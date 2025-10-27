คู่มือติดริบบิ้นดำไว้อาลัย ‘พระพันปีหลวง’ ให้ถูกต้องเหมาะสมและสุภาพ
สรุปแนวปฏิบัติจากสื่อหลัก วิธีติดริบบิ้นดำไว้อาลัย พระพันปีหลวง ตำแหน่ง-ขนาด-รูปแบบ การติดที่ “หน้าอกซ้าย” หรือ “ต้นแขนซ้าย” พร้อมข้อควรระวัง
จากกรณีที่ประชาชนต้องการแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สื่อหลักและหน่วยงานภาครัฐได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ แนวทางติดริบบิ้นดำไว้อาลัย เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สุภาพ และเหมาะสมกับเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวันและชุดทำงาน
ตำแหน่งในการติดริบบิ้นสีดำ
ในส่วนของตำแหน่งที่ถูกต้องและถือเป็นมาตรฐานที่สุด คือ การติดบริเวณหน้าอกด้านซ้าย ซึ่งใกล้กับหัวใจ โดยควรติดเหนือระดับกระเป๋าเสื้อขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน และต้องระมัดระวังไม่ให้บดบังหรือรบกวนสัญลักษณ์ของหน่วยงานหรือตราเครื่องแบบ
นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งอื่นที่สามารถใช้ได้ เช่น บริเวณปกเสื้อด้านซ้าย ซึ่งเหมาะสำหรับการสวมเสื้อเชิ้ตหรือสูท หรือในกรณีที่ชุดทำงานหรือเครื่องแบบไม่สะดวกที่จะติดบริเวณอกเสื้อ ก็สามารถใช้ปลอกแขนหรือริบบิ้นติดที่ต้นแขนซ้ายแทนได้ โดยให้ติดต่ำจากหัวไหล่ลงมาประมาณ 2 นิ้ว
ลักษณะของริบบิ้นที่แนะนำ ควรมีขนาดความกว้างประมาณ 1-2 นิ้ว และเมื่อติดแล้วควรมีความยาวราว 3-4 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไป แต่ยังคงมองเห็นได้ชัดเจน สำหรับรูปแบบนั้น สามารถใช้ได้ทั้งการพับริบบิ้นไขว้เป็นห่วง (loop) หรือทำเป็นโบว์ขนาดเล็กแบบสุภาพ โดยเน้นความเรียบง่าย ไม่ควรมีการตกแต่งด้วยวัสดุอย่างเลื่อมหรือกลิตเตอร์
วิธีการติดนั้น ให้พับริบบิ้นตามรูปแบบที่ต้องการ แล้วใช้เข็มกลัดขนาดเล็กกลัดให้แน่นในตำแหน่งที่ถูกต้อง จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายริบบิ้นขนานลง ไม่บิดงอ และไม่ทับตราสำคัญใดๆ บนเครื่องแบบ
ในด้านมารยาทการแต่งกาย หากไม่มีเสื้อผ้าสีดำ ก็สามารถเลือกใช้เสื้อผ้าโทนสีสุภาพแทนได้ เช่น สีขาว เทา หรือกรมท่า แล้วจึงติดริบบิ้นดำที่หน้าอกซ้าย ข้อควรหลีกเลี่ยงคือการสวมใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาด มีลวดลายโดดเด่น หรือประดับเครื่องประดับที่สะดุดตาเกินไป รวมถึงการใช้ริบบิ้นที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น
สำหรับการแสดงความอาลัยในที่สาธารณะ ควรกระทำด้วยการยืนสงบนิ่ง 1 นาที พร้อมกล่าวคำถวายอาลัยที่เหมาะสม โดยภาครัฐและสื่อกระแสหลักได้ให้ข้อมูลตรงกันว่า การใช้เสื้อผ้าโทนสุภาพพร้อมติดริบบิ้นดำ หรือการใช้ปลอกแขนซ้ายนั้น สามารถทำได้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่การงานและเครื่องแบบเป็นสำคัญ
