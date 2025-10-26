เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฟร์บวร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

ข่าวกีฬาฟุตบอล

26 ตุลาคม 2568 เวลา 21.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล บุนเดสลีกา ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ไบ อารีน่า ระหว่าง เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฟร์บวร์ก The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด บุนเดสลีกา เลเวอร์คูเซ่น VS ไฟร์บวร์ก ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : บุนเดสลีกา 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : เลเวอร์คูเซ่น VS ไฟร์บวร์ก
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 21.30 น.
  • สนาม : ไบ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3

วิเคราะห์บอล เลเวอร์คูเซ่น – ไฟร์บวร์ก

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพห้างยา ของกุนซือ แคสเปอร์ ฮูลมันด์ จะยังไม่สามารถใช้งาน เอเซเกล ปาลาซิออส, โรแบร์ท อันดริช และ เอ็กเซล เทปเป้ ที่ยังมีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย มาร์ค เฟล็คเค่น, เฌอนูเอล เบโลเซียน, โลอิก บาเด้, เอ็ดม็องด์ ตัปโซบา, ลูกัส บาซเกซ, อเล็กซ์ การ์เซีย, โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ กรีมัลโด้, เออร์เนสต์ โปกู, มาลิค ทิลล์แมน, คริสเตียน มิเชล โคฟาเน่

Credit @bayer04_en

ไฟร์บวร์ก

ในขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ ยูเลี่ยน ชูสเตอร์ จะยังไม่สามารถใช้งาน ดาวิด คเยเรห์ และ ซีรีอัค อีเรีย ที่ยังมีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้นำทัพมาโดย โนอาห์ อาตูโบลู, ลูคืน คืบเลอร์, มัทธิอัส กินเทอร์, ฟิลิปป์ ลีนฮาร์ต, ฟิลิป เทรอู – มาริโอ เอ็กเกชไตน์, พาทริค ออสเตอร์ฮาเก้, นิคลาส เบสเท่อ, โยฮัน มานซัมบี้, วินเชนโซ่ กรีโฟ่, จูเนียร์ อดามู

Credit @scfreiburg

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เลเวอร์คูเซ่น – ไฟร์บวร์ก

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 04/05/2025 ไฟร์บวร์ก 2-2 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
  • 21/12/2024 เลเวอร์คูเซ่น 5-1 ไฟร์บวร์ก (บุนเดสลีกา)
  • 17/03/2024 ไฟร์บวร์ก 2-3 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)
  • 29/10/2023 เลเวอร์คูเซ่น 2-1 ไฟร์บวร์ก (บุนเดสลีกา)
  • 26/02/2023 ไฟร์บวร์ก 1-1 เลเวอร์คูเซ่น (บุนเดสลีกา)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น

  • 21/10/2025 แพ้ เปแอสเช 2-7 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก)
  • 18/10/2025 ชนะ ไมนซ์ 4-3 (บุนเดสลีกา)
  • 04/10/2025 ชนะ อูนิโอน เบอร์ลิน 2-0 (บุนเดสลีกา)
  • 01/10/2025 เสมอ พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น 1-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก)
  • 27/09/2025 ชนะ ซังต์.เพาลี 2-1 (บุนเดสลีกา)

ไฟร์บวร์ก

  • 23/10/2025 ชนะ อูเทร็คท์ 2-0 (ยูฟ่า ยูโรปาลีก)
  • 19/10/2025 เสมอ แฟรงค์เฟิร์ต 2-2 (บุนเดสลีกา)
  • 06/10/2025 เสมอ มึนเช่นกลัดบัค 0-0 (บุนเดสลีกา)
  • 28/09/2025 เสมอ ฮอฟเฟนไฮม์ 1-1 (บุนเดสลีกา)
  • 24/09/2025 ชนะ บาเซิ่ล 2-1 (ยูฟ่า ยูโรปาลีก)

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เลเวอร์คูเซ่น (3-4-2-1) : มาร์ค เฟล็คเค่น (GK) เฌอนูเอล เบโลเซียน, โลอิก บาเด้, เอ็ดม็องด์ ตัปโซบา – ลูกัส บาซเกซ, อเล็กซ์ การ์เซีย, โรเบิร์ต อันดริช, อเล็กซ์ กรีมัลโด้ – เออร์เนสต์ โปกู, มาลิค ทิลล์แมน – คริสเตียน มิเชล โคฟาเน่

ไฟรบวร์ก (4-2-3-1) : โนอาห์ อาตูโบลู – ลูคืน คืบเลอร์, มัทธิอัส กินเทอร์, ฟิลิปป์ ลีนฮาร์ต, ฟิลิป เทรอู – มาริโอ เอ็กเกชไตน์, พาทริค ออสเตอร์ฮาเก้ – นิคลาส เบสเท่อ, โยฮัน มานซัมบี้, วินเชนโซ่ กรีโฟ่ – จูเนียร์ อดามู

Thaiger ฟันธง ฟุตบอล บุนเดสลีกา

เลเวอร์คูเซ่น 2-1 ไฟร์บวร์ก

