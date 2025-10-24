ไอซ์ รักชนก จี้ถาม ‘ธรรมนัส’ รมว.เกษตร คุมปราบสแกมเมอร์ ลั่น มีความรู้อะไร
ไอซ์ รักชนก จี้ถาม นายกฯ อนุทิน ตั้ง ‘ธรรมนัส พรหมเผ่า’ คุมปราบสแกมเมอร์ ซัดแรง รมว.เกษตรฯ มีความเชี่ยวชาญอะไร เลือกคนเหมาะกับงานหรือไม่?
ดูเหมือนเรื่องราวจะไม่จบลงง่าย ๆ หลังจากที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส. กทม. พรรคประชาชน ออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นเงินบริจาคของมูลนิธิ กัน จอมพลัง ช่วยสู้ รวมทั้งเรื่องความสัมพันธ์กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากในเอกสารการก่อตั้งมูลนิธิของ กัน จอมพลัง เผยว่า หากล้มเลิกมูลนิธิไป ทรัพย์จะตกไปอยู่ในมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ทำให้หลายคนสงสัยว่ามีการปกปิดข้อมูลหรือไม่โปร่งมใสหรือไม่
วันนี้ (24 ตุลาคม 2568) ไอซ์ รักชนก ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork เกี่ยวกับการตั้ง ร.อ.ธรรมนัส นั่งเป็นประธานปราบค้ามนุษย์และสแกมเมอร์ ระบุว่า “นี่อาจเป็นเหตุผลว่า ทำไมประเทศไทยของเราถึงไม่สามารถจัดการปัญหา การค้ามนุษย์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และสแกมเมอร์ ได้สักที..ก็รัฐบาลดันเอาคนที่เกี่ยวข้องและเชี่ยวชาญ..ด้านการเกษตร!! เอารัฐมนตรีกระทรวงเกษตร มานั่งหัวโต๊ะปราบสแกมเมอร์!! รัฐบาลอนุทิน เลือกคนที่ไม่เหมาะกับงานและค้านสายตาประชาชนมาทำงานในตำแหน่งที่มันไม่เหมาะสม หรือว่าคุณอนุทินจะบอกว่าเลือกตามความเหมาะสมกับงานก็เถียงมาได้ #อย่าแพ้เสียงในหัว”
พร้อมกันนั้นยังคอมเมนต์ใต้ภาพว่า “เอาคนเชี่ยวชาญเกษตร อยู่กระทรวงเกษตรมาทุกยุคทุกสมัย มาปราบสแกมเมอร์!!!
#อย่าแพ้เสียงในหัว”
ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ได้โพสต์ภาพที่ ร.อ.ธรรมนัส ได้นั่งเก้าอี้เป็นประธานปราบค้ามนุษย์และสแกมเมอร์ เผยว่า “เฟคนิวส์ไหม ไม่น่าใช่ รายงานโดยข่าว 3 มิติ ช่อง 3 นี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยของเราไม่สามารถที่จะปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาคอลเซนเตอร์ แก๊งสแกมเมอร์ หรือ กวาดล้างขบวนการในการฟอกเงิน รวมถึงจัดการปัญหายาเสพติดได้สำเร็จสักที เพราะขนาดรัฐบาลของคุณอนุทินยังตั้งเอาคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญในด้านการเกษตร มาดูแลเรื่องค้ามนุษย์ คือถ้านับว่า put the man in the right job (เลือกคนให้เหมาะสมกับงาน) คุณธรรมนัสมีประวัติมีประวัติการทำงานมาอย่างยาวนานว่าเชี่ยวชาญเรื่องการเกษตร ปัจจุบันก็เป็นรมว.เกษตร แต่รัฐบาลเอาคนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรไปนั่งเป็นประธานปราบการค้ามนุษย์-สแกมเมอร์
ดิฉันคิดว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องตั้งคำถามแล้วว่า คุณธรรมนัสมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญอะไรใด ๆ หรือไม่ ในการที่จะมานั่งเป็นประธานปราบปัญหาดังกล่าว ทุกคนต้องตั้งคำถามว่าคุณอนุทินเลือกคนเหมาะสมกับงานหรือไม่ คุณอนุทินอาจจะมาตอบก็ได้นะคะว่าเลือกเหมาะแล้ว ประชาชนก็จะได้รู้ ๆ กันไป”
