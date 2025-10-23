ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ
เปิดโพสต์ล่าสุด ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ แนะนำ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมน ๆ เพราะโกหกมาตั้งแต่เริ่ม ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ ประชาชนที่บริจาคต้องการคำตอบที่ชัดเจน
จากกระแสดราม่าที่ดูเหมือนจะไม่จบลงง่าย ๆ กับเรื่องราวของ กันจอมพลัง ที่เขาออกมายอมรับว่า ไม่ได้มีชื่อเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ทั้งยังมีข้อมูลถูกเปิดเผยออกมาหลังจากนั้นว่า หากมูลนิธินี้ยุติลง สินทรัพย์ทั้งหมดที่เหลือจะตกไปเป็นของมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ด้วยเหตุนี้เองทำให้ประชาชน รวมถึงคนในวงการหลาย ๆ คนออกมาเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดของเงินบริจาคตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันของมูลนิธิฯ ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุดทางด้าน ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ก็ได้ออมาโพสต์ข้อความถึงประเด็นดราม่าร้อนแรงผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยเช่นกัน โดยแนะนำว่า ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ประชาชนคนบริจาคได้เห็นความจริงทั้งหมดของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้
“นัส จอมพลัง? “หากมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เลิกไป ทรัพย์สินที่เหลือตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า” อย่างนี้มันไม่ใช่แล้ว คนบริจาคน่าจะต้องรับรู้เรื่องนี้ด้วย
แม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เมื่อเลิกมูลนิธิ แต่เอากันตรงไปตรงมา ชาวบ้านเขาจะบริจาคให้ใคร “กันหรือนัส” หรือจะเป็น “นัส จอมพลัง”?
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ เลิกแล้วยกให้ใคร แต่อยู่ที่ความผูกพันแนบแน่นของ กันกับนัส ที่ปิดบังตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีต่างหาก ไม่มีอะไรผิดถึงขนาดต้องรีบออกตัวเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ แค่เอาให้ชัดไปเลยดีกว่าว่า “ธรรมนัส และ กัน จอมพลัง” คือพี่น้องกัน ช่วยกัน เท่ากับช่วยธรรมนัส ไม่ได้ผิด แต่จะฝืดหน่อย ยิ่งเลี่ยงไปเลี่ยงมา ชักเข้าชักออก ยิ่งทำยิ่งมีพิรุธ แมน ๆ รับกันตรง ๆ คนให้เงินบริจาคจะได้รู้ ตอนนี้คนบริจาคเขาเริ่มทวงถาม ว่าเงินที่ให้เอาไปทำอะไรบ้าง เหลืออยู่กี่บาท?
บอกแล้วเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ทำเสียคนมามาก ตอนนี้ไม่ใช่เวลาช่วยเหลือชาวบ้าน แต่ถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนแล้ว”
อ้างอิงจาก : FB ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
