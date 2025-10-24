ตำรวจแห่งชาติ ไม่นิ่งนอนใจ ปมรายงาน ปชช.เกาหลีถูกลักพาตัวที่ไทย 11 คน
ตำรวจแห่งชาติ ไม่นิ่งนอนใจ ปมรายงาน ปชช.เกาหลีใต้ ปีนี้ถูกลักพาตัวที่ไทย 11 คน กำลังตรวจสอบ ยืนยันมีมีมาตรการดูแลความปลอดภัย
จากกรณีที่ สำนักข่าว เดอะโคเรียเฮรัลด์ รายงานว่า จากข้อมูลที่ทางกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้เสนอพบว่าจำนวนชาวเกาหลีใต้ที่ถูกลักพาตัวในประเทศไทยในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 11 คน จากสถิติพบว่าในปี 2564 ไม่มีผู้ถูกลักพาตัว, 2565 มีผู้ถูกลักพาตัว 1 ราย, 2566 และ 2567 มีผู้ถูกลักพาตัวปีละ 5 รายนั้น
ล่าสุด พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณีสื่อเกาหลีใต้ เสนอข่าวอ้างว่ามีชาวเกาหลี 11 คน ถูกลักพาตัวในประเทศไทย ว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ขณะนี้เป็นเพียงการรายงานข่าวของสื่อฯ เท่านั้น อย่างไรก็ตามตำรวจไทยและตำรวจเกาหลีใต้มีความสัมพันธ์อันดี และมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง
โดยยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจ และมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวตกเป็นเหยื่อของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ
