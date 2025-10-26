สส.ไอซ์ จี้กระทรวงดีอีทำงาน กลุ่มข่าวกันจอมพลัง ปั่นข่าวปลอม ลิซ่าบริจาค 3 ล้าน
สส.ไอซ์ จี้กระทรวงดีอีทำงาน กลุ่มข่าวกันจอมพลัง ปั่นข่าวปลอมกันฉ่ำ บอกลิซ่าบริจาค 3 ล้าน ให้มูลนิธิกันจอมพลัง พร้อมแนบเว็บโป๊
จากที่ในกลุ่มเฟซบุ๊ก ข่าวกันจอมพลัง ได้มีการแชร์ข่าวปลอมที่ระบุว่า ลิซ่า Blackpink ประกาศบริจาคเงิน 3 ล้านให้กับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ พร้อมแนบลิงค์ซึ่งเป็นเว็บอนาจารนั้น
ล่าสุด น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ สส.ไอซ์ จากพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวบอกว่า “จะบ้าตาย แชร์ข่าวปลอมกันฉ่ำ ทั้งๆที่ลิงค์ข่าวที่แปะเมื่อกดเข้าไปเป็นเวปอนาจาร ก็ยังแชร์กันอยู่เลย ซึ่งนอกจากแชร์กันในกลุ่มนี้แล้ว ตอนนี้คุณลุงคุณป้าจำนวนมาก เอาข่าวไปโพสหน้าเฟสตัวเองเพราะเชื่อว่าเป็นข่าวจริง แล้วคนก็เชื่อแชร์ต่อๆกันไปหลายหมื่นหลายแสน โดยไม่มีแหล่งที่มาและไม่มีใครเอ๊ะเลย เหมือนข่าวน้ำมะนาวโซดารักษามะเร็ง
ไอโอกองทัพ ไอโอพรรคการเมือง ที่เข้าไปปั่นข่าวปลอมสร้างคะแนนนิยมให้คนๆนึง จะเห็นหรือยังว่ามันสร้างความเสียหายแค่ไหน แล้วคนกลุ่มที่เชื่อข่าวที่ไม่มีแหล่งที่มาแบบนี้แหละ คือกลุ่มเดียวกับที่มีโอกาสเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ มีโอกาสถูกหลอกกดคลิ๊กเอาข้อมูลหรือหลอกลงทุนได้ง่ายมาก เจ้าของกลุ่มเป็นใคร จะไม่รับผิดชอบอะไรหน่อยหรอ
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของประทรวงดีอี มีไว้ทำไม ถ้าจะปล่อยให้ข่าวปลอมระบาดและทำร้ายวิจารณญาณคนไทยขนาดนี้
เอาจริงๆ คุณพ่อคุณแม่ใครแชร์อะไรแบบนี้ คุณต้องรีบดูแลแล้วนะ แค่สายเดียวของแก๊งคอลเซนเตอร์ หมดตัวได้เลยนะ”
