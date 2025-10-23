ถึงคิว “วิโรจน์” ฟาดข้อมูลเดือด ! มูลนิธิบางแห่ง เขาฟอกเงินกันอย่างไร ?
เดือดต่อ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร เปิดข้อมูลเด็ดชำแหละขั้นตอน “มูลนิธิบางแห่งเขาฟอกเงินกันอย่างไร” ท่ามกลางกระแสร้อน ไอซ์ รักชนก ไล่ตรวจสอบ มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ตกลงของใครแน่
วันนี้ (23 ต.ค.) นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ออกมาเคลื่อนไหวแตะปมร้อนเกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการ “ฟอกเงินในมูลนิธิบางแห่ง” โดยเนื้อหาใน @Wiroj Lakkhanaadisorn ระบุว่า การใช้มูลนิธิในการฟอกเงิน เกิดขึ้นกับมูลนิธิบางแห่ง โดยฉากหน้าใช้การเปิดรับบริจาค เป็นข้ออ้างในการอธิบายถึงแหล่งที่มาของเงินที่มูลนิธิใช้จ่าย แต่เบื้องหลังกลับมีเงินสีเทาก้อนมหึมาไหลเข้ามาที่มูลนิธิ จากนั้นมูลนิธิก็ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเกินจริง หรือทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเท็จ ระหว่างมูลนิธิ กับบริษัทเครือข่าย เพื่อผันเงินจากมูลนิธิไปสู่บริษัทเครือข่ายนั้น จากเงินสกปรก ก็จะถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นรายได้ของบริษัทนั้นทันที
ความเป็นจริง เงินที่มูลนิธิได้รับบริจาคมาอาจจะอยู่ในระดับน้อยกว่า เงินทั้งหมดที่ไหลทะลักเข้าสู่มูลนิธิก็ได้ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างของมูลนิธิ อาจจะมากกว่าจำนวนเงินบริจาคอย่างมหาศาล แต่พอใครตั้งคำถามว่า เอาเงินที่ไหนมาซื้อ เอาเงินที่ไหนมาจ้าง ก็มักจะได้รับคำตอบว่า “ก็เอามาจากการเปิดรับบริจาคไง และส่วนใหญ่มาจากผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนาม”
พอคนขอให้เปิดเผย เงินที่มูลนิธิใช้ เพื่อจะเอามาเปรียบเทียบกับเงินที่ได้รับบริจาคมา เพื่อตรวจสอบว่าวงเงินที่ใช้จ่าย นั้นเกินกว่ายอดเงินบริจาค หรือไม่
มูลนิธิบางแห่งก็จะหยิบยกเอาการทำความดีมาเป็นเกราะป้องกันการตรวจสอบ และมักจะอ้างว่า ตนทำความดี ทำไมต้องมาถูกตรวจสอบ คนที่จะมาตรวจสอบนั้นทำความดีได้สักเศษเสี้ยวหนึ่งของตนแล้วหรือยัง จากนั้นก็จะปลุกระดมมวลชนให้มารุมประณามคนที่ตั้งคำถาม กับความโปร่งใสของมูลนิธิ
“นี่ล่ะครับกลไกการใช้มูลนิธิในการฟอกเงิน ที่เกิดขึ้นกับมูลนิธิบางแห่ง (ย้ำว่าบางแห่งเท่านั้น)” วิโรจน์ สส.ปชน.วัย 44 ปี ทิ้งท้าย.
อ่านข่าวการเมืองวันนี้ 23 ตุลาคม 2568 ตามติดประเด็นร้อยมูลนิธิกันจอมพลังของใคร ?
- ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ
- เปิดคลิปเต็ม กัน จอมพลัง แจงไม่ใส่ชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิช่วยสู้ ธรรมนัส เอี่ยวด้วยแค่ไหน ?
- ไอซ์ รัชนก จวก กันจอมพลัง โกหกสัมพันธ์ ธรรมนัส จี้พิสูจน์เส้นเงินบริจาค
ติดตาม The Thaiger บน Google News: