กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศขอให้สถานศึกษา งดจัดงานรื่นเริง 1 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 12:59 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 12:59 น.
183

กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศขอให้สถานศึกษาในสังกัด งดจัดงานรื่นเริงทุกประเภท 1 ปี และให้ข้าราชการครูไว้ทุกข์ 1 ปี

กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศ ระบุว่า ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี “แจ้งว่าสำนักพระราชวังมีประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 21.21 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93 รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏ ท้ายหนังสือฉบับนี้ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

1. ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี
3. ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่ง งดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี
4. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่พระราชกรณียกิจ บนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงาน และให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

