พูดถึงใคร? เบียร์ เดอะวอยซ์ ลั่น วันนึงอาจถึงคราวตัวเอง ก่อนเฉลยประโยคนี้

เกิดอะไรขึ้น? เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์ปริศนา ‘วันนี้เป็นคราวของคนอื่น วันนึงอาจถึงคราวตัวเอง’ แฟนคลับสงสัยเมนต์สนั่น หมายถึงใคร ก่อนเฉลย ‘หมายถึงอาจจะจรวย-มีความสุขบ้าง’
ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตต่อมเผือกกระตุกอีกครั้ง หลังนักร้องสาวเสียงใส เบียร์ เดอะวอยซ์ หรือ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล ได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่มีความหมายชวนให้ขบคิด ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Bizcuitbeer จนหลายคนสงสัยว่าเธอกำลังต้องการสื่อถึงสิ่งใด
เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 23 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา สาวเบียร์ได้โพสต์ข้อความบนพื้นหลังสีเข้ม ระบุว่า “วันนี้อาจจะเป็นคราวของคนอื่น ไม่แน่วันนึงอาจจะถึงคราวของตัวเองก็ได้นะ” ข้อความดังกล่าวสร้างความสงสัยให้กับผู้ที่ติดตามเป็นอย่างมากว่าเธอกำลังพูดถึงสถานการณ์ใดเป็นพิเศษหรือไม่ หรือเป็นเพียงข้อคิดเตือนสติทั่วไป
หลังจากที่โพสต์ไปไม่นาน เริ่มมีแฟน ๆ เข้ามาแสดงความคิดเห็น นักร้องสาวเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ของตนเองในเชิงติดตลกและต้องการพยายามอธิบายเพิ่มเติม “หมายถึงวันนึงเราก็อาจจะมีความสุข ร่ำรวยแบบเขาบ้างน่ะ อิอิ ทุกคนคิดอะไรหรอ” และ “เห้ย ๆ อวตารเริ่มมาแล้ว มันดิ้นทำไมเนี่ย ก็บอกว่าอย่าให้ถึงคราวเรารวยบ้างไง อะไรนิน้า”
นอกจากนี้ ชาวเน็ตยังเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า “น้องเบียร์ฉลาดโพสต์มาก คนที่เข้าใจ จะเข้าใจ ไม่ต้องอธิบายมาก“ และ “ถึงผมจะเป็นอาหวัง แต่คนนี้ผมแนะนำอย่าไปยุ่งกับเขาเลยครับ เขาไม่ได้อ่อนแบบกันจอมพลัง แล้วเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับคุณเบียร์เลย กลับกันคุณเบียร์เป็นคนแฉให้เขาเสียหน้าก่อน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ
- เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย หลังอีกฝ่ายประกาศถอนฟ้อง
- ยุติศึก หนุ่ม กรรชัย ถอนฟ้อง เบียร์ เดอะวอยซ์ ลั่น “ให้มันจบเถอะ”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: