อดีตพระกาโตะ ประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน แห่ชมเจ้าสาวสวยมาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 18:02 น.
77
อดีตพระกาโตะประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน

ร่วมยินดี อดีตพระกาโตะ ประกาศข่าวดีแต่งงาน 31 ต.ค.นี้ เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน ชาวเน็ตแห่ชมเจ้าสาวสวยมาก วอนโซเชียลมีมารยาท อย่าแซะ-โยงเรื่องเก่า

แฟนคลับร่วมยินดีกันยกใหญ่ หลัง พงศกร จันทร์แก้ว หรือ อดีตหลวงพี่กาโตะ อดีตพระนักเทศน์ชื่อดังที่ผันตัวมาทำงานในวงการบันเทิงออกมาประกาศข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ เตรียมสละโสดเข้าพิธีวิวาห์เร็ว ๆ นี้ ว่าที่เจ้าบ่าวได้โพสต์ภาพพรีเวดดิ้ง โดยที่เจ้าตัวในชุดทักซิโด้สีดำสุดเนี้ยบ ยืนจูงมือเจ้าสาวแสนสวยที่อยู่ในชุดราตรีเกาะอกสีขาวฟูฟ่องสไตล์เจ้าหญิง ทั้งคู่ต่างมองหน้ากันด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุข

อดีตพระกาโตะ ได้โพส์ภาพผ่านเฟซบุ๊ก พงศกร จันทร์แก้ว พร้อมทั้งออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวเพื่อชี้แจงถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต หลังจากมีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาแสดงความยินดี แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงวิพากษ์วิจารณ์และขุดคุ้ยเรื่องราวในอดีต รวมทั้งขอบคุณทุกคนที่ยังคงให้โอกาสและติดตามผลงาน และกล่าวขอโทษอีกครั้งสำหรับเรื่องราวที่ผ่านมา

“ผมประกาศแล้วว่า…จะเเต่งงาน อ่านซักนิดนะครับ มีหลายช่องที่ลงข่าวในโซเชียล ผมขอบคุณมาก เเละมีเเฟน ๆ Fc มากมาย ที่รอดูว่าเจ้าสาว คือใคร คนที่ไหน เมื่อได้เห็นหน้าเจ้าสาว….มีคนชมมากมายว่าสวย และยินดีกับผม ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำชม

แต่ก็มีบางคอมเมนท์ที่ยังเเซะ เรื่องราวในอดีตเมื่อ 4 ปีที่เเล้ว ผมก็เข้าใจเเละน้อมรับครับ แต่ผมไม่ได้เก็บมาคิด เพราะมันเป็นอดีตเเล้วจะไปเเก้ก็ไม่ได้เเล้ว ชีวิตยังไปหน้า ผมห้ามใครคิดไม่ได้อยู่เเล้ว แต่ผมอยากพูดซักนิดนึงครับ ครั้งนี้ผมอายุ 22 ปี จนตอนนี้ผม 26 เเล้ว ผมรู้ผิด รู้ถูก ทุกอย่างครับ ผมขอกราบขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาส เเละยังรักยังติดตาม เมตตาผมเหมือนเดิม

แต่ในส่วนช่องผมส่วนตัวน้อยคนที่จะด่าจะเเซะ ส่วนใหญ่ คือ ช่องอื่น ๆ ที่ลงข่าวไป เเต่คนที่พิมท์แซะ คือคนที่ไม่ได้อะไรกับผมอยู่เเล้ว เเต่อยากจะบอกว่า…ขอโทษอีกครั้งครับจะเเซะต่อ หรือเกลียดต่อ ก็เเล้วเเต่ส่วนบุคคลครับ

บางคอมเมนท์ ถามมาว่า เจ้าสาวคือคนที่เป็นข่าวใช่ไหม ? ผมอยากบอกว่า…. มารยาทเป็นสิ่งที่สำคัญครับพี่ ๆ เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเเล้วมาเห็นคอมเมนท์เเบบนี้ ผมก็เห็นใจเขา ขอบคุณครับ”

ภาพจาก Facebook : พงศกร จันทร์แก้ว
อดีตพระกาโตะ และ คนรัก
ภาพจาก Facebook : พงศกร จันทร์แก้ว
อดีตหลวงพี่กาโตะแต่งงาน - 4
ภาพจาก Facebook : พงศกร จันทร์แก้ว
อดีตหลวงพี่กาโตะแต่งงาน - 3
ภาพจาก Facebook : พงศกร จันทร์แก้ว
อดีตหลวงพี่กาโตะแต่งงาน - 5
ภาพจาก Facebook : พงศกร จันทร์แก้ว
อดีตหลวงพี่กาโตะแต่งงาน -
ภาพจาก Facebook : พงศกร จันทร์แก้ว
อดีตหลวงพี่กาโตะแต่งงาน - 1
ภาพจาก Facebook : พงศกร จันทร์แก้ว

