Amazon ปลดพนักงาน 3 หมื่นชีวิต ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์
เริ่ม 28 ต.ค. นี้ Amazon จ่อพนักงานองค์กร 30,000 ตำแหน่งได้รับผลกระทบ มุ่งตัดต้นทุนยุคโควิด และนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน
สำนักข่าวเศรษฐกิจหลายแห่งรายงานว่า Amazon (อเมซอน) เตรียมปลดพนักงานระดับองค์กร (Corporate) ประมาณ 30,000 ตำแหน่ง การดำเนินการจะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 เรียกได้ว่าตัวเลขนี้คิดเป็นเกือบ 10% ของพนักงานออฟฟิศทั้งหมด (ประมาณ 350,000 คน)
การเลิกจ้างครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท แซงหน้าสถิติเดิม 27,000 ตำแหน่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2565–2566 บริษัทมุ่งตัดต้นทุนและแก้ปัญหาการจ้างงานมากเกินไปในยุคโควิด-19 นอกจากนี้ บริษัทยังนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาทำงานแทนในส่วนงานประจำมากขึ้น
พนักงานที่ได้รับผลกระทบจะได้รับอีเมลแจ้งในวันนี้ (28 ต.ค.) จากนั้นผู้จัดการทีมจะพูดคุยอย่างเป็นทางการ การปลดครั้งนี้กระทบหลายหน่วยงาน เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (PXT), ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายอุปกรณ์และบริการ (devices & services) และบางส่วนของฝ่ายคลาวด์ (AWS)
Andy Jassy (แอนดี้ แจสซี่) ซีอีโอของ Amazon สื่อสารเรื่องนี้มาตั้งแต่กลางปี เขาระบุว่า การใช้ AI และระบบอัตโนมัติ จะทำให้งานบางประเภท “ไม่จำเป็น” อีกต่อไป
การเลิกจ้างครั้งนี้เป็นส่วนของพนักงานองค์กรเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานชั่วคราว (ประมาณ 250,000 อัตรา) สำหรับคลังสินค้าในช่วงเทศกาล ซึ่งยังดำเนินต่อไปตามปกติ
