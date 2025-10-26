ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

แอสตัน วิลล่า พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 13:15 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 16:06 น.
65

26 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม วิลล่า พาร์ค คู่ระหว่าง แอสตัน วิลล่า พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แอสตัน วิลล่า VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แอสตัน วิลล่า VS แมนซิตี้
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น.
  • สนาม : วิลล่า พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester City

วิเคราะห์บอล แอสตัน วิลล่า – แมนซิตี้

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แอสตัน วิลล่า

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงห์ผยอง ของกุนซือ อูไน เอเมรี่ จะยังไม่มีชื่อของ ยูริ ตีเลอมันส์, อันเดรส การ์เซีย และ ลูก้าส์ ดีญ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, เอชรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น แดนกลางเป็น อมาดู โอนาน่า, บูบาการ์ กามาร่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ดอนเยลล์ มาเลน, มอร์แกน โรเจอร์ส, จอห์น แม็คกินน์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โอลลี่ วัตกิ้นส์

Credit : Aston Villa FC

แมนฯ ซิตี้

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ โรดรี้ กับ อับดูโคดีร์ คูซานอฟ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแจ้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ออสการ์ บ็อบบ์, ฟิล โฟเด้น, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แอสตัน วิลล่า VS แมนซิตี้

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 22/04/25 แมนซิตี้ 2-1 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/12/24 แอสตัน วิลล่า 2-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/04/24 แมนซิตี้ 4-1 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/12/23 แอสตัน วิลล่า 1-0 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 12/02/23 แมนซิตี้ 3-1 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แอสตัน วิลล่า

  • 23/10/25 แพ้ โก อเฮด อีเกิลส์ 1-2 (ยูโรป้า ลีก)
  • 19/10/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 02/10/25 ชนะ เฟเยนูร์ด 2-0 (ยูโรป้า ลีก)
  • 28/09/25 ชนะ ฟูแล่ม 3-1 (พรีเมียร์ลีก)

แมนฯ ซิตี้

  • 21/10/25 ชนะ บียาร์เรอัล 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/10/25 เสมอ โมนาโก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 5-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Aston Villa FC

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – แมตตี้ แคช, เอชรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น – อมาดู โอนาน่า, บูบาการ์ กามาร่า – ดอนเยลล์ มาเลน, มอร์แกน โรเจอร์ส, จอห์น แม็คกินน์ – โอลลี่ วัตกิ้นส์

แมนฯ ซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ – ออสการ์ บ็อบบ์, ฟิล โฟเด้น, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แอสตัน วิลล่า 1-3 แมนซิตี้

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จุดจอดรถถวายความอาลัย บันเทิง

แนะนำจุดจอดรถประชาชน ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยความอาลัย

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

57 นาที ที่แล้ว
บุหรี่ไฟฟ้า มะเร็งปอด ข่าว

คอมเมนต์เดือด! สาวโพสต์เล่าสามีป่วยมะเร็งปอดระยะ 4 ชี้บุหรี่ไฟฟ้าตัวแปร 8 ปีก่อนลาโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อ่านถ้อยคำแถลง ไทย-กัมพูชา เซ็นปฏิญญาร่วม ปูทางสู่สันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฟร์บวร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.ไอซ์ จี้กระทรวงดีอีทำงาน กลุ่มข่าวกันจอมพลัง ปั่นข่าวปลอม ลิซ่าบริจาค 3 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอสตัน วิลล่า พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศขอให้สถานศึกษา งดจัดงานรื่นเริง 1 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไทย-เขมร เซ็นข้อตกลงสันติภาพ เน้นข้อตกลง 4 ข้อ ยังไม่มีเปิดด่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ข้อปฏิบัติ “เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ” สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีเดินทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีพลาออกประธานมูลนิธิกันจอมพลังทำไม ข่าว

จัดหนัก เส้นเงินลับมูลนิธิช่วยสู้ น็อกปธ.ตัวจริง ถ้าอีฟลาออกวันนี้ กัน จอมพลัง งานเข้าแน่ !

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

NARIT คาดลูกไฟกลางดึก ส่งเสียงระเบิดบนท้องฟ้า เป็นดาวตกชนิดระเบิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดสาเหตุ ชาวบ้านเป็นลมหมดสติ นอนเรียงรายกลางถนน หลังทานหมูกระทะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนภัยสายปิ้งย่าง! ผู้ป่วย 4 รายนอนหมดหมดสติกลางถนน หลังกินหมูกระทะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรรชัยผึ้งต่อย บันเทิง

คนรู้-รู้เลย กรรชัย หลุดโพสต์ปฐมพยาบาลเมื่อผึ้งต่อย! อ.เจษฎ์ โร่ถามอาการ เหตุตามข่าวไม่ทัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่องรายชื่อ 4 แคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ แทนที่ “แพทองธาร”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เดินทางถึงมาเลเซียแล้ว เตรียมเป็นสักขีพยาน ไทย-กัมพูชา ลงนามสันติภาพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รฟม. จัด MRT สี่สาย ให้บริการประชาชน ถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืน ข่าวกีฬา

ชำแหละแข้งหงส์ หลังพ่ายเบรนท์ฟอร์ด 2-3 แพ้ 4 นัดรวดในลีก “เวิร์ตซ์-ซาลาห์” ยังน่าห่วง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ก่อนหารือ “ทรัมป์” ช่วงเที่ยง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมาคมโฆษณาดิจิทัล ออก 6 แนวทางปฏิบัติ ช่วงไว้อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ยองแจ GOT7 ติดริบบิ้นระหว่างแสดงคอนเสิร์ต ร่วมอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน ให้ความเชื่อมั่น “ลงนามสันติภาพ 4 ข้อ” ไม่ทำไทยเสียเปรียบแม้แต่ข้อเดียว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 13:15 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 16:06 น.
65
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จุดจอดรถถวายความอาลัย

แนะนำจุดจอดรถประชาชน ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568

ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยความอาลัย

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568
บุหรี่ไฟฟ้า มะเร็งปอด

คอมเมนต์เดือด! สาวโพสต์เล่าสามีป่วยมะเร็งปอดระยะ 4 ชี้บุหรี่ไฟฟ้าตัวแปร 8 ปีก่อนลาโลก

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568

อ่านถ้อยคำแถลง ไทย-กัมพูชา เซ็นปฏิญญาร่วม ปูทางสู่สันติภาพ

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568
Back to top button