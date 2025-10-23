ไอซ์ รัชนก จวก กันจอมพลัง โกหกสัมพันธ์ “ธรรมนัส” จี้พิสูจน์เส้นเงินบริจาค
ไอซ์ รัชนก เชือดนิ่ม ถามเหตุผล กันจอมพลัง โกหกความสัมพันธ์ “ธรรมนัส” จี้กางเส้นเงินบริจาค พิสูจน์ความโปร่งใส
วันที่ 23 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนจินดา ได้โพสต์คำสัมภาษณ์ของ ไอซ์ รัชนก สส.กทม.พรรคประชาชน ที่มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวการเมืองช่อง 3 ถึงกรณีสังคมตั้งคำถามกับความสัมพันธ์ระหว่าง กัน จอมพลัง และ ธรรมนัส ระบุว่า
“ทำไมคุณกันถึงไม่พูดความจริง สนิทก็บอกสนิท มันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย ทำไมก่อนหน้านี้ถึงใช้ความสนิทสนมกับคุณธรรมนัส ไปช่วยเหลือคน ไปทำกิจการงานอื่น ๆ สังคมเริ่มตั้งคำถาม สังคมเริ่มเพ่งเล็งที่บอกว่าไม่ได้สนิทกันมากกว่านักการเมืองคนอื่น ๆ ทำไมคุณกันถึงไม่ยอมรับความจริง มูลนิธินี้ไม่ได้มีชื่อของคุณกันอยู่เลย คนเขาบริจาคให้ใคร เขาบริจาคให้ตัวคุณกัน ถ้ามีการดำเนินการอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามูลนิธิไม่โปร่งใส กลายเป็นว่าคุณกันไม่เกี่ยวข้องอะไรเลย อยากจะขอให้ ‘กันจอมพลัง’ เอารายการบัญชีธนาคารมาแจ้งรายรับ-รายจ่ายที่ทำไป เช่น บังเกอร์ ชุดเกราะ จะเป็นความพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ”
นอกจากนั้น น.ส.รัชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคประชาชน ยังได้กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า “เห็นคุณกันตัดพ้อว่า ทำไมการเป็นคนดีมันลำบากจังเลย จริง ๆ การเป็นคนดีไม่ได้ลำบาก แต่การทำความดีเพื่อประเทศชาติ ไม่ได้หมายความว่าต้องหนีการตรวจสอบ หรือคุณจะไม่ถูกตรวจสอบ การเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำอะไรก็ได้ คนดีไม่ได้หมายความว่าจะตรวจสอบไม่ได้”
