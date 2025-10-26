“กัน จอมพลัง” โพสต์ภาพอยู่กับลูกสาว หลังประกาศพักบทบาทลงพื้นที่
กัน จอมพลัง โพสต์ภาพอยู่กับลูกสาว หลังประกาศพักบทบาท เผยเหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้รู้ว่ายังมีคนรักตนอีกมาก ทุกคนเป็นมิตรแท้
นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเป็นภาพของตนเองและน้องหมี่เกี๊ยวบุตรสาว พร้อมเขียนข้อความระบุว่า “ยังทันกับเวลาที่หายไป” ก่อนเขียนต่อว่า “ครั้งแรกที่หมี่เกี๊ยวมากอดป๊ะป๋าจากด้านหลังแล้วขอให้ถ่ายรูปวันนี้ได้อยู่กับหมี่เกี๊ยวและได้อยู่กับ FC ทุกคนจริงๆอาจจะมีหลายคนหายไปจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ก็มีคนที่รักผมอีกมากมายที่ยังคงอยู่ด้วยกันเวลาวันนี้พิสูจน์แล้วว่าทุกคนคือมิตรแท้ของผมครับ”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ กัน จอมพลัง ให้สัมภาษณ์ว่า “ผมสละเวลากับลูกมามาก เวลาที่ผมอยู่กับลูกแทบไม่มี วันนี้ถามว่าจะมีสักกี่คนที่ทำแบบผม เชื่อว่าคงมี แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่เอาเวลาครอบครัวมาเสียสละให้กับสังคม”
“ยอมรับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำผิดพลาดกับครอบครัว ที่ไม่เคยมีเวลาให้ แต่พวกเขาก็ไม่เคยห้ามในการช่วยสังคม ผมจึงจะนำเวลาที่พักตรงนี้ไปให้ครอบครัว หมี่เกี๊ยวลูก วันนี้ปะป๊าไม่รู้ว่าหนูจะรู้ ในสิ่งที่ปะป๊าทำไหม แต่สักวันที่หนูโตขึ้นหนูจะภูมิใจในตัวปะป๊าและสิ่งที่ปะป๊าทำ การทำความดีมันยาก และในระหว่างทางอาจจะมีอุปสรรค แต่หนูจะรู้ว่ามีคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำ ถ้าหนูจะเดินทางเดียวกับปะป๊าหนูจะต้องแข็งแกร่งมากกว่าปะป๊า”
