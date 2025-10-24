สาวนิวซีแลนด์ รอดตายหวุดหวิด หลังถูกลมพายุ พัดร่างปลิวลงกลางถนน โชคดีรถเบรคทัน
ระทึก! สาวนิวซีแลนด์รอดตาย หลังถูกลมพายุ พัดปลิวลงกลางถนน โชคดีรถที่ขับตามมาเบรคทัน ขณะที่ทางการเตือนภัย หลังมีผู้เสียชีวิตจากกิ่งไม้ทับ
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อกล้องติดหน้ารถยนต์สามารถบันทึกภาพวินาทีที่ลมพายุรุนแรงได้หอบร่างหญิงคนหนึ่งจนปลิวล้มลงไปกลางสี่แยก โชคดีที่รถยนต์หลายคันเบรกได้ทันอย่างหวุดหวิด
เหตุการณ์ในคลิปเผยให้เห็นสภาพอากาศที่ค่อนข้างแย่ บวกกับสัญญาณไฟจราจรและกิ่งไม้แกว่งไกวอย่างรุนแรง ขณะที่หญิงในภาพพยายามเดินข้ามถนน ทันใดนั้น ลมกระโชกแรงได้พัดร่างของเธอจนเสียหลักล้มลงไปกลางถนน ข้าวของกระเด็นกระดอน เคราะห์ดีที่รถยนต์ทั้งสองคันที่กำลังขับตามมาสามารถเบรกได้อย่างกะทันหัน
ด้านกรมอุตุนิยมวิทยานิวซีแลนด์ได้ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศ “ระดับสีแดง” ขั้นรุนแรงในหลายพื้นที่ เนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดกระหน่ำด้วยความเร็วลมสูงถึง 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทางการได้เตือนไปยังประชาชนถึงอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตจากสิ่งของปลิวว่อนและต้นไม้ล้ม และคาดการณ์ว่าลมกระโชกแรงจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ทั้งสายไฟฟ้าและหลังคาบ้านเรือน โดยก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าวันเดียวกัน มีรายงานชายคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกกิ่งไม้หล่นทับในกรุงเวลลิงตัน และได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา
เหตุการณ์สภาพอากาศอันเลวร้ายในนิวซีแลนด์เกิดขึ้นในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศออสเตรเลียกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนทำลายสถิติ โดยอุณหภูมิในรัฐควีนส์แลนด์และนิวเซาท์เวลส์พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมืองเบิร์ดสวิลล์ในควีนส์แลนด์มีอุณหภูมิสูงถึง 46 องศาเซลเซียส ทำสถิติเดือนตุลาคมที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
Dashcam footage captured the dramatic moment a person was blown onto a Wellington road this morning as wild winds swept through the city. The video, captured by Justin Ashworth, shows the traffic lights and trees swaying before the person is blown onto the road. The pedestrian appears to be walking cautiously before the wind pushes them forward. They appear to not be able to stop themselves before falling forward and rolling on the road. Peak wind speeds of 110-115km/h have been recorded in Wellington City, and 124km/h in the suburb of Kelburn. MetService meteorologist Katie Hillyer told the Herald that peak gusts up to 145km/h were recorded at Remutaka Summit. Other exposed places had wind speeds around 140km/h, she said. “So, extremely windy even by Wellington standards.” 🔗 Get the full story via nzherald.co.nz
