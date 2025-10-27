นายกฯ อินเดีย ‘นเรนทรา โมดี’ แสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวงสวรรคต
นายกฯ อินเดีย ‘นเรนทรา โมดี’ โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวง เชิดชูพระราชกรณียกิจเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นหลัง
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีของอินเดีย โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชั่น X แสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระบุเป็นข้อความภาษอังกฏษแปลเป็นไทยได้ว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แห่งประเทศไทย พระราชกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์จะเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นหลังสืบไป
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และประชาชนชาวไทย ในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงนี้”
I am deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother of Thailand. Her lifelong dedication to public service will continue to inspire generations. My heartfelt condolences to His Majesty The King, the members of the Royal Family and the people of…
— Narendra Modi (@narendramodi) October 26, 2025
