ข่าวต่างประเทศ

Amazon ปลดพนักงาน 3 หมื่นชีวิต ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์

เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 11:11 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 11:12 น.
83
เริ่ม 28 ต.ค. นี้ Amazon จ่อพนักงานองค์กร 30,000 ตำแหน่งได้รับผลกระทบ มุ่งตัดต้นทุนยุคโควิด และนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน

เริ่ม 28 ต.ค. นี้ Amazon จ่อพนักงานองค์กร 30,000 ตำแหน่งได้รับผลกระทบ มุ่งตัดต้นทุนยุคโควิด และนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน

สำนักข่าวเศรษฐกิจหลายแห่งรายงานว่า Amazon (อเมซอน) เตรียมปลดพนักงานระดับองค์กร (Corporate) ประมาณ 30,000 ตำแหน่ง การดำเนินการจะเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2568 เรียกได้ว่าตัวเลขนี้คิดเป็นเกือบ 10% ของพนักงานออฟฟิศทั้งหมด (ประมาณ 350,000 คน)

การเลิกจ้างครั้งนี้ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท แซงหน้าสถิติเดิม 27,000 ตำแหน่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2565–2566 บริษัทมุ่งตัดต้นทุนและแก้ปัญหาการจ้างงานมากเกินไปในยุคโควิด-19 นอกจากนี้ บริษัทยังนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาทำงานแทนในส่วนงานประจำมากขึ้น

พนักงานที่ได้รับผลกระทบจะได้รับอีเมลแจ้งในวันนี้ (28 ต.ค.) จากนั้นผู้จัดการทีมจะพูดคุยอย่างเป็นทางการ การปลดครั้งนี้กระทบหลายหน่วยงาน เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (PXT), ฝ่ายปฏิบัติการ, ฝ่ายอุปกรณ์และบริการ (devices & services) และบางส่วนของฝ่ายคลาวด์ (AWS)

Andy Jassy (แอนดี้ แจสซี่) ซีอีโอของ Amazon สื่อสารเรื่องนี้มาตั้งแต่กลางปี เขาระบุว่า การใช้ AI และระบบอัตโนมัติ จะทำให้งานบางประเภท “ไม่จำเป็น” อีกต่อไป

การเลิกจ้างครั้งนี้เป็นส่วนของพนักงานองค์กรเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานชั่วคราว (ประมาณ 250,000 อัตรา) สำหรับคลังสินค้าในช่วงเทศกาล ซึ่งยังดำเนินต่อไปตามปกติ

เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 11:11 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 11:12 น.
83
