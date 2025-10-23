เปิดคลิปเต็ม “กัน จอมพลัง” แจงไม่ใส่ชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิช่วยสู้ “ธรรมนัส” เอี่ยวด้วยแค่ไหน ?
มูลนิธิกันจอมพลังใครเป็นเจ้าของ ? รอฟังเหตุผลไปจนถึงข้อเท็จจริง วันพรุ่งนี้ 24 ตุลาคม 68 นักช่วยเหลือสังคมคนดีและทีมงานเตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงเส้นเงินบริจาคทั้งหมด เวลา 10 โมงตรง
จากกรณี “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” กำลังถูกตรวจสอบโดย สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน พ่วงกับประเด็นร้อนความสัมพันธ์ที่แท้จริงลึกๆ ระหว่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า กับนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” วัย 33 ปี โดยขณะนี้หลายฝ่ายกำลังจับตามองถึงความโปร่งใส หลังจากข้อมูลเปิดโปงดอกล่าสุดนั้น นายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความชื่อดัง เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” โดยระบุถึงประเด็นสำคัญในข้อบังคับของมูลนิธิ ข้อที่ 39 ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนว่า หากมูลนิธิต้องเลิกล้มลง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า”
ล่าสุดเฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เขียนข้อความว่า “ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนที่เคารพร่วมงานแถลงข่าวของ “มูลนิธิกัน จอมพลัง ช่วยสู้” เพื่อแจ้งข้อมูลประเด็นเงินบริจาคของมูลนิธิเพื่อความโปร่งใส ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องพระเอราวัณ 2 ชั้น 2”
อย่างไรก็ดีประเด็นไม่ใส่ชื่อตัวเองเป็นกรรมการมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” เคยโพสต์คลิปอธิบายไว้บนเฟซบุ๊กเพจของตัวเองเมื่อ 22ต.ค.ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ในส่วนของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้นั้นตนไม่ได้เป็นประธานหรือกรรมการ แต่เป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ แล้วมันผิดตรงไหน ที่มีคนตรวจสอบในองค์กรของตน แล้วการที่ไม่มีชื่ออยู่ในมูลนิธิ ผิดตรงไหน คนทำงานก็แบ่งหน้าที่กันไปทำ คนตรวจสอบก็ตรวจสอบไป
กัน จอมพลัง กล่าวว่า มูลนิธิฯ นี้ ตนเป็นผู้ก่อตั้ง ชื่อนี้ตนก็เป็นคนคิดและการที่มูลนิธิฯ จะใช้ชื่อตนได้ ตนต้องทำเอกสารก่อตั้ง ทีมที่มาทำงาน เป็นทีมบริหาร วันนี้ตนลงพื้นที่ต้องทำเอกสารด้วยหรือ แล้วการทำงานอื่นๆ จะทำอย่างไร วันนี้แค่ตนลงมาหน้างาน ยังมีคนตั้งเรื่องขึ้นมาเพื่อดิสเครดิต ทำไมผมถึงบอกว่าดิสเครดิต การที่ตนไม่ได้มีชื่อเป็นประธาน หรือกรรมการมูลนิธิฯ ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย
อีกฝ่ายอ้างด้วยว่า “วันนี้ตนลองตั้งคำถาม ถ้าตนเกิดเสียชีวิตไป ต่อไปคนที่จะมารับช่วงต่อเป็นกรรมการมูลนิธิ ก็ต้องไม่โปร่งใสใช่หรือไม่ แต่ความตั้งใจของตนคือ วันหนึ่งที่ตนไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว ก็ยังช่วยคนต่อได้ เพราะฉะนั้น องค์กรต้องใช้ระบบเข้ามาควบคุม ต้องมีคนที่มีความชำนาญ สามารถดูแลองค์กรบริหารองค์กรให้เดินหน้า แต่ไม่ใช่ตน เพราะแค่ตนลงพื้นที่ ก็หมดเวลาแล้ว จะให้เอาเวลาไปบริหารองค์กรอีก อย่างตอนนี้ ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ ก็ยังมีอีกทีมในมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ ออกไปช่วยเหลือเด็กที่ปทุมธานี”
“วัน ๆ ผมก็งงเหมือนกัน การช่วยสังคมทำไมมันยากลำบากจัง กับการเป็นกัน จอมพลัง เดี๋ยวคนนั้นก็ต้องออกมาพยายามจะเสียบจะเล่น วันๆ ไม่ต้องทำอะไร อยู่ในป่าต้องมานั่งคอยตอบคำถาม ต้องมานั่งทำโน่นทำนี่ เป็นอะไร”
ส่วนกรณีที่มีหลายเพจแชร์ว่า กันจอมพลังมีชื่อเป็นที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ นั้น เจ้าตัวชี้แจงแล้วโดยอ้างการบริหารแบบนี้ไม่ใช่มีแค่มูลนิธิ “กัน จอมพลังช่วยสู้” แต่มูลนิธิใหญ่ๆ ระดับประเทศอีกหลายมูลนิธิ ใช้ระบบเดียวกัน แต่ไม่ใช่ว่าตนให้ไปยืมชื่อ แต่ตนเป็นผู้ก่อตั้ง ชื่อตนก็เป็นคนคิด
สรุปที่มีชื่อและร่วมก่อตั้งมูลนิธิ “กัน จอมพลังช่วยสู้” แต่ไม่มีชื่อเป็นประธานหรือคณะกรรมการ เพราะวันหนึ่งหากไม่อยู่แล้วและมีคนอื่นเข้ามาอยู่ในรอยต่อนี้จะทำให้การตรวจสอบโปร่งใสมากขึ้น
“วันนี้ตนแปลกใจ ที่หลายมูลนิธิฯ ก็เป็นแบบเดียวกัน แต่ทำไมเกิดปัญหาที่มูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้”
กัน จอมพลัง ยังบอกด้วยว่า วันนี้ถ้าตนเป็นอะไรไปก็ยังมีคนในมูลนิธิฯ ที่ยังออกไปช่วยเหลือคนได้อยู่ และคนที่ออกไปช่วยก็เป็นประธานมูลนิธิฯ ดังนั้นองค์กรต้องขับเคลื่อนด้วยระบบ ส่วนประเด็นข้อกฏหมายในหมวด 11 เรื่องการเลิกมูลนิธิข้อ 39 หากเลิกมูลนิธิกันจอมพลังตอนนี้ ตนได้ให้ทีมงานดำเนินการเปลี่ยนให้ทรัพย์สินทั้งหมดไปเป็นของมูลนิธิที่มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงแห่งหนึ่งเรียบร้อย ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ไม่ได้เลิกและยังคงทำงานอยู่ ปัจจุบันไม่มีเงินออกไปที่มูลนิธิธรรมนัส
ปัจจุบันมีคำสั่งให้แก้ไขข้อบังคับดังกล่าวแล้ว โดยเปลี่ยนชื่อผู้รับทรัพย์สินหากมูลนิธิเลิกกิจการเป็น “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์” แทน “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า”
“เวลาจะคัดคนครับ” ประโยคทิ้งท้ายของนักช่วยเหลือสังคมที่กำลังตกเป็นประเด็นร้อนและเตรียมจะแถลงชี้แจงอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ชั้น 2 ถนนวิภาวดีรังสิต (กำแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.
