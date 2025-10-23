วิจาณณ์ขรม แอปฯหาคู่ของ “หญิงมีสามี” ฮิตติดเทรนด์ในญี่ปุ่น ถูกติงหนุนให้คน “นอกใจ” คู่รัก
ปรากฎการใหม่ของญี่ปุ่น “แอปหาคู่” สำหรับหญิงที่แต่งงานแล้ว กำลังฮิตสุดๆ ในตอนนี้ พร้อมกับคำถามว่า แอปฯเหล่านี้สนับสนุนให้คน “นอกใจ” คู่รักมากขึ้นหรือไม่
เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนิตยสาร Shukan Gendai โดยรายงานว่าในตอนนี้ที่ญี่ปุ่น มีการเฟื่องฟูของ “แอปหาคู่ (Matching Apps)” ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่แต่งงานแล้วที่กำลังตามหาความรักใหม่ เนื่องจากชีวิตคู่ทำให้พวกเขาผิดหวังแต่ยังไม่ถึงขั้นแตกหัก
โดยผู้เขียนบทความนี้เป็นตัวละครหลักในเรื่อง เขาเป็นชายวัย 52 ปี (นามสมมติว่า เท็ตสึโอะ) ที่ยอมรับว่ามีปัญหาชีวิตสมรสของตัวเอง การแต่งงานที่ยาวนาน 22 ปีของเขาเข้าสู่จุดจบแล้วในทางปฏิบัติ เขาไม่อยากปล่อยให้ชีวิตตัวเองจบลงพร้อมกับชีวิตคู่ที่ไร้รัก ในขณะที่การหย่าร้างยังไม่สามารถทำได้จนกว่าลูกสาววัยรุ่นจะเติบโตขึ้น
เขาได้ระบายความในใจกับเพื่อนและได้รับรู้ถึง “แอปหาคู่” เป็นครั้งแรก การค้นคว้าข้อมูลทำให้เขาได้เห็นภาพรวมของแอปฯ เหล่านี้ ซึ่งเริ่มจากการนัดพบกันแบบพบหน้า (Face-to-face) ในปี 2018 ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นแอปพลิเคชันในช่วงโควิด-19
ผู้นำในตลาดนี้คือแอปฯ สามแอป ได้แก่ “Kikonsha Club” (คลับคนมีคู่), “Cuddle” และ “Healmate” ซึ่งมีฐานลูกค้ารวมกันประมาณ 1.2 ล้านคน โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชายจะต้องจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนประมาณ 10,000 เยน (ราว 2,150 บาท) แต่ผู้หญิงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่เยนเดียว
ทาเอโกะ อิโซโนะ ผู้ก่อตั้งแอปฯ Healmate บอกกับ Shukan Gendai ว่า เธอสร้างบริการนี้ขึ้นมาสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับความสมบูรณ์ของชีวิตอย่างเต็มที่ “มีคนที่มองว่ามันผิดศีลธรรมที่คนมีคู่จะมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส และฉันเข้าใจความรู้สึกของพวกเขา แต่คนที่รู้สึกแตกต่างก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตามความต้องการนั้นได้”
อิโซโนะกล่าวว่า การพบกันผ่านแอปฯ ช่วยให้ลูกค้าบางคนกลับไปหาคู่ของตัวเองพร้อมกับความซาบซึ้งในเสน่ห์และคุณงามความดีของคู่ครองมากขึ้นด้วย
เท็ตสึโอะตัดสินใจลองดูแม้จะมีความลังเลและรู้สึกผิดต่อภรรยาและลูก แต่เขายืนยันกับตัวเองว่า “พวกเขาจะไม่รู้” เขาตั้งความต้องการในโปรไฟล์ว่าอยากได้ “คู่รักคนที่สอง” ที่มีอายุ 20 หรือ 30 ปี แต่ไม่มีใครตอบกลับมาเลย ซึ่งทำให้ศักดิ์ศรีลูกผู้ชายของเขาเจ็บปวด เขาจึงยอมลดสเปคลงเป็นผู้หญิงวัย 40 และ 50 ปี
ในที่สุดเขาก็ได้รับข้อความจากหญิงสาวชื่อ คาโยะ วัย 54 ปี ทั้งสองคุยกัน ถูกใจกัน และนัดไปทานอาหารค่ำ ดื่มเครื่องดื่ม และลงเอยที่เลิฟโฮเต็ลใกล้ๆ
เมื่อเท็ตสึโอะตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ก็มีเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้น เป็นโทรศัพท์ของคาโยะ เขาเขย่าตัวเธอให้ตื่น “สามีเธอโทรมาเหรอ?” เขาถามด้วยความตกใจ
“ทำไมเหรอ ถ้าใช่แล้วจะทำไม?” คาโยะตอบกลับอย่างงัวเงีย
คำตอบนี้ทำให้เท็ตสึโอะไม่พอใจอย่างที่เขาคิดไว้ ตรงกันข้าม เขากลับรู้สึกว่าตัวเองกำลังเผชิญกับปัญหาที่ลึกล้ำเกินกว่าจะรับมือได้ จินตนาการของเขาเริ่มวุ่นวายและกังวลถึงผลที่ตามมา เขาตัดสินใจบล็อกข้อความของคาโยะ และไม่พบเธออีกเลย
นี่อาจเป็นบทสรุปที่น่าเศร้า แต่สำหรับเท็ตสึโอะในฐานะผู้เขียนข่าว เขาก็ได้รับในสิ่งที่ต้องการอย่างหนึ่ง นั่นคือ เรื่องราว ที่เขานำมาถ่ายทอดสู่สาธารณะ
แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมมีผู้ที่เห็นด้วยกับการมีอยู่ของแอปฯ หาคู่เหล่านี้ แต่ก็มีไม่น้อยที่มองว่าสิ่งนี้อาจนำไปสู่ปัญหาได้ เพราะการกระทำเหล่านั้นอาจถูกมองว่าเป็นการ “นอกใจ” คู่รักของตัวเองได้ รวมไปถึงขัดกับลักเกณฑ์ของสังคมญี่ปุ่นที่มองว่าการนอกใจคนรักคือหนึ่งในความผิดที่ร้ายแรงใมนด้านศีลธรรม
