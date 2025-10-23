ข่าวการเมือง

ถึงคิว “วิโรจน์” ฟาดข้อมูลเดือด ! มูลนิธิบางแห่ง เขาฟอกเงินกันอย่างไร ?

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 17:59 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 17:59 น.
106
แฟ้มภาพ

เดือดต่อ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร เปิดข้อมูลเด็ดชำแหละขั้นตอน “มูลนิธิบางแห่งเขาฟอกเงินกันอย่างไร” ท่ามกลางกระแสร้อน ไอซ์ รักชนก ไล่ตรวจสอบ มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ตกลงของใครแน่

วันนี้ (23 ต.ค.) นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ออกมาเคลื่อนไหวแตะปมร้อนเกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการ “ฟอกเงินในมูลนิธิบางแห่ง” โดยเนื้อหาใน @Wiroj Lakkhanaadisorn ระบุว่า การใช้มูลนิธิในการฟอกเงิน เกิดขึ้นกับมูลนิธิบางแห่ง โดยฉากหน้าใช้การเปิดรับบริจาค เป็นข้ออ้างในการอธิบายถึงแหล่งที่มาของเงินที่มูลนิธิใช้จ่าย แต่เบื้องหลังกลับมีเงินสีเทาก้อนมหึมาไหลเข้ามาที่มูลนิธิ จากนั้นมูลนิธิก็ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเกินจริง หรือทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเท็จ ระหว่างมูลนิธิ กับบริษัทเครือข่าย เพื่อผันเงินจากมูลนิธิไปสู่บริษัทเครือข่ายนั้น จากเงินสกปรก ก็จะถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นรายได้ของบริษัทนั้นทันที

ความเป็นจริง เงินที่มูลนิธิได้รับบริจาคมาอาจจะอยู่ในระดับน้อยกว่า เงินทั้งหมดที่ไหลทะลักเข้าสู่มูลนิธิก็ได้ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของมูลนิธิ อาจจะมากกว่าจำนวนเงินบริจาคอย่างมหาศาล แต่พอใครตั้งคำถามว่า เอาเงินที่ไหนมาซื้อ เอาเงินที่ไหนมาจ้าง ก็มักจะได้รับคำตอบว่า “ก็เอามาจากการเปิดรับบริจาคไง และส่วนใหญ่มาจากผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนาม”

พอคนขอให้เปิดเผย เงินที่มูลนิธิใช้ เพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับเงินที่ได้รับบริจาคมา เพื่อตรวจสอบว่าวงเงินที่ใช้จ่าย นั้นเกินกว่ายอดเงินบริจาค หรือไม่

มูลนิธิบางแห่งก็จะหยิบยกเอาการทำความดีมาเป็นเกราะป้องกันการตรวจสอบ และมักจะอ้างว่า ตนทำความดี ทำไมต้องมาถูกตรวจสอบ คนที่จะมาตรวจสอบนั้นทำความดีได้สักเศษเสี้ยวหนึ่งของตนแล้วหรือยัง จากนั้นก็จะปลุกระดมมวลชนให้มารุมประณามคนที่ตั้งคำถาม กับความโปร่งใสของมูลนิธิ

“นี่ล่ะครับกลไกการใช้มูลนิธิในการฟอกเงิน ที่เกิดขึ้นกับมูลนิธิบางแห่ง (ย้ำว่าบางแห่งเท่านั้น)” วิโรจน์ สส.ปชน.วัย 44 ปี ทิ้งท้าย.

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.พรรคประชาชน ยืนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่อาคารอนาคตใหม่
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร แถลงประเด็นเป็นนั่งร้านกับภูมิใจไทย / แฟ้มภาพ
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
ภาพจาก Wiroj Lakkhanaadisorn – วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร อภิปรายไม่ไว้วางในต่อหน้ารัฐสภา
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวการเมืองวันนี้ 23 ตุลาคม 2568 ตามติดประเด็นร้อยมูลนิธิกันจอมพลังของใคร ?

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสิงคโปร์ พิพากษาจำคุกชายจีน 6 วัน ตีก้นสาวกลางลิฟต์

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นายกอนุทิน ทำงานไม่มีวันหยุด ลุยเคลียร์แฟ้มเอกสาร แม้เป็นวันหยุด ปิยมหาราช

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วิจาณณ์ขรม แอปฯหาคู่ของ “หญิงมีสามี” ฮิตติดเทรนด์ในญี่ปุ่น ถูกติงหนุนให้คน “นอกใจ” คู่รัก

37 นาที ที่แล้ว
อดีตพระกาโตะประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน บันเทิง

อดีตพระกาโตะ ประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน แห่ชมเจ้าสาวสวยมาก

38 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 1/11/68 ปล่อยแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ให้ลุ้นโชคกันตั้งแต่ต้นเดือน Line News

เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 1/11/68 ปล่อยแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ให้ลุ้นโชคกันตั้งแต่ต้นเดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ ปอร์โต้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว “วิโรจน์” ฟาดข้อมูลเดือด ! มูลนิธิบางแห่ง เขาฟอกเงินกันอย่างไร ?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานอดิเรกผู้ชาย 2025 ไลฟ์สไตล์

ผลสำรวจที่คุณอาจคาดไม่ถึง! เผย “งานอดิเรกผู้ชาย” ดึงดูดใจสุดในสายตาผู้หญิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วีระ&quot; นัดมวลชน บุกรื้อบ้านของชาวกัมพูชาล้ำใน &quot;บ้านหนองจาน&quot; ซัด JBC ทำไทยพลาดท่า ข่าว

“วีระ” นัดมวลชน บุกรื้อบ้านของชาวกัมพูชาล้ำใน “บ้านหนองจาน” ซัด JBC ทำไทยพลาดท่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วรภัค&quot; จ่อฟ้อง &quot;ทอม ไรต์&quot; ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต ข่าว

“วรภัค” จ่อฟ้อง “ทอม ไรต์” ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ระบบจ่ายไฟขัดข้อง เตือนประชาชนเผื่อเวลาเดินทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ ข่าว

ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้จดทะเบียน ข่าว

เปิดคลิปเต็ม “กัน จอมพลัง” แจงไม่ใส่ชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิช่วยสู้ “ธรรมนัส” เอี่ยวด้วยแค่ไหน ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม ประมูลกางเกงวิ่งแนบเนื้อ แบบไม่ซัก นำเงินบริจาคช่วยสังคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอซ์ รัชนก จวก กันจอมพลัง โกหกสัมพันธ์ “ธรรมนัส” จี้พิสูจน์เส้นเงินบริจาค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฉมุกใหม่แก๊งคอลฯ แกล้งเป็นตำรวจปลอม หลอกลุงเป็นผู้ต้องหา ส่งนายหน้ายึดบ้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.เฮ “หิมะแรก ภูเขาไฟฟูจิ” มาแล้ว ช้ากว่าปกติ 21 วัน ช้ากว่าปีก่อน 15 วัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สฤณีดีเบตวรภัค ข่าวการเมือง

สฤณี งัดเอกสาร 84 หน้า “Smoking Gun” แฉภรรยารมช.วรภัค รับเงินคริปโตฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โก อเฮด อีเกิลส์ พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เตรียมตั้งโต๊ะแจงปมเงินบริจาค พรุ่งนี้ 10.00 น.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงชี้แจงเส้นเงินบริจาค ข่าว

ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงเส้นเงินบริจาค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรม น้องวิน ภาสวิน ข่าว

ครอบครัว ‘น้องวิน ภาสวิน’ เผยกำหนดสวดพระอภิธรรม แฟนคลับร่วมอาลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโธนี ฮัดสัน แถลง ข่าวกีฬา

ฮัดสัน แถลงเปิดตัว “ทราบได้คุมช้างศึกเมื่อวาน” สัญญายังปริศนาพร้อมพูดถึงอิชิอิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เจนนี่ รัชนก โพสต์ตัดพ้อปม เทศกาลเจนนี่ แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 17:59 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 17:59 น.
106
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลสิงคโปร์ พิพากษาจำคุกชายจีน 6 วัน ตีก้นสาวกลางลิฟต์

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

นายกอนุทิน ทำงานไม่มีวันหยุด ลุยเคลียร์แฟ้มเอกสาร แม้เป็นวันหยุด ปิยมหาราช

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

วิจาณณ์ขรม แอปฯหาคู่ของ “หญิงมีสามี” ฮิตติดเทรนด์ในญี่ปุ่น ถูกติงหนุนให้คน “นอกใจ” คู่รัก

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
อดีตพระกาโตะประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน

อดีตพระกาโตะ ประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน แห่ชมเจ้าสาวสวยมาก

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
Back to top button