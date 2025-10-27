กัมพูชา เริ่มถอนอาวุธหนัก ออกจากเขาพระวิหารแล้ว หลังลงนามสันติภาพกับไทย
สื่อกัมพูชาตีข่าว กองทัพเริ่มถอนอาวุธหนัก ออกจากแนวรบเขาพระวิหาร หลังผู้นำไทย-เขมร ลงนามสันติภาพโดยมี โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นสักขีพยานที่มาเลเซีย
27 ตุลาคม 2568 สำนักข่าว TVK ของกัมพูชา ได้รายงานข่าวความเคลื่อนไหวเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ว่า กองทัพกัมพูชาได้เริ่มดำเนินการถอนอาวุธหนักและรถถังออกจากแนวรบเขาพระวิหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายงานระบุว่า การถอนอาวุธหนักครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. โดยมีคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) เข้าสังเกตการณ์การถอนอาวุธในครั้งนี้ด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจและความโปร่งใสในการปฏิบัติตามข้อตกลง
ในขณะเดียวกัน สมเด็จฯ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ก็ได้โพสต์วิดีโอถ่ายทอดสดเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมระบุข้อความยืนยันว่า “การปรับกำลังยุทโธปกรณ์และอาวุธหนักบางส่วนในขั้นตอนที่ 1 ของกองทัพกัมพูชาและไทย ภายหลังการสังเกตการณ์ของคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT)”
ความเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์นี้ เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผู้นำไทยและผู้นำกัมพูชา ได้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพร่วมกัน ณ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลก เนื่องจากมี โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเมื่อช่วงกลางวันของวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมาด้วย
