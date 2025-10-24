ข่าวต่างประเทศ

สาวนิวซีแลนด์ รอดตายหวุดหวิด หลังถูกลมพายุ พัดร่างปลิวลงกลางถนน โชคดีรถเบรคทัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 17:55 น.
67

ระทึก! สาวนิวซีแลนด์รอดตาย หลังถูกลมพายุ พัดปลิวลงกลางถนน โชคดีรถที่ขับตามมาเบรคทัน ขณะที่ทางการเตือนภัย หลังมีผู้เสียชีวิตจากกิ่งไม้ทับ

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อกล้องติดหน้ารถยนต์สามารถบันทึกภาพวินาทีที่ลมพายุรุนแรงได้หอบร่างหญิงคนหนึ่งจนปลิวล้มลงไปกลางสี่แยก โชคดีที่รถยนต์หลายคันเบรกได้ทันอย่างหวุดหวิด

เหตุการณ์ในคลิปเผยให้เห็นสภาพอากาศที่ค่อนข้างแย่ บวกกับสัญญาณไฟจราจรและกิ่งไม้แกว่งไกวอย่างรุนแรง ขณะที่หญิงในภาพพยายามเดินข้ามถนน ทันใดนั้น ลมกระโชกแรงได้พัดร่างของเธอจนเสียหลักล้มลงไปกลางถนน ข้าวของกระเด็นกระดอน เคราะห์ดีที่รถยนต์ทั้งสองคันที่กำลังขับตามมาสามารถเบรกได้อย่างกะทันหัน

ภาพจากกล้องหน้ารถยนต์ขณะที่หญิงสาวถูกลมพายุพัดล้มลงกลางถนน
ภาพจาก: NEW YOPRK POST

ด้านกรมอุตุนิยมวิทยานิวซีแลนด์ได้ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศ “ระดับสีแดง” ขั้นรุนแรงในหลายพื้นที่ เนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดกระหน่ำด้วยความเร็วลมสูงถึง 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทางการได้เตือนไปยังประชาชนถึงอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตจากสิ่งของปลิวว่อนและต้นไม้ล้ม และคาดการณ์ว่าลมกระโชกแรงจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ทั้งสายไฟฟ้าและหลังคาบ้านเรือน โดยก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าวันเดียวกัน มีรายงานชายคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกกิ่งไม้หล่นทับในกรุงเวลลิงตัน และได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา

ภาพจาก: NEW YOPRK POST

เหตุการณ์สภาพอากาศอันเลวร้ายในนิวซีแลนด์เกิดขึ้นในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศออสเตรเลียกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนทำลายสถิติ โดยอุณหภูมิในรัฐควีนส์แลนด์และนิวเซาท์เวลส์พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมืองเบิร์ดสวิลล์ในควีนส์แลนด์มีอุณหภูมิสูงถึง 46 องศาเซลเซียส ทำสถิติเดือนตุลาคมที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมา

@nzherald

Dashcam footage captured the dramatic moment a person was blown onto a Wellington road this morning as wild winds swept through the city. The video, captured by Justin Ashworth, shows the traffic lights and trees swaying before the person is blown onto the road. The pedestrian appears to be walking cautiously before the wind pushes them forward. They appear to not be able to stop themselves before falling forward and rolling on the road. Peak wind speeds of 110-115km/h have been recorded in Wellington City, and 124km/h in the suburb of Kelburn. MetService meteorologist Katie Hillyer told the Herald that peak gusts up to 145km/h were recorded at Remutaka Summit. Other exposed places had wind speeds around 140km/h, she said. “So, extremely windy even by Wellington standards.” 🔗 Get the full story via nzherald.co.nz

♬ original sound – nzherald – nzherald

ที่มา: NEW YORK POST

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ตร.อินโดกวาดล้าง 34 เกย์ จัดปาร์ตี้สวิงกิ้ง เอาตัวแถลงข่าวประจาน

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจแห่งชาติ ไม่นิ่งนอนใจ ปมรายงาน ปชช.เกาหลีถูกลักพาตัวที่ไทย 11 คน

2 นาที ที่แล้ว
อ.ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ศิลปินคนสำคัญเชียงราย เสียชีวิต ข่าว

รำลึก อ.ศรีวรรณ ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ศรีดอนมูล จากไปอย่างสงบวัย 72 ปี

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“หมิว ลลิตา” ภรรยา “กัน” ลั่นคนดีตรวจสอบได้ วันนี้ 10 โมงเจอกัน

11 นาที ที่แล้ว
&quot;อรรถวิชช์&quot; ปูด สมอ.ถอนอายัดเหล็ก &quot;ซินเคอหยวน&quot; ปมตึกสตง.ถล่ม หลังเปลี่ยนรัฐบาล ข่าว

“อรรถวิชช์” ปูด สมอ.ถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” ปมตึกสตง.ถล่ม หลังเปลี่ยนรัฐบาล

17 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ เต๊ะ ศตวรรษ สูญเสียความจำ ถึงขั้นลืมหน้าคนรู้จัก หมอสั่ง MRI สมองด่วน บันเทิง

ส่งกำลังใจ เต๊ะ ศตวรรษ สูญเสียความจำ ถึงขั้นลืมหน้าคนรู้จัก หมอสั่ง MRI สมองด่วน

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“บอส ณวัฒน์” ขอเงินบริจาค “มูลนิธิกันจอมพลัง” คืน ฝากถามจะเอาคืนยังไง?

24 นาที ที่แล้ว
กรมอุตุแจ้งข่าวอากาศหนาวมาแล้ว มวลอากาศเย็นระลอกแรกถึงไทย 24-26 ต.ค. นี้ ข่าว

ข่าวดี ลมหนาวระลอกแรกมาแล้ว กรมอุตุฯ คอนเฟิร์ม 24-26 ต.ค.นี้ เย็นลงแน่

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อยู่กันยัน 41 “เมสซี่” ตกลงขยายสัญญากับ อินเตอร์ ไมอามี่ จนถึงปี 2028

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศส โดนอีก คนร้ายบุกขโมยเหรียญทอง มูลค่าหลายล้าน

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ชูวิทย์” เหน็บแรง “นัส จอมพลัง” แนะแมนๆ ให้คนบริจาครู้เงินทำไรบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นมะกัน ถูกตำรวจควบคุมตัว AI เข้าใจผิด ถุงขนมเป็นอาวุธปืน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดชีวิตรัก นางเอกดังไทย แต่งครั้งแรกสามี 18 พบรักเศรษฐี สุดท้ายกราบเท้าขอหย่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ “วรภัค” สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี หลังลาออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” เผยมีลูกไม้พยายามสกัดกั้น ข้อเสนอปราบสแกมเมอร์ เป็นวาระด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวนิวซีแลนด์ รอดตายหวุดหวิด หลังถูกลมพายุ พัดร่างปลิวลงกลางถนน โชคดีรถเบรคทัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาลโต้ “ฮุน มาเนต” คุย JBC ไม่มีการคุยเรื่องมาตราส่วนแผนที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กรุงไทย แจ้งด่วน เลิกใช้แอป “เป๋าตุง” ต้องย้ายไปใช้ “ถุงเงิน” ทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กางข้อมูล “มูลนิธิองค์กรทำดี” หากล้มเลิก ทรัพย์สินตกเป็นของใคร?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ต๊ะ นารากร เขียนจดหมายตรงถึง “หนุ่ม กรรชัย” อดีตเคยขัดแย้ง วันนี้ขอชื่นชม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ฝากถึง กันจอมพลัง ออกมาชี้แจงปมเงินบริจาคด่วน! แต่ไม่ใช่ที่ โหนกระแส ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ฝากถึง กันจอมพลัง ออกมาชี้แจงเส้นเงินบริจาค ด่วน! แต่ไม่ใช่ที่ โหนกระแส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พลอย เฌอมาลย์ ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 2 ลามต่อมน้ำเหลือง ฉายแสง 25 ครั้งจนอกไหม้ นน. ลดฮวบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย ใช้เงิน คนละครึ่งพลัส 200 บาทไม่หมด เก็บไว้ใช้วันถัดไปได้ไหม? เศรษฐกิจ

ไขข้อสงสัย ใช้เงิน คนละครึ่งพลัส 200 บาทไม่หมด เก็บไว้ใช้วันถัดไปได้ไหม?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มือยิง CEO โดนกระเทยรุมยำ ข่าวต่างประเทศ

ลุยจิ มือยิง CEO ประกัน เล่าเคยเที่ยวไทย ก่อนโดน 7 กะเทยรุมยำ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพื่อนสนิทเผย “ดิดดี้” ถูกนักโทษใช้มีดจี้คอในเรือนจำ เกือบเอาชีวิตไม่รอด

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 17:55 น.
67
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจแห่งชาติ ไม่นิ่งนอนใจ ปมรายงาน ปชช.เกาหลีถูกลักพาตัวที่ไทย 11 คน

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
อ.ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ศิลปินคนสำคัญเชียงราย เสียชีวิต

รำลึก อ.ศรีวรรณ ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ศรีดอนมูล จากไปอย่างสงบวัย 72 ปี

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568

“หมิว ลลิตา” ภรรยา “กัน” ลั่นคนดีตรวจสอบได้ วันนี้ 10 โมงเจอกัน

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
&quot;อรรถวิชช์&quot; ปูด สมอ.ถอนอายัดเหล็ก &quot;ซินเคอหยวน&quot; ปมตึกสตง.ถล่ม หลังเปลี่ยนรัฐบาล

“อรรถวิชช์” ปูด สมอ.ถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” ปมตึกสตง.ถล่ม หลังเปลี่ยนรัฐบาล

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
Back to top button