อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 13:00 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 15:39 น.
26 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม คู่ระหว่าง อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอล VS พาเลซ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS คริสตัล พาเลซ
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น.
  • สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX

วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – คริสตัล พาเลซ

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ มาร์ติน โอเดการ์ด, ไค ฮาแวร์ตซ์, โนนี่ มาดูเอเก้ และ กาเบรียล เชซุส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เปียโร่ ฮินคาปิเอ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น เอเบเรชี่ เอเซ่, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย บูกาโย่ ซาก้า, เลอันโดร ทรอสซาร์ และ วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

คริสตัล พาเลซ

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โอลิเวอร์ กราสเนอร์ จะยังไม่มีชื่อของ ชีค ดูคูเร่, ชาดี ริอาด และ คาเลบ ปอร์ฮา ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดีน เฮนเดอร์สัน พร้อมกองหลัง 3 คน คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี แดนกลางเป็น ดาเนี่ยล มูญอซ, อดัม วาร์ตัน, ไดติ คามาดะ, ไทริค มิตเชลล์ แนวรุกนำทัพโดย อิสไมล่า ซาร์, เยเรมี่ ปิโน่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า

Credit : Crystal Palace Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS คริสตัล พาเลซ

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 23/04/25 อาร์เซนอล 2-2 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/12/24 คริสตัล พาเลซ 1-5 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/12/24 อาร์เซนอล 3-2 คริสตัล พาเลซ (คาราบาว คัพ)
  • 20/01/24 อาร์เซนอล 5-0 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/08/23 คริสตัล พาเลซ 0-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล

  • 21/10/25 ชนะ แอต.มาดริด 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/10/25 ชนะ โอลิมเปียกอส 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 28/09/25 ชนะ นิวคาสเซิล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)

คริสตัล พาเลซ

  • 23/10/25 แพ้ เออีเค ลาร์นาก้า 0-1 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
  • 18/10/25 เสมอ บอร์นมัธ 3-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/10/25 ชนะ ดินาโม เคียฟ 2-0 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Arsenal

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

อาร์เซนอล (4-3-3) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – เอเบเรชี่ เอเซ่, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคล ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, วิคตอร์ โยเคเรส, เลอันโดร ทรอสซาร์

คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : ดีน เฮนเดอร์สัน (GK) – คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี – ดาเนี่ยล มูญอซ, อดัม วาร์ตัน, ไดติ คามาดะ, ไทริค มิตเชลล์ – อิสไมล่า ซาร์, เยเรมี่ ปิโน่ – ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า

Credit : Crystal Palace Football Club

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

อาร์เซนอล 3-1 คริสตัล พาเลซ

 

