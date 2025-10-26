“ทรัมป์” เดินทางถึงมาเลเซียแล้ว เตรียมเป็นสักขีพยาน ไทย-กัมพูชา ลงนามสันติภาพ
โดนัลด์ ทรัมป์ เดินทางถึงมาเลเซียแล้ว เตรียมเป็นสักขีพยาน ไทย-กัมพูชา ลงนามสันติภาพ และมีกำหนดพูดคุยกับนายกอนุทินด้วย
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม สำนักข่าว อัลจาซีร่า รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เดินทางถึงประเทศมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 47 ประจำปี 2568
โดยนายทรัมป์ได้ทักทายนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและร่วมเต้นไปกับการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มาต้อนรับนายทรัมป์ที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
MUST WATCH!
President @realDonaldTrump dances at Malaysian arrival ceremony 🇺🇸🇲🇾 pic.twitter.com/e7Zrw3L35Y
— Margo Martin (@MargoMartin47) October 26, 2025
ก่อนหน้านี้นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า เขาจะร่วมลงนามข้อตกลงสันติภาพ ระหว่างไทยและกัมพูชาที่เขาเป็นคนเจรจาไกล่เกลี่ยเอง และจะมีการพบกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วย
คาดว่าในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา นายโดนัลด์ เจ ทรัมป์ (The Honorable Donald J. Trump) ซึ่งจะเป็นโอกาสในการผลักดันประเด็นความร่วมมือที่สำคัญ โดยเฉพาะด้านการค้า และความมั่นคง รวมถึงการปราบปรามสแกมเมอร์ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมลงนามถ้อยแถลงผลการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย (Joint Declaration by the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and the Prime Minister of the Kingdom of Thailand on the outcomes of their meeting in Kuala Lumpur, Malaysia) โดยมีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามดังกล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทรัมป์” เดินทางไปมาเลเซีย ร่วมลงนามข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา
- “อนุทิน” ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ก่อนหารือ “ทรัมป์” ช่วงเที่ยง
- อนุทิน ให้ความเชื่อมั่น “ลงนามสันติภาพ 4 ข้อ” ไม่ทำไทยเสียเปรียบแม้แต่ข้อเดียว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: