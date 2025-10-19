กรมอุตุฯ อัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” อาจทำให้เกิดฝนตกภาคอีสาน
กรมอุตุฯ อัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อน เฟิงเฉิน อาจทำให้เกิดฝนตกภาคอีสานบางพื้นที่ หลังพายุจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน ไม่เข้าไทย
เพจเฟซบุ๊ก กรมอุตุนิยมวิทยา อัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อน เฟิงเฉิน หรือ FENGCHEN โดยระบุว่า พายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” เคลื่อนตัวอยู่บริเวณเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่า วันนี้ (19 ตุลาคม) พายุจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน
แนวโน้มต่อไปช่วงวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2568 พายุนี้จะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไหหลำ ประเทศจีนและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง
ในขณะเดียวกัน มีกำลังความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น
อย่างไรก็ตาม พายุลูกนี้ ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย แต่จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนบางแห่ง และลมแรงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและอ่าวไทย
ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ใช้เป็นแนวทางในการติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไป
