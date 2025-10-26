ข่าว

สส.ไอซ์ จี้กระทรวงดีอีทำงาน กลุ่มข่าวกันจอมพลัง ปั่นข่าวปลอม ลิซ่าบริจาค 3 ล้าน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 13:15 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 13:15 น.
193

สส.ไอซ์ จี้กระทรวงดีอีทำงาน กลุ่มข่าวกันจอมพลัง ปั่นข่าวปลอมกันฉ่ำ บอกลิซ่าบริจาค 3 ล้าน ให้มูลนิธิกันจอมพลัง พร้อมแนบเว็บโป๊

จากที่ในกลุ่มเฟซบุ๊ก ข่าวกันจอมพลัง ได้มีการแชร์ข่าวปลอมที่ระบุว่า ลิซ่า Blackpink ประกาศบริจาคเงิน 3 ล้านให้กับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ พร้อมแนบลิงค์ซึ่งเป็นเว็บอนาจารนั้น

ล่าสุด น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือ สส.ไอซ์ จากพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวบอกว่า “จะบ้าตาย แชร์ข่าวปลอมกันฉ่ำ ทั้งๆที่ลิงค์ข่าวที่แปะเมื่อกดเข้าไปเป็นเวปอนาจาร ก็ยังแชร์กันอยู่เลย ซึ่งนอกจากแชร์กันในกลุ่มนี้แล้ว ตอนนี้คุณลุงคุณป้าจำนวนมาก เอาข่าวไปโพสหน้าเฟสตัวเองเพราะเชื่อว่าเป็นข่าวจริง แล้วคนก็เชื่อแชร์ต่อๆกันไปหลายหมื่นหลายแสน โดยไม่มีแหล่งที่มาและไม่มีใครเอ๊ะเลย เหมือนข่าวน้ำมะนาวโซดารักษามะเร็ง

ไอโอกองทัพ ไอโอพรรคการเมือง ที่เข้าไปปั่นข่าวปลอมสร้างคะแนนนิยมให้คนๆนึง จะเห็นหรือยังว่ามันสร้างความเสียหายแค่ไหน แล้วคนกลุ่มที่เชื่อข่าวที่ไม่มีแหล่งที่มาแบบนี้แหละ คือกลุ่มเดียวกับที่มีโอกาสเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ มีโอกาสถูกหลอกกดคลิ๊กเอาข้อมูลหรือหลอกลงทุนได้ง่ายมาก เจ้าของกลุ่มเป็นใคร จะไม่รับผิดชอบอะไรหน่อยหรอ

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของประทรวงดีอี มีไว้ทำไม ถ้าจะปล่อยให้ข่าวปลอมระบาดและทำร้ายวิจารณญาณคนไทยขนาดนี้
เอาจริงๆ คุณพ่อคุณแม่ใครแชร์อะไรแบบนี้ คุณต้องรีบดูแลแล้วนะ แค่สายเดียวของแก๊งคอลเซนเตอร์ หมดตัวได้เลยนะ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จุดจอดรถถวายความอาลัย บันเทิง

แนะนำจุดจอดรถประชาชน ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยความอาลัย

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

58 นาที ที่แล้ว
บุหรี่ไฟฟ้า มะเร็งปอด ข่าว

คอมเมนต์เดือด! สาวโพสต์เล่าสามีป่วยมะเร็งปอดระยะ 4 ชี้บุหรี่ไฟฟ้าตัวแปร 8 ปีก่อนลาโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อ่านถ้อยคำแถลง ไทย-กัมพูชา เซ็นปฏิญญาร่วม ปูทางสู่สันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฟร์บวร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.ไอซ์ จี้กระทรวงดีอีทำงาน กลุ่มข่าวกันจอมพลัง ปั่นข่าวปลอม ลิซ่าบริจาค 3 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอสตัน วิลล่า พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศขอให้สถานศึกษา งดจัดงานรื่นเริง 1 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไทย-เขมร เซ็นข้อตกลงสันติภาพ เน้นข้อตกลง 4 ข้อ ยังไม่มีเปิดด่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ข้อปฏิบัติ “เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ” สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีเดินทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีพลาออกประธานมูลนิธิกันจอมพลังทำไม ข่าว

จัดหนัก เส้นเงินลับมูลนิธิช่วยสู้ น็อกปธ.ตัวจริง ถ้าอีฟลาออกวันนี้ กัน จอมพลัง งานเข้าแน่ !

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

NARIT คาดลูกไฟกลางดึก ส่งเสียงระเบิดบนท้องฟ้า เป็นดาวตกชนิดระเบิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดสาเหตุ ชาวบ้านเป็นลมหมดสติ นอนเรียงรายกลางถนน หลังทานหมูกระทะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนภัยสายปิ้งย่าง! ผู้ป่วย 4 รายนอนหมดหมดสติกลางถนน หลังกินหมูกระทะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรรชัยผึ้งต่อย บันเทิง

คนรู้-รู้เลย กรรชัย หลุดโพสต์ปฐมพยาบาลเมื่อผึ้งต่อย! อ.เจษฎ์ โร่ถามอาการ เหตุตามข่าวไม่ทัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่องรายชื่อ 4 แคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ แทนที่ “แพทองธาร”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เดินทางถึงมาเลเซียแล้ว เตรียมเป็นสักขีพยาน ไทย-กัมพูชา ลงนามสันติภาพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รฟม. จัด MRT สี่สาย ให้บริการประชาชน ถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืน ข่าวกีฬา

ชำแหละแข้งหงส์ หลังพ่ายเบรนท์ฟอร์ด 2-3 แพ้ 4 นัดรวดในลีก “เวิร์ตซ์-ซาลาห์” ยังน่าห่วง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ก่อนหารือ “ทรัมป์” ช่วงเที่ยง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมาคมโฆษณาดิจิทัล ออก 6 แนวทางปฏิบัติ ช่วงไว้อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ยองแจ GOT7 ติดริบบิ้นระหว่างแสดงคอนเสิร์ต ร่วมอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน ให้ความเชื่อมั่น “ลงนามสันติภาพ 4 ข้อ” ไม่ทำไทยเสียเปรียบแม้แต่ข้อเดียว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 13:15 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 13:15 น.
193
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จุดจอดรถถวายความอาลัย

แนะนำจุดจอดรถประชาชน ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568

เรอัล มาดริด พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568

อ่านถ้อยคำแถลง ไทย-กัมพูชา เซ็นปฏิญญาร่วม ปูทางสู่สันติภาพ

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568

เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฟร์บวร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568
Back to top button