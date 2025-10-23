ข่าว

ไอซ์ รัชนก จวก กันจอมพลัง โกหกสัมพันธ์ “ธรรมนัส” จี้พิสูจน์เส้นเงินบริจาค

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 16:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 15:55 น.
66

ไอซ์ รัชนก เชือดนิ่ม ถามเหตุผล กันจอมพลัง โกหกความสัมพันธ์ “ธรรมนัส” จี้กางเส้นเงินบริจาค พิสูจน์ความโปร่งใส

วันที่ 23 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนจินดา ได้โพสต์คำสัมภาษณ์ของ ไอซ์ รัชนก สส.กทม.พรรคประชาชน ที่มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวการเมืองช่อง 3 ถึงกรณีสังคมตั้งคำถามกับความสัมพันธ์ระหว่าง กัน จอมพลัง และ ธรรมนัส ระบุว่า

“ทำไมคุณกันถึงไม่พูดความจริง สนิทก็บอกสนิท มันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย ทำไมก่อนหน้านี้ถึงใช้ความสนิทสนมกับคุณธรรมนัส ไปช่วยเหลือคน ไปทำกิจการงานอื่น ๆ สังคมเริ่มตั้งคำถาม สังคมเริ่มเพ่งเล็งที่บอกว่าไม่ได้สนิทกันมากกว่านักการเมืองคนอื่น ๆ ทำไมคุณกันถึงไม่ยอมรับความจริง มูลนิธินี้ไม่ได้มีชื่อของคุณกันอยู่เลย คนเขาบริจาคให้ใคร เขาบริจาคให้ตัวคุณกัน ถ้ามีการดำเนินการอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามูลนิธิไม่โปร่งใส กลายเป็นว่าคุณกันไม่เกี่ยวข้องอะไรเลย อยากจะขอให้ ‘กันจอมพลัง’ เอารายการบัญชีธนาคารมาแจ้งรายรับ-รายจ่ายที่ทำไป เช่น บังเกอร์ ชุดเกราะ จะเป็นความพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ”

นอกจากนั้น น.ส.รัชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคประชาชน ยังได้กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า “เห็นคุณกันตัดพ้อว่า ทำไมการเป็นคนดีมันลำบากจังเลย จริง ๆ การเป็นคนดีไม่ได้ลำบาก แต่การทำความดีเพื่อประเทศชาติ ไม่ได้หมายความว่าต้องหนีการตรวจสอบ หรือคุณจะไม่ถูกตรวจสอบ การเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำอะไรก็ได้ คนดีไม่ได้หมายความว่าจะตรวจสอบไม่ได้”

ไอซ์ รัชนก จวก กันจอมพลัง เหตุ โกหกสัมพันธ์ ธรรมนัส จี้พิสูจน์เส้นเงินบริจาค

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;วรภัค&quot; จ่อฟ้อง &quot;ทอม ไรต์&quot; ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต ข่าว

“วรภัค” จ่อฟ้อง “ทอม ไรต์” ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต

14 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ระบบจ่ายไฟขัดข้อง เตือนประชาชนเผื่อเวลาเดินทาง

2 นาที ที่แล้ว
ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ ข่าว

ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

18 นาที ที่แล้ว
มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้จดทะเบียน ข่าว

เปิดคลิปเต็ม “กัน จอมพลัง” แจงไม่ใส่ชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิช่วยสู้ “ธรรมนัส” เอี่ยวด้วยแค่ไหน ?

34 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม ประมูลกางเกงวิ่งแนบเนื้อ แบบไม่ซัก นำเงินบริจาคช่วยสังคม

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ไอซ์ รัชนก จวก กันจอมพลัง โกหกสัมพันธ์ “ธรรมนัส” จี้พิสูจน์เส้นเงินบริจาค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฉมุกใหม่แก๊งคอลฯ แกล้งเป็นตำรวจปลอม หลอกลุงเป็นผู้ต้องหา ส่งนายหน้ายึดบ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.เฮ “หิมะแรก ภูเขาไฟฟูจิ” มาแล้ว ช้ากว่าปกติ 21 วัน ช้ากว่าปีก่อน 15 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สฤณีดีเบตวรภัค ข่าวการเมือง

สฤณี งัดเอกสาร 84 หน้า “Smoking Gun” แฉภรรยารมช.วรภัค รับเงินคริปโตฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โก อเฮด อีเกิลส์ พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เตรียมตั้งโต๊ะแจงปมเงินบริจาค พรุ่งนี้ 10.00 น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงชี้แจงเส้นเงินบริจาค ข่าว

ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงเส้นเงินบริจาค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรม น้องวิน ภาสวิน ข่าว

ครอบครัว ‘น้องวิน ภาสวิน’ เผยกำหนดสวดพระอภิธรรม แฟนคลับร่วมอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโธนี ฮัดสัน แถลง ข่าวกีฬา

ฮัดสัน แถลงเปิดตัว “ทราบได้คุมช้างศึกเมื่อวาน” สัญญายังปริศนาพร้อมพูดถึงอิชิอิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เจนนี่ รัชนก โพสต์ตัดพ้อปม เทศกาลเจนนี่ แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อิชิอิ โพสต์ลาแฟนบอล “สู้ สู้ ไทยแลนด์” เผยสโมสรต่อไป-เปิดใจยังรักเมืองไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องวิน ภาสวิน ป่วยโรคมะเร็งตั้งแต่ 3 ขวบก่อนเสียชีวิตวัย 14 ปี ข่าว

ย้อนไทม์ไลน์ น้องวิน ภาสวิน ป่วยมะเร็ง เข้า ICU ไขข้อสงสัย ตัวเล็ก-เสียงดูเด็ก ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฮุน มาเนต&quot; อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เทพมนตรี” ปูด ประชุม JBC หลอกชาวบ้าน ปมหลักเขต บ้านหนองจาน อ้างตกลงกันไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“วรภัค” ปะทะ “สฤณี” เชิญมาคุยต่อหน้า เดือดเขียนลอยๆทำตนเสียหาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักมวยโอลิมปิกไต้หวัน ข้ามเพศ ข่าวกีฬา

94 วิฯ น็อกมวยสาวรุ่นน้อง ดราม่าสนั่นกำปั้นไต้หวันเจ้าปัญหา ใช้ช่องโหว่กฎลงแข่งแม้เข้มตรวจเพศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“มงคลกิตติ์” อยากได้เงินคืน บริจาคให้มูลนิธิกันจอมพลัง ดูมีลับลมคมใน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟิร์น สุชาดา เปิดใจหลังประเดิมนั่งข้างสรยุทธ ข่าว

เปิดใจ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ ประกบ ‘สรยุทธ’ ตื่นเต้น-เป็นเกียรติมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อนุทิน สั่ง สธ.-มท. ศึกษายกเลิกโซนนิ่งขายแอลกอฮอล์ ขยายเวลาเปิดผับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 16:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 15:55 น.
66
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

โดม ปกรณ์ ลัม ประมูลกางเกงวิ่งแนบเนื้อ แบบไม่ซัก นำเงินบริจาคช่วยสังคม

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

แฉมุกใหม่แก๊งคอลฯ แกล้งเป็นตำรวจปลอม หลอกลุงเป็นผู้ต้องหา ส่งนายหน้ายึดบ้าน

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

นทท.เฮ “หิมะแรก ภูเขาไฟฟูจิ” มาแล้ว ช้ากว่าปกติ 21 วัน ช้ากว่าปีก่อน 15 วัน

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
Back to top button