ข่าวต่างประเทศ

จีนอ่วม! พายุไต้ฝุ่น “แมตโม” ถล่มกวางตุ้ง ทำไฟดับทั้งเมือง ทางการอัดฉีดงบเร่งแก้วิกฤต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 11:00 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 11:01 น.
58
จีนอ่วม! พายุไต้ฝุ่น "แมตโม" ถล่มกวางตุ้ง ทำไฟดับ เสียหายหนัก จนท.เร่งกู้ระบบไฟฟ้า

ไต้ฝุ่น “แมตโม” พัดขึ้นกวางตุ้งสร้างความเสียหายหนัก-ไฟฟ้าดับวงกว้าง ทางการจีน ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กู้วิกฤต พร้อมอนุมัติงบฟื้นฟูฉุกเฉินเกือบพันล้าน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ไต้ฝุ่นแมตโม (Matmo) ได้พัดขึ้นฝั่งที่อำเภอสวีเหวิน เมืองจ้านเจียง มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของประเทศจีนแล้วเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (5 ต.ค.) โดยพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางถึง 42 เมตรต่อวินาที ส่งผลให้เกิดความเสียหายและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง

อิทธิพลของพายุได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะในอำเภอสุยซี เมืองจ้านเจียง ซึ่งเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง กระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวนั้น บริษัทไฟฟ้าของจีนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเกือบ 40,000 นาย พร้อมด้วยรถผลิตไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินอีกหลายร้อยคันเข้าพื้นที่เพื่อเร่งกู้ระบบไฟฟ้า

ภาพความเสียหาย ขณะพายุเข้ากวางตุ้งจนน้ำท่วมหนัก
ภาพจาก: bastillepost

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจสูงสุดของจีน ได้อนุมัติงบประมาณจากส่วนกลางจำนวน 200 ล้านหยวน (ประมาณ 9 ร้อยล้านบาท) อย่างเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูฉุกเฉินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ มณฑลกวางตุ้ง และมณฑลไห่หนาน

เงินทุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นซึ่งได้รับความเสียหาย เช่น ถนน สะพาน โครงการชลประทาน โรงเรียน และโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำการผลิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด โดยทางการจีนคาดการณ์ว่าไต้ฝุ่นจะยังคงเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ และจะทำให้เมืองจ้านเจียงและเมืองเม่าหมิงมีฝนตกต่อเนื่องในวันนี้

ที่มา: Xinhua

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

