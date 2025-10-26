แอสตัน วิลล่า พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68
26 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม วิลล่า พาร์ค คู่ระหว่าง แอสตัน วิลล่า พบ แมนซิตี้ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แอสตัน วิลล่า VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : แอสตัน วิลล่า VS แมนซิตี้
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น.
- สนาม : วิลล่า พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แอสตัน วิลล่า – แมนซิตี้
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แอสตัน วิลล่า
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงห์ผยอง ของกุนซือ อูไน เอเมรี่ จะยังไม่มีชื่อของ ยูริ ตีเลอมันส์, อันเดรส การ์เซีย และ ลูก้าส์ ดีญ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ พร้อมกองหลัง 4 คน แมตตี้ แคช, เอชรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น แดนกลางเป็น อมาดู โอนาน่า, บูบาการ์ กามาร่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ดอนเยลล์ มาเลน, มอร์แกน โรเจอร์ส, จอห์น แม็คกินน์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โอลลี่ วัตกิ้นส์
แมนฯ ซิตี้
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ โรดรี้ กับ อับดูโคดีร์ คูซานอฟ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแจ้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ออสการ์ บ็อบบ์, ฟิล โฟเด้น, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แอสตัน วิลล่า VS แมนซิตี้
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 22/04/25 แมนซิตี้ 2-1 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
- 21/12/24 แอสตัน วิลล่า 2-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 03/04/24 แมนซิตี้ 4-1 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
- 06/12/23 แอสตัน วิลล่า 1-0 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 12/02/23 แมนซิตี้ 3-1 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แอสตัน วิลล่า
- 23/10/25 แพ้ โก อเฮด อีเกิลส์ 1-2 (ยูโรป้า ลีก)
- 19/10/25 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/10/25 ชนะ เฟเยนูร์ด 2-0 (ยูโรป้า ลีก)
- 28/09/25 ชนะ ฟูแล่ม 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
แมนฯ ซิตี้
- 21/10/25 ชนะ บียาร์เรอัล 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/10/25 เสมอ โมนาโก 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 5-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : เอมิเลียโน่ มาร์ติเนซ (GK) – แมตตี้ แคช, เอชรี่ คอนซ่า, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น – อมาดู โอนาน่า, บูบาการ์ กามาร่า – ดอนเยลล์ มาเลน, มอร์แกน โรเจอร์ส, จอห์น แม็คกินน์ – โอลลี่ วัตกิ้นส์
แมนฯ ซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล, นิโก้ โอไรลี่ย์ – นิโก้ กอนซาเลซ – ออสการ์ บ็อบบ์, ฟิล โฟเด้น, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แอสตัน วิลล่า 1-3 แมนซิตี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: