียบง่าย-ลดจำนวนแขก

ใหม่-เต๋อ ยัน จัดงานแต่งตามแพลนเดิม ปรับพิธีสุภาพเรียบง่าย-ลดจำนวนแขก

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
Back to top button