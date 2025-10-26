อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68
26 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม คู่ระหว่าง อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก อาร์เซนอล VS พาเลซ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : อาร์เซนอล VS คริสตัล พาเลซ
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น.
- สนาม : เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล อาร์เซนอล – คริสตัล พาเลซ
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปืนใหญ่ ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ มาร์ติน โอเดการ์ด, ไค ฮาแวร์ตซ์, โนนี่ มาดูเอเก้ และ กาเบรียล เชซุส ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เปียโร่ ฮินคาปิเอ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น เอเบเรชี่ เอเซ่, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย บูกาโย่ ซาก้า, เลอันโดร ทรอสซาร์ และ วิคตอร์ โยเคเรส
คริสตัล พาเลซ
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โอลิเวอร์ กราสเนอร์ จะยังไม่มีชื่อของ ชีค ดูคูเร่, ชาดี ริอาด และ คาเลบ ปอร์ฮา ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดีน เฮนเดอร์สัน พร้อมกองหลัง 3 คน คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี แดนกลางเป็น ดาเนี่ยล มูญอซ, อดัม วาร์ตัน, ไดติ คามาดะ, ไทริค มิตเชลล์ แนวรุกนำทัพโดย อิสไมล่า ซาร์, เยเรมี่ ปิโน่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ อาร์เซนอล VS คริสตัล พาเลซ
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 23/04/25 อาร์เซนอล 2-2 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
- 21/12/24 คริสตัล พาเลซ 1-5 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 18/12/24 อาร์เซนอล 3-2 คริสตัล พาเลซ (คาราบาว คัพ)
- 20/01/24 อาร์เซนอล 5-0 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
- 21/08/23 คริสตัล พาเลซ 0-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล
- 21/10/25 ชนะ แอต.มาดริด 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/10/25 ชนะ โอลิมเปียกอส 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 28/09/25 ชนะ นิวคาสเซิล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
คริสตัล พาเลซ
- 23/10/25 แพ้ เออีเค ลาร์นาก้า 0-1 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
- 18/10/25 เสมอ บอร์นมัธ 3-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/10/25 ชนะ ดินาโม เคียฟ 2-0 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อาร์เซนอล (4-3-3) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – เอเบเรชี่ เอเซ่, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคล ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, วิคตอร์ โยเคเรส, เลอันโดร ทรอสซาร์
คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : ดีน เฮนเดอร์สัน (GK) – คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี – ดาเนี่ยล มูญอซ, อดัม วาร์ตัน, ไดติ คามาดะ, ไทริค มิตเชลล์ – อิสไมล่า ซาร์, เยเรมี่ ปิโน่ – ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
อาร์เซนอล 3-1 คริสตัล พาเลซ
