น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ ปอร์โต้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก ฟอเรสต์ VS ปอร์โต้ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
- แมตช์การแข่งขัน : น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ ปอร์โต้
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : ซิตี้ กราวน์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเจ้าป่า ของกุนซือ ฌอน ไดช์ จะยังไม่มีชื่อของ โอล่า ไอน่า กับ โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น แมตซ์ เซลส์ พร้อมกองหลัง 3 คน นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, โมราโต้ แดนกลางเป็น แดน เอ็นดอย, อิบราฮิม ซันกาเร่, เอลเลียต แอนเดอร์สัน, เนโก วิลเลี่ยมส์ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, อิกอร์ เชซุส และ คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย
ปอร์โต้
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ฟรานเชสโก้ ฟาริโอลลี่ จะยังไม่มีชื่อของ ลุค เดอ ยอง ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น ดิเอโก้ คอสต้า พร้อมกองหลัง 4 คน อัลแบร์โต้ คอสต้า, แยน เบดนาเรค, ยาคุบ คิวิออร์, ฟรานซิสโก้ มูร่า แดนกลางเป็น วิคตอร์ โฟลโฮลด์ท, อลัน วาเรล่า, กาบรี้ เวก้า ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย เปเป้, ซามู อักเฮโฮวา, บอร์ฆา ซาอินซ์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฟอเรสต์ – ปอร์โต้
ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
- 18/10/25 แพ้ เชลซี 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 แพ้ นิวคาสเซิล 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 02/10/25 แพ้ มิดทิลแลนด์ 2-3 (ยูโรป้า ลีก)
- 27/09/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/25 เสมอ เรอัล เบติส 2-2 (ยูโรป้า ลีก)
ปอร์โต้
- 18/10/25 ชนะ เคโลริเซนเซ 4-0 (โปรตุเกส คัพ)
- 05/10/25 เสมอ เบนฟิก้า 0-0 (ปรีไมรา ลีกา)
- 02/10/25 ชนะ เซอร์วาน่า ซเวซด้า 2-1 (ยูโรป้า ลีก)
- 29/09/25 ชนะ อารูก้า 4-0 (ปรีไมรา ลีกา)
- 25/09/25 ชนะ ซัลซ์บวร์ก 1-0 (ยูโรป้า ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (3-4-3) : แมตซ์ เซลส์ (GK) – นิโคล่า มิเลนโควิช, มูริลโล่, โมราโต้ – แดน เอ็นดอย, อิบราฮิม ซันกาเร่, เอลเลีย แอนเดอร์สัน, เนโก วิลเลี่ยมส์ – มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, อิกอร์ เชซุส, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย
ปอร์โต้ (4-3-3) : ดิเอโก้ คอสต้า (GK) – อัลแบร์โต้ คอสต้า, แยน เบดนาเรค, ยาคุบ คิวิออร์, ฟรานซิสโก้ มูร่า – วิคตอร์ โฟลโฮลด์ท, อลัน วาเรล่า, กาบรี้ เวก้า – เปเป้, ซามู อักเฮโฮวา, บอร์ฆา ซาอินซ์
Thaiger ทายผลบอล น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-2 ปอร์โต้
