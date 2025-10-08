ทีม ‘สารวัตรแจ๊ะ’ ล่ำบึ้ก ล่อจับหมอเถื่อน ฉีดยาไอซ์ให้กลุ่มเกย์ ระทึกเกือบโดนล่อเอง
ตำรวจวางแผนล่อซื้อ หมอกอล์ฟ หมอเถื่อนได้ทุกฟิวส์ รับจ้างฉีดยาไอซ์ปลุกอารมณ์ทางเพศในกลุ่มชายรักชาย เปิดนาทีระทึกในม่านรูดของสายลับหนุ่มที่ต้องเอาตัวรอดก่อนรวบตัวคนร้ายได้สำเร็จ
เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict เล่ารายละเอียดคดีเด็ด เจ้าหน้าที่ตำรวจทีม สารวัตรแจ๊ะ CIB บุกรวบตัวหมอเถื่อน คาม่านรูดย่านคลองตัน หลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมรับจ้างฉีดยาไอซ์ให้กับกลุ่มชายรักชายที่ต้องการใช้สารเสพติดขณะมีเพศสัมพันธ์ ระหว่างปฏิบัติการเพื่อชาติ เต็มไปด้วยความระทึก เพราะสายลับเกือบถูกลวงให้มีเพศสัมพันธ์กับนกต่อ
การวางแผนล่อซื้อ หลังหลังตำรวจได้รับเบาะแสเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่อุปโลกน์ตัวเป็นหมอ ตระเวนรับจ้างฉีดยาเสพติด (ยาไอซ์) ให้กับลูกค้าในกลุ่มเกย์ ชุดสืบสวนจึงวางแผนล่อซื้อ โดยคัดเลือกเจ้าหน้าที่สืบสวนหนุ่มร่างกำยำไปปฏิบัติภารกิจเป็นสายลับ
เจ้าหน้าที่สายลับได้ติดต่อเป้าหมายไป โดยปลอมตัวเป็นลูกค้าชายรักชายที่ต้องการ “อัพยา” เพื่อมีเพศสัมพันธ์ หมอเถื่อนรายนี้ตอบตกลงรับงานทันที แต่กลับยื่นเงื่อนไขสุดแปลก โดยบอกว่าจะพาเพื่อนชายที่เป็นเกย์รุกไปด้วย และขอร่วมมีเพศสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย
แม้จะเป็นเงื่อนไขที่เสี่ยงอันตราย แต่เพื่อต้องการจับกุมคนร้ายให้ได้คาหนังคาเขา เจ้าหน้าที่สายลับจึงตอบตกลงไป ท่ามกลางการวางแผนคุ้มกันอย่างรัดกุมของทีมตำรวจ เพื่อป้องกันไม่ให้สายลับตกอยู่ในอันตราย
นาทีระทึกในม่านรูด คนร้ายนัดหมายให้สายลับไปพบที่โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งในย่านคลองตัน เมื่อเจ้าหน้าที่สายลับเข้าไปในห้องตามนัด ก็ต้องตกใจเมื่อพบชายฉกรรจ์ร่างใหญ่ กล้ามเนื้อเป็นมัด มีรอยแผลเป็นเต็มตัว นุ่งผ้าเช็ดตัวเพียงผืนเดียวนอนรออยู่บนเตียง
ชายคนดังกล่าวพยายามชวนสายลับให้มีเพศสัมพันธ์กันก่อน อ้างว่าเพื่อรอหมอเถื่อนที่กำลังจะมาถึง เจ้าหน้าที่สายลับพยายามหาทางถ่วงเวลา ทำทีเป็นถอดเสื้อผ้าช้าๆ เพื่อรอให้เป้าหมายตัวจริงปรากฏตัว
เวลาผ่านไปอย่างตึงเครียดประมาณ 10 นาที หมอเถื่อนตัวจริงก็เดินทางมาถึงห้องพร้อมยาไอซ์กับอุปกรณ์ในมือ ก่อนจะบอกให้สายลับเริ่มมีเพศสัมพันธ์กับชายที่รออยู่ได้เลย เดี๋ยวตนจะฉีดยาให้
เมื่อเป้าหมายและของกลางปรากฏครบถ้วน เจ้าหน้าที่สายลับจึงไม่รอช้า แสดงตัวเข้าจับกุมหมอเถื่อนทันที ท่ามกลางความตกใจของคนร้าย โชคดีจบลงด้วย เจ้าหน้าที่สายลับปลอดภัย ไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางเป็นยาเสพติดและอุปกรณ์การเสพได้จำนวนหนึ่ง แต่สิ่งที่น่าตกใจคือโทรศัพท์มือถือของหมอเถื่อนที่เต็มไปด้วยคลิปวิดีโอลามกอนาจารจำนวนมาก ซึ่งมีลักษณะวิปริตอย่างหนัก จนทำให้เจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนที่เปิดดูถึงกับอาเจียนออกมา
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำในคดียาเสพติด แต่ไม่สามารถหางานทำได้ จึงหันมาค้ายาอีกครั้ง ต่อมาเมื่อท่องโลกโซเชียลก็พบว่ากลุ่มชายรักชายนิยมใช้ยาเสพติดขณะมีเพศสัมพันธ์กันเป็นจำนวนมาก จึงเกิดความคิดอุปโลกน์ตัวเองเป็นหมอ รับจ้างฉีดยาไอซ์ให้ลูกค้าถึงที่ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนสูง แต่เงินที่ได้มาทั้งหมดก็นำไปเล่นพนันออนไลน์จนหมดตัว เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
