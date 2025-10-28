“อนุทิน” เซ็นตั้ง 3 คณะอนุกรรมการ ลุยปราบสแกมเมอร์ ไร้ชื่อ “ธรรมนัส”
อนุทิน เซ็นตั้ง 3 คณะอนุกรรมการ ลุยปราบสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์ พบใน 3 คณะนั้นไม่มีชื่อ ธรรมนัส พรหมเผ่า
นาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ลงนามในหนังสือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 คณะ เมื่อวันที่ 24 – 25 ต.ค. ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบพบว่า คณะแรก มีชื่อของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม เป็นประธานอนุกรรมการฯ โดยมีกรอบอำนาจหน้าที่กำหนด มาตรการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการกระทำงานการความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน พร้อมทั้งติดตามพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะที่ 2 มีชื่อของ นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นประธานอนุกรรมการฯ และมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ทำหน้าที่ที่ปรึกษา โดยอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ จะกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมประสานความร่วมมือ และการติดตามประเมินผล วิเคราะห์แนวโน้มการป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ส่วนคณะชุดที่ 3 มีชื่อของ พล.ต.อ.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงจัดทำองค์ความรู้ป้องกันให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และจัดฝึกอบรมสร้างภาคีเครือข่าย รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า จะมีอีกหนึ่งคณะที่มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธานฯ เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน และการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยคณะดังกล่าว อยู่ระหว่างรอนายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งเร็วๆ นี้
ทั้งนี้ไม่พบว่าไม่มีชื่อของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นั่งอยู่ในกรรมการทั้ง 3 คณะแต่อย่างใด
