กัมพูชา ทิ้งความบาดหมาง ร่วมแสดงความอาลัย แด่ สมเด็จพระพันปีหลวง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 09:28 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 09:53 น.
กษัตริย์นโรดม สีหมุนี, พระวรราชมารดา, ฮุน มาเนต และ รมว.กลาโหม ร่วมส่งสารแสดงความเสียพระราชหฤทัย สื่อชี้เป็นการทิ้งความบาดหมาง
ภาพจาก : KHMER TIMES

กษัตริย์นโรดม สีหมุนี, พระวรราชมารดา, ฮุน มาเนต และ รมว.กลาโหม ร่วมส่งสารแสดงความเสียพระราชหฤทัย สื่อชี้เป็นการทิ้งความบาดหมาง

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force และ Around the World ได้อ้างอิงรายงานจาก สำนักข่าว ขแมร์ไทม์ส (Khmer Times) สื่อของกัมพูชา ซึ่งระบุว่า กัมพูชาได้ทิ้งความบาดหมางที่มีกับไทย โดยทั้งราชวงศ์ รัฐบาล และกองทัพ ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากทั้งสองฝ่ายลงนามสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งตามแนวชายแดน

เว็บไซต์ข่าว ขแมร์ไทม์ส รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 สิริพระชนมายุ 93 พรรษา

ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า

“หม่อมฉันทราบข่าวการสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง หม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างซาบซึ้งมายังฝ่าพระบาท พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทยทั้งปวง หม่อมฉันขอแสดงความเคารพยกย่องอย่างสูงสุด และขอดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เสด็จสู่สวรรคาลัยเทอญ”

ภาพจากสื่อเขมร
ภาพจาก : KHMER TIMES

ในวันเดียวกัน สมเด็จพระมหากษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดาแห่งกัมพูชา ทรงส่งพระราชสาส์นแสดงความอาลัยถึง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในพระราชสาส์น ทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ต้องสูญเสียพระราชมารดา

ขแมร์ไทม์ส รายงานด้วยว่า พระบรมวงศานุวงศ์ของกัมพูชาได้ส่งสาส์นถึงพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยเช่นกัน ขณะที่ สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนชาวไทย

ในสาส์นแสดงความอาลัย นายกฯ ฮุน มาเนต ระบุว่า “ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวกัมพูชา ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่และไม่อาจทดแทนได้ของพระมารดาอันเป็นที่รักของชาติไทย ขอส่งความคิดถึงและคำภาวนาไปยังสมาชิกราชวงศ์ในยามโศกเศร้านี้ด้วย”

ขณะเดียวกัน พลเอก เตีย เซ็ยฮา รัฐมนตรีกลาโหมกัมพูชา ได้ส่งสารร่วมแสดงความอาลัยมายัง พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต ของกัมพูชา ได้ส่งจดหมายถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย ซึ่งรายงานข่าวระบุว่า นายกฯ ฮุน มาเนต ได้ปิดท้ายจดหมายโดยแสดงความเคารพอย่างสูงสุด

เนื้อหาหลักในจดหมายดังกล่าว นายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้กล่าวยกย่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ว่า จะทรงเป็นที่จดจำด้วยความเคารพและชื่นชมอย่างสูงสุด

เนื่องด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรมาโดยตลอด และทรงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมงานหัตถกรรม วัฒนธรรมไทย รวมถึงการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน

สื่อเขมรร่วมแสดงความอาลัย
ภาพจาก : เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force และ Around the World

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

