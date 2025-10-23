นายกอนุทิน ทำงานไม่มีวันหยุด ลุยเคลียร์แฟ้มเอกสาร แม้เป็นวันหยุด ปิยมหาราช
มนัส สุวรรณรินทร์ คนใกล้ชิด โพสต์ภาพนายกฯ นั่งทำงานในออฟฟิศ ระบุมีแต่แฟ้มยากๆ ทั้งนั้น ย้ำ “ทำงานทุกวัน ไม่มีวันหยุด”
วันนี้ (23 ต.ค.) เป็นวันปิยมหาราช เป็นวันหยุดราชการ ประชาชนส่วนใหญ่ได้หยุดพักผ่อน แต่ดูเหมือนว่านายกอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะยังคงทำงานอย่างตหนัก ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าภายใต้รัฐบาลกรอบเงื่อนไข 4 เดือนยุบสภา
เรื่องราวดังกล่าวมาจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ มนัส สุวรรณรินทร์ โพสต์ภาพนายอนุทินกำลังนั่งทำงานบนโต๊ะทำงานห้องนายกอย่างขมักเขม้น โดยมีแฟ้มเอกสารจำนวนมากวางอยู่บนโต๊ะ รอให้ท่านเซ็นอนุมัติลงนาม
นายมนัสระบุข้อความว่า “วันหยุด มาเคลียร์ แฟ้มยากครับ มีแต่แฟ้มยากๆ ทั้งนั้น ครับพ่อแม่พี่น้อง สมกับนโยบายที่ท่านได้มอบไว้ว่า ทำงานทุกวัน ไม่มีวันหยุด ครับ”
หลังเผยแพร่ออกไป ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย มีคนเข้ามากดถูกใจจำนวนมาก หลายคนแสดงความคิดเห็นชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่ทุ่มเททำงานเพื่อประเทศชาติ แม้จะเป็นวันหยุดพักผ่อนก็ตาม เป็นข้าราชการต้นแบบ
สำหรับกรอบเวลาการยุบสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันไทม์ไลน์ตามข้อตกลง (MOA) ที่ทำไว้กับพรรคประชาชน คือจะยุบสภาภายใน 4 เดือนนับจากวันแถลงนโยบายรัฐบาล ซึ่งกำหนดเส้นตายไว้ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2569 เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในเดือนมีนาคม 2569
อย่างไรก็ตาม ท่าทีล่าสุดของนายกรัฐมนตรีในช่วงวันที่ 20-23 ตุลาคม 2568 กำหนดเวลาดังกล่าวถือเป็นกรอบเวลา “อย่างช้า” ทำให้นักวิเคราะห์ทางการเมืองมองว่า มีความเป็นไปได้ที่นายกรัฐมนตรีอาจตัดสินใจยุบสภาก่อนกำหนดเดิม โดยมีกระแสข่าวเชื่อมโยงว่าอาจเป็นการชิงยุบสภาเพื่อหลีกเลี่ยงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมสภาที่จะถึง ท่ามกลางมรสุมถาโถมจากสส.ฝ่ายค้าน เรื่องผลงานการปราบแก๊งค์สแกมเมอร์ประเทศเพื่อนบ้าน
