จีนอ่วม! พายุไต้ฝุ่น “แมตโม” ถล่มกวางตุ้ง ทำไฟดับทั้งเมือง ทางการอัดฉีดงบเร่งแก้วิกฤต
ไต้ฝุ่น “แมตโม” พัดขึ้นกวางตุ้งสร้างความเสียหายหนัก-ไฟฟ้าดับวงกว้าง ทางการจีน ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้วิกฤต พร้อมอนุมัติงบฟื้นฟูฉุกเฉินเกือบพันล้าน
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ไต้ฝุ่นแมตโม (Matmo) ได้พัดขึ้นฝั่งที่อำเภอสวีเหวิน เมืองจ้านเจียง มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของประเทศจีนแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (5 ต.ค.) โดยพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางถึง 42 เมตรต่อวินาที ส่งผลให้เกิดความเสียหายและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง
อิทธิพลของพายุได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะในอำเภอสุยซี เมืองจ้านเจียง ซึ่งเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง กระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวนั้น บริษัทไฟฟ้าของจีนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเกือบ 40,000 นาย พร้อมด้วยรถผลิตไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินอีกหลายร้อยคันเข้าพื้นที่เพื่อเร่งกู้ระบบไฟฟ้า
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจสูงสุดของจีน ได้อนุมัติงบประมาณจากส่วนกลางจำนวน 200 ล้านหยวน (ประมาณ 9 ร้อยล้านบาท) อย่างเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูฉุกเฉินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ มณฑลกวางตุ้ง และมณฑลไห่หนาน
เงินทุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นซึ่งได้รับความเสียหาย เช่น ถนน สะพาน โครงการชลประทาน โรงเรียน และโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำการผลิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด โดยทางการจีนคาดการณ์ว่าไต้ฝุ่นจะยังคงเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ และจะทำให้เมืองจ้านเจียงและเมืองเม่าหมิงมีฝนตกต่อเนื่องในวันนี้
ที่มา: Xinhua
